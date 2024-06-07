Картофель у нас называют «вторым хлебом». А ведь было время, когда россияне категорически отказывались его выращивать и считали «чертовым яблоком».

Сокровище инков

Родина картофеля – Южная Америка, точнее – перуанские Анды. Инки не только употребляли эти клубни в пищу, но и поклонялись им. У индейцев была даже своя картофельная богиня – Аксомамма.

Картофель завезли в Европу в 1570 году испанские конкистадоры, возвращавшиеся из Южной Америки. Заодно завезли табак, кукурузу и шоколад. Картофель был сначала принят за декоративное растение, причем ядовитое. Сперва картофель появился в Испании под названием patata, затем в Италии, где его называли taratouffli (маленькие трюфели), а уже потом получил известность в Южной Франции и Германии.

Во Франции в 1769 году страна переживала сильный голод из-за неурожая хлеба. Тому, кто найдет достойную замену хлебу, была обещана большая награда. Обладателем ее стал парижский аптекарь Антуан Пармантье. Он доказал, что это картошка. А чтобы преодолеть недоверие сограждан, аптекарь предложил оригинальный способ: взять картофельное поле под вооруженную охрану. Психология сработала. Рассудив, что всякую дрянь солдаты охранять не будут, крестьяне тайком (по ночам сторожей убирали) растащили всю картошку. А уже следующей весной ее стали сажать по всей Франции.

Петр I попробовал картофель в 1698 году в Голландии. Блюдо ему понравилось, и он отправил мешок клубней графу Шереметеву. Изначально новый овощ в России назывался на итальянский манер «тартуфелем», но в XVIII веке прижился немецкий вариант «картофель». В 1765 году клубни были отправлены для посадки из Петербурга в Москву. Но при Петре I диковинный овощ так и не получил распространения в России.

«Чертово яблоко»

В 1758 году Петербургская академия наук опубликовала статью «О разведении земляных яблок» Пармантье. Наставление содержало детальные рекомендации по разведению и употреблению новой культуры и вместе с семенами картофеля было разослано по всем губерниям. Тем не менее, еще в XIX веке многие крестьяне называли картофель «чертовым яблоком» и считали грехом употребление его в пищу.

В феврале 1841 года вышло распоряжение «О мерах к распространению картофеля». Губернаторы должны были регулярно отчитываться правительству о темпах посевов новой культуры.

Однако, несмотря на голод, крестьяне не могли понять: почему землю теперь надобно засевать подозрительным заморским корнеплодом? Недовольство привело к тому, что по стране прокатились «картофельные бунты». В губернии, где вспыхнули восстания, царь послал карательные отряды.

Бедных землепашцев под угрозой расправы заставляли сажать картофель, но никто так и не объяснил, что же потом делать с урожаем. Крестьяне употребляли в пищу зеленую картошку, которая, как известно, содержит яд – соланин. Следовали пищевые отравления и даже летальные исходы.

«Картофельная революция» эпохи Николая I увенчалась успехом: к началу XX века этот овощ уже считался одним из основных продуктов питания.

Картопель в Коми крае

Жители Усть-Сысольска и ближайших сел познакомились с картофелем (который по-коми называется картопель) только в сороковых годах XIX века. Министерство государственных имуществ присылало в Усть-Сысольский и Яренский

уезды указания о «непременном разведении картофеля». Но крестьяне, не привыкшие ждать чего-нибудь хорошего от начальства, старались всячески увильнуть от картофелеводства.

Коми земледельцы основное внимание тогда уделяли зерновым культурам, приспособленным к северным условиям – ржи и ячменю (ячмень сеяли даже на Ижме).

Неграмотный крестьянин из села Вендинги на реке Вашке Аверкий Калинин в 1841 году первым привез на Удору картофель и попытался его выращивать. Его сын, получивший сельскохозяйственное образование, добился хороших результатов в картофелеводстве.

Устьсысолец Филипп Попов (проводник экспедиции 1843 года А. Кейзерлинга и П. Крузенштерна) перевел на коми язык «Краткое наставление о посеве, уборке, хранении и употреблении картофеля». Его перевод издали в Санкт-Петербурге весной 1844 года и бесплатно разослали в коми деревни.

Усилия властей и энтузиастов из числа местных жителей сделали свое дело: площади, занятые картофелем, понемногу увеличивались, и он постепенно стал входить в быт коми сельчан. Со второй половины XIX века блюда из картофеля стали все чаще появляться на крестьянском столе. Картофелем заправляли супы, варили как самостоятельное блюдо, запекали в молоке.

Сейчас в Коми допущено к возделыванию более 40 сортов картофеля. Эти сорта специально адаптированы к суровым климатическим условиям Севера.

Постскриптум ____________________________________________________

Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко

Когда-то в народе был популярен так называемый «картофельный приворот». Две крупные картофелины надо расположить на расстоянии 10 см друг от друга. Между ними насыпается тонкий слой сахара.

Насыпав сахарную дорожку, ставим три зажженные свечи и произносим: «Сахар, сахар – проводник, вместе нас он свяжет вмиг». После чего картофелины сутки должны простоять на том же месте. Этот метод старый, но проверенный: после такого ритуала любимый человек от вас уже не отвертится.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.