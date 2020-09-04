Ну, лось, берегись! Что изменится в правилах охоты

С 1 января 2021 года на территории России вступают в силу новые правила охоты. Соответствующий приказ «Об утверждении правил охоты» подписан Минприроды России. Новые правила охоты учитывают и сложившуюся правоприменительную практику, и поступившие предложения из разных регионов страны, в том числе из Республики Коми.

Правилами установлены и скорректированы сроки охоты на лося, что особенно актуально для нашего региона. Так, установлены два срока охоты на сохатых: на взрослых самцов – с 1 сентября по 30 сентября, на лося всех половозрастных групп – с 15 сентября по 10 января.

Есть изменения и в охоте на волков: измененные правила допускают возможность использования петель для их отлова.

Руководителям субъектов РФ правила предоставляют право введения ограничений в отношении применяемых способов охоты, например, включая использование ночных прицелов и тепловизоров, а также сроков охоты как на территории субъекта Российской Федерации, так и в отдельных охотничьих угодьях.