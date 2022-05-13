Ну, и чего мы вылупились? Зачем мужику нужны яйца, кто разводит подсадных уток и как вырастить птенца в домашних условиях

Необычный эксперимент провел 49-летний сосногорец Сергей Ларионов – в своей квартире он вывел перепелят из яиц, купленных в магазине.

Как рассказал «Трибуне» Сергей Николаевич, после инсульта врач посоветовал ему употреблять в пищу перепелиные яйца. Ларионов прошелся по сетевым торговым точкам, но не нашел там качественных яиц, а потому решил обратиться к местному производителю.

Восемь из двадцати

– Перепелиные яйца действительно полезны для здоровья. Но как вам пришла в голову идея вывести птенцов? – спрашиваю Сергея Николаевича.

– Да просто решил проверить из любопытства. Первый раз купил перепелиные яйца в «Магните». В интернете посмотрел видео, как высиживать, но ничего не получилось. Думаю, дело в том, что яйца были несвежие. Потом я нашел в сосногорском магазине продукцию корткеросского фермера и еще раз решил поэкспериментировать. На сей раз получилось!

По словам Сергея Ларионова, на яйца он потратил 104 рубля. Положил их в ящичек, а в качестве источника тепла использовал обычные батареи. Из 20 яиц вылупилось восемь птенцов.

– Сейчас топят хорошо, без перебоев, – продолжает Сергей Николаевич. – Я только переворачивал яйца, и на семнадцатый день появились птенцы. Это было 6 мая. Сначала дружно вылупились семь птенцов, а ночью еще два. Правда, последний птенец прожил всего час и, к сожалению, умер. Сейчас у меня восемь перепелов. Четыре желтых, золотистых и четыре, как георгиевские ленточки, – пестрых.

– Значит, теперь вы будете разводить перепелов?

– У меня нет дачи, и мне их негде держать. Но как только я выложил информацию «ВКонтакте», мне сразу стали звонить, просили продать. Но я обещал отдать их соседке. У нее есть дачный участок, она держит кур, теперь будут и перепела. На днях соседка заберет птенцов.

Зина, но не резиновая

Утиная охота – дело азартное. Чтобы привлечь уток, охотники используют манки, чучела и резиновые фигурки птиц. А лучше всего при охоте на селезней – подсадные утки. Для этой цели их ловят, а потом используют в качестве живой приманки. Но в Коми, оказывается, есть и такие охотники, которые специально занимаются разведением подсадных уток.

– На самом деле иметь подсадную утку – это удовольствие дорогое и хлопотное, – рассказывает опытный корткеросский охотник Олег Микушев. – Зато очень интересно за ней наблюдать. Высадишь самку-красавицу на озеро, лапки привяжешь веревкой, чтобы не улетела, и просишь крякать погромче, созывать селезней. И она старается во все горло!

– Сегодня у меня четыре самки, – продолжает О. Микушев. – У каждой свои имена: Роза, Машка, Зина, Миля. Роза самая старшая и самая работящая. Вообще, охота с подсадными утками – это слаженная работа хозяина-охотника и самки. Это вам не из-под чучела стрелять!

Роза отдалась селезню

– Кратковременная весенняя охота заканчивается, и многие охотники оставляют своих помощниц на произвол судьбы. Как правило, их передают на содержание своим знакомым, а то и вовсе убивают на мясо…

– Настоящий охотник, кто занимается утками, никогда так не поступит. Это то же самое, если охотник предаст своего верного пса. Тогда нечего было и заводить. После весенней охоты хлопоты не заканчиваются: уток надо содержать и даже выгуливать – пусть поплавают в водоеме.

– А было так, что ваших уток потоптал селезень, а потом появлялись утята?

– Своих уток я покупал у заводчиков. И два года назад, ради эксперимента, позволил Розе, так сказать, отдаться селезню. После этого вылупились семь утят. Но я не успел птенцов отделить – их другие самочки заклевали. Спас только двоих. Отдал их брату, он тоже хотел попробовать с подсадными. Но и он их прозевал на охоте: наши подсадные улетели к диким. А недавно я приобрел самца. Хочу попробовать вывести утят сам. Хотя не знаю, получится ли…

Без петуха – трудно

«Трибуна» обратилась к сотрудникам Института биологии Коми научного центра УрО РАН с вопросом: правда ли, что из купленных в магазине яиц можно вывести птенцов в домашних условиях?

– Теоретически это возможно, хотя шансы небольшие, – отвечает младший научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми научного центра УрО РАН Андрей Королев. – Для этого надо соблюсти соответствующие условия. Если яйца долго перевозились, условия хранения были не те (например, слишком прохладно), ничего не получится. Для того, чтобы вывести дома птенцов, надо покупать яйца не в магазине, а у фермеров, в хозяйствах которых вместе содержатся куры и петухи. Видимо, поэтому у сосногорца и получился эксперимент с птенцами перепелов.

– А если найти гнездо диких уток и принести яйца домой, тоже можно вывести потомство? Насколько птенцы жизнеспособны?

– Я знаю случаи, когда люди брали утиные яйца и подкладывали их под домашних куриц. По размеру они почти одинаковые, и в итоге утята вылуплялись. Кстати, яйца редких птиц, чтобы увеличить потомство, выводят в инкубаторах. А вот вырастет птенец или умрет – это зависит от того, насколько сложно его выкормить. Если неприхотливый – то выживет. А если нужно специальное питание и условия, то там – проблематично. Скажем, курица ходит по двору и все клюет, щиплет – она непривередливая. Утки, глухарь – то же самое. Что под ногой найдут – насекомых, лесную растительность – все едят.

Екатерина МАКАРОВА.