«Ну что, народ, как живешь?» Столичные чиновники редко задают подобные вопросы и всячески избегают встреч с жителями сельской глубинки

Недавно губернатор Владимир Уйба в очередной раз побывал в Усть-Цилемском районе. Похоже, Усть-Цильма ему давно нравится. Причем не из-за прелестей здешней рыбалки, а главным образом в качестве места, где можно поиграть в сражения былых времен.

Речь идет об исторической реконструкции битв Великой Отечественной войны, в которых 64-летний Уйба довольно бодро может бегать с макетом автомата наравне с усть-цилемской ребятней – местными кадетами. Правда, во время последнего «сражения» в снегах Усть-Цильмы он ограничился лишь награждением участников реконструкции.

Понятно, что визит главы РК в отдаленный район Коми имел «воспитательно-патриотическое» значение, однако не все устьцилемы это должным образом оценили. Вчера, то есть 9 марта, «Трибуна» получила открытое письмо, которое мы публикуем ниже.

Текст обращения

«Уважаемый глава Республики Коми!

Вы часто ездите по районам республики, но с простыми людьми забываете встречаться. А выбирали вас на должность главы региона все жители республики. Мы просим вас взять за правило регулярно встречаться с рядовыми жителями. И также приучить остальных чиновников – при поездках по региону проводить встречи с жителями республики. А то люди узнают через два-три дня о том, что в районе побывал тот или иной чиновник. Мы считаем, что руководители районов не доводят до руководства региона все проблемы простых жителей республики».

По просьбе жителей Усть-Цилемского района – председатель Усть-Цилемского представительства МОД «Коми войтыр» Александр МАТВЕЕВ.

Ни сервиса, ни комфорта

Во время поездок по сельским районам Коми глава региона, как правило, встречается с районными чиновниками. От них он и узнает о ситуации на местах. Например, о ходе ремонта школ, оснащении больниц или «видах на урожай». Затем, полностью «информированный», он уезжает. Вероятно, с ощущением, что побывал в самой «гуще народной жизни»….

– А зачем, собственно, Уйбе встречаться с простыми жителями? – спросили мы у активиста «Коми войтыр» Александра Матвеева.

– Администрация отчитывается, что все в районе идет по плану, ситуация хорошая, никаких проблем нет, – говорит Александр Борисович. – Хотя это далеко не так.

– А о чем бы вы и другие устьцилемы спросили у главы республики в первую очередь?

– Проблем у нас много. Например, мы бы обязательно задали вопрос о деятельности управляющей компании «Дом Сервис Комфорт РК», которую в августе прошлого года нам навязали из Сыктывкара. Эта компания выставляет жильцам огромные счета за обслуживание многоквартирных домов, содержание общедомового имущества. При этом, кроме промывки водопроводных труб прошлой осенью (к началу отопительного сезона), мы не видим никакой серьезной работы по ремонту и содержанию домов, построенных еще в 70-80-х годах прошлого века. Вот мы бы и спросили: куда же идут наши деньги?

«Следите за руками»

Поясним, что учредителями ООО «УК Дом Сервис Комфорт РК» является некая Екатерина Прокушева. По данным реестра, юридический адрес указан в одной из квартир в доме по эжвинской улице Славы. Уставной капитал – 10 тысяч рублей. Данных о численности персонала нам найти не удалось. Указан лишь директор – Яков Лашевич.

Ранее г-жа Прокушева числилась в налоговых реестрах как индивидуальная предпринимательница. Основной вид деятельности ИП – «Общая уборка помещений».

А вот дальше, как говорят, «следите за руками», потому что все произошло очень быстро. 12 июля 2022 года Екатерина Прокушева регистрирует свою новую фирму с 10-тысячным капиталом, а уже 28 июля получает лицензию на обслуживание МКД. И в рекордные сроки – 8 августа того же года – частная фирма становится управляющей компанией в огромном по территории Усть-Цилемском районе.

Скорость, конечно, невероятная. Тут есть интересные нюансы, но мы их пока оставим за скобками – это отдельная тема.

«Круговая порука»

10 февраля с.г. собственники 28 многоквартирных домов, расположенных в сельских поселениях «Усть-Цильма» и «Коровий Ручей» обратились в Республиканскую прокуратуру с перечнем своих претензий к управляющей компании.

Ранее, 8 декабря 2022 года, в Доме культуры села Усть-Цильма состоялось собрание жильцов МКЖ, на котором присутствовали представители районной администрации. На этом собрании жильцам обещали сделать перерасчет по квитанциям, поскольку работы по содержанию домов были выполнены далеко не в полном объеме. Однако, получив счета за январь этого года, жильцы увидели, что никакого перерасчета сделано не было.

В жалобе, адресованной прокурору РК Николаю Егорову, говорится, что акты обследования домов «составлены некорректно», «во многих домах работниками УК вообще ничего не делается». По мнению собственников, ГЖИ (Госжилинспекция) не контролирует управляющую компанию, местная администрация не вмешивается, а районная прокуратура тоже молчит. Это «круговая порука», считают авторы обращения.

– По поводу управляющей компании общественники направили в районную газету «Красная Печора» вопросы, адресованные руководителю администрации Николаю Каневу, районному прокурору и начальнику ГЖИ по Усть-Цильме, – продолжает Александр Матвеев. – Это было еще 20 февраля, но наше письмо до сих пор не опубликовано.

Понятно, что «районки» не могут критиковать местную власть, от которой полностью зависят.

Гниющие свалки

– Другая актуальная для Усть-Цилемского района проблема – экология, – продолжает Александр Матвеев. – Вот недавно на всю страну прогремела история с аварией на Воркутинских очистных сооружениях. Но у нас экологическая ситуация, пожалуй, похуже, чем в Воркуте. Каждую весну отходы с гниющих свалок попадают в ручьи и реки. Так продолжается из года в год. Некоторым несанкционированным свалкам – по 30 лет.

– Разве Региональный оператор не вывозит мусор из Усть-Цилемского района?

– Первые полтора года после начала «мусорной» реформы ТКО вообще не вывозились, хотя деньги за эту «услугу» с населения собирали исправно. Теперь мусоровозы к нам попадают фактически два раза в год: зимой – по «зимнику», летом – по паромной переправе. Вот сейчас по два-три КамАЗа в день переправляется через ледовую переправу в местечке Кабель. Но мусора в Усть-Цильме скопилось столько, что вывезти его, конечно, не успеют. А до дальних деревень мусоровозы и вовсе никогда не добираются…

Кстати, недавно переправа (здесь установлено ограничение грузоподъемности – 25 тонн) через Печору в м. Кабель была разбита большегрузами – на льду образовались огромные трещины. Из-за возникшей опасности был приостановлен завоз горюче-смазочных материалов в Усть-Цильму. Похожая ситуация и с другими ледовыми переправами. По этому поводу в Желтом доме даже прошло совещание. До 10 марта поврежденный участок обещают восстановить.

Равнодушие

– Среди других проблем – содержание и ремонт дорог, уличное освещение, жилье для сирот. Нового жилья в районе администрация уже давно не строит. Усть-цилемская общественность добилась строительства больницы, но когда ее возведут, то как заманить сюда врачей? Ведь их надо обеспечить жильем. А последний дом для медиков был построен аж в 2004-м, и с тех пор – ничего.

– Но главная проблема – это равнодушие и безответственность чиновников всех уровней, включая контролирующие и надзорные органы. До них невозможно достучаться, на жалобы и обращения они не реагируют и простым людям не помогают, – резюмировал Александр Матвеев.

Виктор СЕМЕНОВ.