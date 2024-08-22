Ну, лось, берегись! (Блиц от 23 августа)

С 18 августа начался прием заявлений на добычу взрослых самцов лося.

А с 1 сентября 2024 года начнется прием заявлений на добычу лося всех половозрастных групп. Одно разрешение выдается на отстрел одной особи лося. Всего в текущем сезоне охоты с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года лимит добычи лося на территории охотничьих угодий региона составляет 1042 особи.

Скорбный список растет

На этой неделе стало известно о гибели еще двух бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли наши земляки – сыктывкарцы Илья Чупров и Ростислав Новоселов.

Зима на носу, а они не готовы

Коми энергосбытовая компания составила свой рейтинг управляющих организаций по степени их подготовки к осенне-зимнему периоду.

По этому показателю в число худших управляющих компаний попали: ООО «Вазис», ООО «Домком», УК группы УРЭК г. Сыктывкара, а также две интинские фирмы – ООО «Форум» и ООО «Время».

Православные судятся с мэрией

Священнослужители обратились в Арбитражный суд Коми с иском к Усинской администрации.

Православный приход Воскресенского кафедрального собора Усинска просит суд, чтобы тот обязал администрацию передать в их собственность храм Новомучеников в Новикбоже.

В первый раз – в первый класс

В этом учебном году в Сыктывкаре будут открыты 139 первых классов, в двух из которых будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

Так, на базе школы № 18 откроют класс для детей с задержкой психического развития, а на базе школы № 26 – для детей с тяжелыми нарушениями речи.

В советском стиле

В поселке Подтыбок Корткеросского района открылась обновленная библиотека.

Причем библиотека обновилась и снаружи, и изнутри. Интерьер разработан в стиле советского модернизма. Кроме того, здесь появились краеведческие экспонаты, предметы быта, фото из семейных архивов жителей поселка. Теперь это уже не просто книгохранилище, а «культурное пространство» для разнообразного досуга.

А кому нефтяной участок?

В Коми на торги выставили участок недр с запасами нефти и газа, расположенный в 50 километрах от Инты.

Департамент по недропользованию по Северо-Западу объявил о проведении аукциона на право пользования участком недр Сарьюгинский для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Площадь участка составляет 518 квадратных километров. Начальная цена составляет 2,53 млн рублей. Срок пользования участком недр – 25 лет. Победитель будет определен 20 сентября.

Батареи просят тепла

Воркута станет первым муниципалитетом в Коми, который начнет новый отопительный сезон. Батареи в Заполярье начали включать уже с 22 августа.

По неофициальным данным, готовность тепловых сетей города составляет 62,9%, водопроводные сети готовы на 49,4%, канализационные сети – на 51,4% от общего объема, жилищный фонд готов на 71%.

Возобновили – до ноября

С 22 августа «Комиавиатранс» возобновил регулярные перелеты внутри республики. Предприятию удалось договориться с компанией «ЮТэйр» – авиарейсы будут выполняться на самолете Ан-24, но пока только до конца октября 2024 года.

Рейсы в Усть-Цильму и Воркуту из Сыктывкара будут выполняться по понедельникам и пятницам, дополнительный рейс состоится 24 августа. Рейсы из Сыктывкара в Усинск будут выполняться по вторникам и четвергам.

Нарушения при закупках

Контрольно-счетная палата Коми нашла «ошибки» в закупочной деятельности Кочпонского интерната.

В июне КСП Коми завершила аудит закупок, совершенных государственным бюджетным учреждением «Республиканский Кочпонский интернат» в 2023 году и в первом квартале 2024-го.За этот период было заключено 250 контрактов на сумму почти в 136 млн рублей, из которых 75% были закупками у единственного поставщика. 37,2 млн рублей (или 8,3% от общей суммы расходов) были потрачены на продукты питания.

Всего нарушений законодательства о контрактной системе выявлено на сумму 67 млн рублей.

Сколько стоит «квадрат»?

В Коми стоимость жилья за первое полугодие 2024 года на первичном рынке выросла в среднем на 5%, на вторичном – снизилась на 2%.

Комистат сообщает, что средняя цена квадратного метра в новом жилье на конец II квартала составляла 110,9 тыс. рублей. Для приобретения квартиры площадью 54 кв.м потребовалось бы 6 млн рублей.

Республика Коми в рейтинге регионов России по уровню цен в новостройках занимала 42 место. Наибольшая цена кв. метра зафиксирована в Москве – 345 тыс. рублей, на втором месте Санкт-Петербург – 259 тыс. рублей.

У соседей Коми стоимость жилья на первичном рынке выше. В Ямало-Ненецком автономном округе квадратный метр стоил 179,4 тыс. рублей. В Кировской области уровень цен был почти такой же, как и у нас.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в республике – 92,2 тыс. рублей.

Женщины любят французский

Четверо из десяти сыктывкарцев хотели бы выучить английский язык. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из столицы Коми.

39% сыктывкарцев хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности – китайский (14%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 7% опрошенных. По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% – на испанском, 2% – на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).

12% горожан категорически не хотят

изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу». Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины – японский и французский.

Субсидии для турбизнеса

В Коми вводят новшество для развития туризма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, республика будет предоставлять субсидию на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по проектам, которые способствуют развитию условий для отдыха людей.