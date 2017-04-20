Обитатели аварийного дома живут в постоянном страхе

15 апреля в сыктывкарском доме № 52 по ул. Печорской рухнула кирпичная перегородка в цокольном этаже, а в одном из помещений провалился пол. Спасатели, прибывшие по тревоге, эвакуировали жильцов.

— Ранним утром моя семья проснулась от страшного грохота. Дом так сильно затрясло, что мы подумали — землетрясение. В панике я выбежал в коридор, а там — пыль столбом, — вспоминает Валерий Руев. — В той части дома, где расположены общий туалет, ванная комната, полы «поплыли», а в кладовке возникла сквозная дыра. В подвальном помещении обрушилась кирпичная перегородка, на которую опирались помещения общего пользования и одна из жилых комнат. Часть здания буквально повисла в воздухе, а по фасаду пошла трещина.

Дом на подпорках

— В этом доме каждый прожитый день проходит в страхе. Дом-«инвалид» стоит на подпорках, — продолжает В. Руев. — Куда мы только ни обращались, все бесполезно. Зато после аварии к нам прибежали и чиновники, и депутаты, и партийцы. Зашевелились и коммунальщики. Из подвала выгребли обвалившийся кирпич, в качестве подпоры установили два бруска и прибили три доски в туалете. Но из-за аварии была повреждена канализационная труба. И канализационный слив теперь начал стекать прямо в подвал, продолжая разрушать фундамент дома.

В этом ветхом здании 1958 года постройки в советское время размещались детский сад, ателье, затем участок милиции. Позже дом был переделан под жилье для работников силовых структур. Те в свое время приватизировали и распродали жилье. Сегодня «статус здания» — одноквартирный дом с десятью комнатами. Из них лишь одна комната муниципальная, остальные приватизированы.

Минувшей зимой в общей кухне провалился пол. Обитатели своими силами перебрали доски и приспособили подпоры. А три года назад в общем туалете вместе с полом провалился подросток. Слава Богу, остался жив, хотя и сломал ноги…

О том, что ветхий дом опасен для его обитателей, жильцы не раз предупреждали и обслуживающую компанию. После аварии директор компании «Жилвест» в ответ заявила: мол, пока жильцы не оплатят хотя бы пятьдесят процентов задолженности, они ничего ремонтировать не будут.

Тюрьма без решеток

— В этом доме комнату площадью 30 квадратных метров я купила в 2008 году, отдала за нее почти полмиллиона рублей, — рассказывает Юлия Драгун, жена Валерия. — За все эти годы управляющая компания никаких ремонтных работ в доме не проводила. Дом поддерживаем своими силами, как можем. За квартплату счет приходит почти на 6 тысяч рублей, из них 600 рублей — за ремонт и обслуживание дома. Еще в 2013 году несколько комнат, в том числе и наша, были признаны комиссией непригодными для жилья.

— Столичные чиновники жильцам аварийного дома предложили временно переселиться в маневренный фонд, что находится в местечке Човью, — продолжает Юлия. — Нашей семье из трех человек предлагают там комнату площадью 18 квадратных метров, то есть — по шесть «квадратов» на человека. Убеждают нас временно там прописаться и, соответственно, квартплату платить уже за две квартиры! Но когда мы посетили дом в Човью, увидели состояние маневренного фонда — ужаснулись. Это же тюрьма без решеток! По сути, нам предлагают поменять шило на мыло. Наш аварийный дом, по крайней мере, находится в городе, где все рядом: детский сад, поликлиника, школы, магазины. Это важно, ведь в нашем доме проживают девять детей. Я работаю поваром в дошкольном учреждении на зарплату 10 тысяч рублей. За посещение дочерью садика нужно платить 4 тысячи. Муж работает у частного предпринимателя без оформления, другую работу найти сложно. Прежнее предприятие, где трудился мой супруг, обанкротилось. После этого на некоторое время наша семья осталась почти без средств к существованию. Тогда и накопился долг за квартплату — около 20 тысяч рублей.

Нашли «стрелочника»

— Комнату площадью 26 квадратных метров я купила в конце 2014 года, — говорит еще одна обитательница этого дома — Надежда Шубина. — После аварии коммунальщики мою квартиру сделали «стрелочником». Мол, канализационные стоки с моей комнаты стекали прямо в подвал, в результате чего и обрушилась перегородка. Но комнату я купила у прежних хозяев, которые установили здесь душевую кабинку и унитаз. Имеется разрешение на перепланировку и устройство санузла, акт приемки работ комиссией. Если канализация была установлена с нарушениями, то почему подписали акт о приемке?

По словам самих коммунальщиков, строение нецелесообразно ставить на капитальный ремонт. По идее, здание надо сносить. Но для начала — признать его аварийным. А это — весьма долгая и хлопотная процедура.

P.S. Заместитель директора УК ООО «Жилвест» Александр Зинин заверил корреспондента «Трибуны», что сейчас нет прямой угрозы разрушения дома. Предстоит провести ремонтные работы по восстановлению конструкций и системы канализации.

По словам А. Зинина, для ремонта поврежденной конструкции настила пола сначала будет подготовлена смета, после этого коммунальщики приступят к ремонтным работам. При этом отметил, что задолженность жильцов дома № 52 за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 200 тысяч рублей.

Наталья КОЛОДИНОВА.