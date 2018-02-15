Новый МРОТ добавил забот не только представителям власти, но и профсоюзам

Получилось как в доброй сказке. МРОТ был такой несчастный и маленький, что власть его пожалела. В результате он вырос, но теперь для него придется перекраивать весь бюджетный «костюмчик»…

«Чтоб ты жил на одну зарплату!»

Напомним, что МРОТ — это минимальный месячный заработок. Из него вычитаются НДФЛ (налог на физлиц) и другие удержания, например, алименты.

Минимальный размер оплаты труда в России во втором полугодии 2017 г. равнялся 7800 руб. При этом субъекты Федерации вправе устанавливать свои региональные МРОТы, но не ниже федерального. Так, в Республике Коми этот размер до нового года был 8700 руб. для южных районов и 10 тыс. руб. — для северных.

С 1 января 2018 года установлен новый федеральный МРОТ — в размере 9489 руб.

А 1 мая грядет еще одно повышение: МРОТ достигнет отметки 11163 рубля. Эту новость Владимир Путин впервые озвучил на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Рабочие, возможно, удивились, но возражать не стали…

Почему именно 11163 рубля? Это величина нынешнего федерального ПМ — прожиточного минимума. То есть стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности человека.

Конечно, средний ПМ у нас очень скромный, он обеспечивает простейшие физиологические нужды. Однако решение о том, что его сравняют с минимальной зарплатой, можно назвать историческим. Российские профсоюзы добивались этого много лет.

Но и на этом приятные сюрпризы не кончились. Еще перед Новым годом Конституционный суд РФ преподнес северянам неожиданный подарок. 7 декабря 2017 г. КС принял постановление, согласно которому работодатели обязаны платить работникам северные надбавки сверх установленного МРОТа.

Это означает, что в северных районах автоматически подрос самый главный показатель — минимальная зарплата (МЗП): на МРОТ с 1 января 2018 г. начисляются северные надбавки и районные коэффициенты. Таким образом для южной климатической зоны «минималка» с 1 января с.г. — 16131 руб., для северной — 22774 руб.

Казенные миллиарды

Многие ведь как раньше думали? Чтобы беднякам повысить прожиточный минимум, богачам надо понизить «зажравшийся максимум». Например, ввести прогрессивный налог. Но российское правительство, видимо, нашло другой выход — чтоб и волки сыты, и овцы целы. И в прошлом году дважды подняли МРОТ, и в этом тоже. Да еще и «северные» сверху. Это просто праздник какой-то! И хотя перед выборами, конечно, случаются всякие чудеса, но сомнения остаются: потянет ли дополнительные расходы казна республики?

Как заявила министр финансов Коми Галина Рубцова, для исполнения вердикта Конституционного суда (по схеме МРОТ плюс северные) потребуется около 1,7 миллиарда руб. в год.

А в целом, с учетом грядущего майского повышения — гораздо больше: по неофициальным данным, около 3 млрд руб. При этом бюджет Коми на 2018 год уже сверстан — его придется срочно перекраивать. Что, видимо, и будет сделано на мартовской сессии Госсовета РК.

Естественно, региональные власти всерьез озабочены этой ситуацией. Перед ними сейчас стоит непростая задача — найти дополнительные средства, причем без ущерба для остальных статей, прописанных в региональном бюджете.

«Я бы в дворники пошел…»

А что думают по этому поводу «виновники торжества» — профсоюзы? Ведь именно они 10 лет добивались от властей тех решений, которые наконец-то приняты. Мы побеседовали на эту тему с председателем Федерации профсоюзов Республики Коми Людмилой ЛЯШЕНКОВОЙ.

— В 2007 году из Трудового кодекса были исключены статьи о структуре МРОТ — о том, что туда не входят северные районные коэффициенты, доплаты за работу в особых условиях труда, — рассказывает Людмила Ивановна. — Видимо, в то время в правительстве возобладала «либеральная концепция»: люди на Севере в принципе не нужны — достаточно вахтовиков. В результате те же бюджетники, например, в Краснодарском крае получали больше, чем в Коми. И, конечно, люди начали массово уезжать с «Северов». Все эти годы профсоюзы активно боролись за восстановление справедливости. Не только с помощью митингов, шествий и других протестных акций, но и путем переговоров на разных уровнях — и региональном, и федеральном.

— Теперь «северные» будут «накручивать» на МРОТ, а минимальную зарплату сравняют с прожиточным минимумом. Все как хотели вы и ваши коллеги-профсоюзники. Это ли не повод для радости?

