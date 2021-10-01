Нужны ли нам небоскребы? Столица Коми будет расти вверх, хотя не все горожане этому рады

Недавно в Сыктывкаре побывал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. В центре города ему показали старые дома, которые будут сносить, а на их месте появится новый микрорайон.

Господин Стасишин положительно оценил перспективу застройки микрорайона домами-«высотками». А 17 сентября в СМИ появилась информация, что это будут 25-этажные здания. По меркам провинциального города – почти небоскребы.

Однако мэр столицы Наталья Хозяинова на своей страничке «ВКонтакте» высказалась против строительства 25-этажных домов: «Лично я уверена, что это не наша история, такие дома в центре Сыктывкара строить нельзя».

Многие горожане тоже скептически высказываются по поводу идеи возведения «высоток» на месте ветхих деревянных домов, в частности, по Октябрьскому проспекту.

Стадия обсуждения

За разъяснениями «Трибуна» обратилась в региональное правительство. Ситуацию комментирует глава Минстроя Коми Игорь КУЗЬМИЧЕВ:

– В рамках программы «Комплексное развитие территорий» («КРТ») у нас есть возможность создать условия для привлечения застройщиков, способных возводить жилфонд до 25-ти этажей. Но вопрос определения высотности пока не решен, он в стадии обсуждения. На неделе мы горячо дискутировали с членами общественного совета нашего министерства. Готовы встречаться и обсуждать эту тему с депутатами и руководством муниципалитета, а также с членами градостроительного совета администрации города.

На сегодня квартирный вопрос в столице Коми стоит как никогда остро. Рынок недвижимости встал – во многом из-за отмены на федеральном уровне долевого строительства. На «вторичке» не все хотят приобретать квартиры в силу плохого состояния жилфонда, а цены в новостройках многим недоступны. А ведь чем больше площадь возводимой недвижимости, тем ниже себестоимость квадратного метра.

Конечно, будет учитываться специфика грунтов, поскольку безопасность домов – это главное. Хотя современные технологии в отрасли позволяют поднимать многоэтажки и на болотистых местностях. В рамках программы «КРТ» возрастет конкуренция – и мы сможем выбирать среди строителей лучших из лучших. Ведь интерес проявит не только местный бизнес, но и опытные компании из других регионов.

Если мы хотим в обозримой перспективе расселить жильцов аварийных домов, обеспечить домашним очагом сирот, многодетные семьи и другие категории граждан, не только льготных, нам предстоит наращивать объемы вводимого жилья. С учетом дефицита свободных земель и тенденции ухода от точечной застройки наращивание высотности – оптимальный выход. Но, повторюсь, до какого именно уровня – это Минстрой готов обсуждать, чтобы прийти к компромиссу, который устроит все стороны.