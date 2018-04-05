Новый МРОТ нас добьет, считают усть-цилемские предприниматели

Обратиться в «Трибуну» меня вынудили проблемы малого бизнеса, сложившиеся в Усть-Цилемском районе. Основные проблемы малых предприятий (а таких в нашем и других северных районах большинство) — ограниченность территории и малая численность населения. Результат этого — маленький рынок сбыта для любого хозяйствующего субъекта, малая доходность, а значит — нехватка средств для развития.

На грани полного краха

Когда-то в нашем районе проживало 18 тысяч человек, в прошлом году зафиксировано только 11500, то есть население сократилось на треть.

В период экономического спада, который мы все ощутили на себе, малым предприятиям все сложнее выживать. На протяжении последних десяти лет ежегодно поднимаются тарифы на энергоносители, ГСМ, услуги банка, дорожают медосмотры и ветеринарные услуги. Сказывается и Север: в условиях труднодоступности и отдаленности района на развитие сильно влияет длительное отсутствие ледовой переправы, предприятия несут большие издержки по доставке грузов.

С января 2018 года в соответствии с законом № 421-ФЗ произошло повышение минимального размера оплаты труда, который установлен в размере 9489 рублей. С учетом северного и районного коэффициентов заработная плата в Усть-Цилемском районе должна быть не ниже 19926 рублей. Но такую нагрузку малые предприятия нашего района выдержать не смогут. Понятно, что руководитель обязан выплатить работнику достойную зарплату, но в рамках строгой экономии из-за отсутствия средств он этого сделать не в состоянии.

Но ведь и это еще не все: минимальную заработную плату в июле обещают уравнять с прожиточным минимумом, который будет расти постоянно, а это повышение станет дополнительной нагрузкой на предприятия, многие из которых, по всей вероятности, вынуждены будут закрываться.

Напрасные слова?

Обо всем этом я говорила на состоявшемся 14 марта заседании Совета МР «Усть-Цилемский» как председатель общественного Совета «Предприниматель». Я предлагала депутатам разработать ряд мер для обеспечения устойчивого развития малого бизнеса. Для этого привлечь все имеющиеся силы: специалистов аппарата управления, общественной приемной при главе региона, общественность района.

Предприниматели внесли несколько предложений. Среди них — упрощение правил налогообложения (снижение ставки социального налога: в 2013 году он равнялся 13 процентам, сейчас –30. После такого «взлета» нагрузки произошло массовое закрытие малых предприятий). Кроме того, снижение ставок подоходного и имущественного налогов, возмещение транспортных расходов по доставке товаров.

Напомню, что Усть-Цилемский район приравнен к территории Крайнего Севера, а раньше те предприятия, что находились на хозрасчете, получали дотации и пользовались льготами. Теперь все должен отрегулировать рынок. А его условия крайне жесткие: малый бизнес не выживет без помощи и поддержки. И только срочные меры позволят сохранить рабочие места, наработанный за последние 30 лет потенциал, а в целом — сохранить социально-экономическое положение района во всех сферах его деятельности.

На сессии было озвучено требование – довести информацию о состоянии малого и среднего бизнеса района и разработанные предложения по улучшению ситуации до главы РК и президента страны.

Увы, на мой взгляд, это был глас вопиющего в пустыне. Похоже, что предложения предпринимателей, прозвучавшие на сессии депутатов, так и останутся неуслышанными. А надо, чтобы к решению районных проблем подключились депутаты республиканского уровня. Нужно искать, как помочь предпринимателям, не дать умереть малому бизнесу.

Екатерина НОСОВА,

председатель общественного Совета «Предприниматель», Усть-Цилемский район.