— Честно говоря, мы радовались недолго. Во-первых, ожидалось, что все эти меры будут приниматься не в таком пожарном порядке, а поэтапно. Ведь это же колоссальная нагрузка на бюджет, и регионам необходимо время на подготовку. Во-вторых, нет ясности в том, какова теперь будет система оплаты труда в целом.

— Я так понимаю, что от повышения МРОТа выиграют только работники «низшего звена» — дворники, сторожа, нянечки, вахтеры, землекопы, уборщицы? То есть «тетеньке со шваброй» или «мужику с метлой», получавшим по 6-8 тысяч, вдвое увеличат минимальную зарплату?

— На самом деле многие из них работали, как правило, на полторы, а то и две ставки. Например, дворник по совместительству был еще и сторожем. И в сумме ему «натягивали», допустим, до 12-14 тысяч. Теперь работодателю придется платить гарантированные 16 тысяч, но — за одну ставку. А ведь примерно столько же получают многие работники «среднего звена» — специалисты бюджетных ведомств. Возникает коллизия: человека с высшим образованием по сути уравняют со сторожем. Но как же тогда быть с дифференцированной системой оплаты труда?

— Значит, и «среднему звену» придется тоже поднимать зарплату? Хотя это, даже в масштабах одной республики, совсем уж неподъемные деньги!

— Проблема еще и в том, что совместительство давно практикуется не только для сторожей и дворников. Чтобы руководители ведомств могли «красиво» отчитаться о «средней» зарплате в рамках выполнения «майских указов», многим специалистам предлагалось работать на полторы-две ставки. Это, так сказать, «хитрости статистики». А теперь, когда «минималка» по одной ставке возросла, непонятно, как руководители бюджетных учреждений будут выкручиваться.

— Может, надо отказаться от «стимулирующих» фондов, которыми единолично распоряжались директора школ или главные врачи больниц?

— «Стимулирующие» уже фактически ликвидированы. Но боюсь, что этим не ограничится — в бюджетных учреждениях начнутся сокращения.

— Если брать те же школы, то раньше там было по два завуча, а теперь у директоров — по шесть заместителей…

— Поэтому профсоюзы и предлагают: пусть федеральный Минтруд разработает кадровый состав бюджетных учреждений. Сейчас ведь полный разброд: одни работают «на автономке», другие в ГУПах, МУПах и т.д. И везде свои «правила», своя система оплаты труда. А когда нет единой системы, нет и порядка. Профсоюзы против уравниловки, но при этом в нормативах должна быть четко прописана разница в зарплате между руководителем и работником «низшего звена». Я считаю — не более чем в 8 раз.

— Как обстоят дела с повышением МРОТа и «добавлением» к нему «северных» в других регионах?

— Проще всего дотационным регионам — например, Архангельской, Мурманской областям. На дополнительные выплаты они получат средства из федерального бюджета. В Ненецком округе тоже особо не «заморачиваются»: там населения всего 40 тысяч. Сложнее ситуация для Карелии и для Республики Коми — нам приходится рассчитывать только на свои источники и доходы.

— А какова в свете этих новых проблем сегодняшняя тактика профсоюзов Коми?

— Мы советуем людям, в первую очередь бюджетникам: не торопитесь! Не надо поднимать бучу, потому что многое еще не ясно. Мы ждем от Минтруда документы, регулирующие оплату труда, а от Министерства экономики — соответствующие расчеты. А на местном уровне идут переговоры о Трехстороннем соглашении между правительством, работодателями и профсоюзами о размере МЗП — минимальной зарплаты. В общем, ситуация непростая, она требует взвешенных подходов. Но есть и важный плюс: сейчас у федеральных и республиканских властей появилась возможность разработать новую, причем унифицированную, систему оплаты труда — более справедливую и прозрачную. Необходимость в этом давно назрела.

Кроме того, необходимо менять и «Закон о северах» в той части, которая касается привлекательности северных регионов.

Замкнутый круг

Фактически «за скобками» нашей беседы с лидером профсоюзов Коми остались наемные работники, занятые в частном бизнесе. Им, как и бюджетникам, гарантирована МЗП в размере 16 тыс. руб. Понятно, что эти выплаты пойдут не из казны, а из кармана работодателей.

Как отреагируют предприниматели, предугадать нетрудно. Бизнес, как это обычно происходит в подобных случаях, заложит дополнительные расходы в цену товаров и услуг, в том числе и коммунальных.

Это привычная для России схема: сначала повышают зарплату, потом квартплату и все остальное. Инфляция быстро «съест» полученную денежную добавку. Значит, придется снова думать о повышении зарплат. Получается замкнутый круг. А чтобы из него выйти, стране нужны серьезные реформы в экономике и социальной сфере.

Владимир СУМАРОКОВ..