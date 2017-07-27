Нянечки, которые для больных детей в интернате заменяют маму, станут мойщицами

В Коми продолжается кампания по «оптимизации» бюджетных средств. На сей раз под раздачу попало богоугодное заведение — Кочпонский психоневрологический интернат.

Более двухсот младших медицинских сестер собираются превратить в санитарок (мойщиц). Они будут не только по-прежнему ухаживать за больными, но еще и возьмут в руки швабры, чтобы убирать помещения. Работы у них прибавится, а зарплата, наоборот, уменьшится…

С 1 октября младший медперсонал Кочпонского психоневрологического интерната получит «статус» уборщиц, потеряет в зарплате и лишится льготного стажа. Кроме того, у них вдвое сократится отпуск. Об этих переменах руководство интерната уже уведомило сотрудников.

12 июля возмущенные работники провели собрание, составили заявление с требованием отменить распоряжение о переводе персонала на другие должности. Понять возмущение работниц можно: санитарка должна мыть и убирать. Но не должна ухаживать за больными! А между тем сегодняшние функции «младших медицинских сестер по уходу» именно в этом и заключаются – они помогают пациентам, кормят, моют, переодевают, причесывают их. Ведь многие страдают психическими расстройствами, физически беспомощны и не способны к самообслуживанию.

Если няни станут просто мойщицами, отказавшись от ухода, пострадают и без того несчастные обитатели интерната, инвалиды. Если согласятся — пострадают сами, увеличив себе объем работы, но потеряв при этом материально.

Сотрудники отправили коллективные обращения в инспекцию по труду, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Общественную палату и прокуратуру республики, а также в Общественную приемную главы Коми.

В понедельник, 24 июля, интернат посетили члены Общественного совета при Минтруда Коми. Побывал там и корреспондент «Трибуны».

Когда лечить некому

Проблемы с кадрами в интернате есть, поведало руководство. Значительная часть персонала — пенсионного либо предпенсионного возраста. Кто их заменит в ближайшие годы — большой вопрос.

Некоторых специалистов не хватает. Так, в интернате есть свой зубной кабинет, но ставка врача вакантна. Да и кто согласится на оклад в 5840 рублей (ассистент для помощи врачу при этом не предусмотрен), когда в городе полно частных клиник, где можно зарабатывать?

Также вакантны ставки врача-невролога, психотерапевта — оклад тот же.

Есть проблемы и с лекарственным обеспечением. Сумма на эти цели заложена в начале года, но препараты день за днем дорожают.

Трудотерапия является одним из основных методов работы с детьми с нарушениями интеллекта. Когда-то детей из Кочпонского интерната активно привлекали к работе на совхозных полях. Они не только обеспечивали себя овощами, но и получали необходимые навыки. Теперь этого нет. У воспитанников остались производственные мастерские (швейная, столярная, переплетная), несколько грядок и небольшая новая теплица, которую удалось приобрести совсем недавно. Дети ухаживают за клумбами и кустами на территории учреждения.

Некоторые из взрослых обитателей заведения работают уборщицами на полставки в клиринговой компании, моют помещения в своем же интернате. Некоторые (кому позволяет здоровье) трудятся дворниками, подсобными рабочими в одной из управляющих компаний, помогая обслуживать жилфонд. Они не лишены дееспособности, получают зарплату и сами могут ею распорядиться.

Обучаются воспитанники интерната (те из них, кто на это способен) за его пределами — в трех школах города, куда их возят на уроки.

В этом году, в отличие от предыдущих, ребятишки из интерната не поехали на море — это оказалось слишком накладно.

Словом, кризис коснулся даже самых несчастных ребят.

Классы закрыты

Два года назад интернат также попадал в поле зрения общественников. 1 июня 2015 года, в День защиты детей, председатель общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина рассказала, что она совместно с родителями детей, посещающих интернат, подготовила обращение к министру труда и социального развития Коми Илье Семяшкину. Они заявляли, что в заведении полностью прекращен образовательный процесс. Если раньше в учреждении работало два класса, где преподавали учителя-дефектологи, то с сентября 2013 года ставки учителей сокращены и классы закрыты.

Также сокращен штат узких специалистов, уменьшены объемы трудовой реабилитации, периодически не хватает медикаментов, в том числе обезболивающих препаратов, урезается финансирование интерната.

Людмила КУДРЯШОВА.