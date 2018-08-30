Обеды, банкеты, фуршеты: как хлебосольная республика угощает гостей за казенный счет

Максимальную сумму на официальные банкеты и угощение делегаций администрация главы Коми потратила в 2014 году почти 9,5 миллиона рублей, к концу 2015 года эта цифра снизилась до 6,5 миллиона. По мнению аналитиков, экономия связана с арестом верхушки правительства, после чего был отменен ряд запланированных официальных мероприятий.

В прошлом году чиновники «проели» 4,5 миллиона рублей, объем заказов еды в 2018-м близок к рекордному. Правительство Коми ежегодно проводит несколько десятков официальных торжеств, сопровождаемых банкетами. Для примера: торжественный прием и четырехдневное питание 22 членов пилотажной группы «Русь», участвовавшей в авиашоу 9 мая 2016 года, обошлись бюджету республики почти в 190 тысяч рублей. Официальный банкет на 150 персон по случаю инаугурации главы Коми 22 сентября 2016 года стоил 198 тысяч рублей. Об этом пишет портал «7×7».

С 2015 по 2017 годы расходы на банкеты и еду для делегаций снижались. Однако за неполные восемь месяцев 2018 года администрация главы Коми заключила контракты на питание почти на 8,5 миллиона руб., что всего на миллион меньше максимальных трат на это в 2014 году. При этом к концу года эта сумма может измениться как в большую (если заключат новые контракты), так и в меньшую сторону.

Количество таких контрактов ничем не ограничено, но есть ограничение по сумме, которую можно потратить на отдельного человека. Это прописано в специальном постановлении правительства Коми, в котором указаны нормативы расходов на представительские функции чиновников.

Например, на питание одного члена делегации в сутки нельзя тратить больше 2755 рублей. А если члены делегации остаются на несколько дней, то на завтрак, обед или ужин предусмотрено 2368 рублей на человека, а на кофе-брейки можно тратить не более 300 рублей на человека. Сведения о расходах на официальные мероприятия начали публиковать с 2011 года — под графой «оказание услуг по организации питания», сообщает «7х7».