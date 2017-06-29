Обитатели «Рублевки» два года отчаянно борются за жизнь

Жильцы семи частных домов по ул. Заречная и Якимова в пос. Нижний Одес — в отчаянном положении. Еще два года назад их отключили от теплоснабжения.

«Как отрезало»

Эти дома появились в 80-е годы, когда государство, пытаясь решить проблему доступного жилья, предлагало гражданам строить частные дома. С помощью «Тэбукнефти» застройщикам выделили землю, дали ссуды. Так в конце 80-х — начале 90-х здесь появилось несколько современных домов. По проекту в них предусматривались все удобства, включая газификацию.

Газификация действительно прошла. Но — мимо. Тем не менее коттеджи на улице, которую в шутку называли «местной Рублевкой», 25 лет отапливались котельной. А летом 2015-го дома на «Рублевке» «отрезали» от тепла. Люди возмущались, жаловались, судились. Но – тщетно.

Местная администрация предложила жильцам установить в домах электрокотлы, стоимость которых обещала оплатить. Но натопить котлом 2-этажный дом очень дорого, да еще, как убедились жильцы, проблематично. Ведь коттеджи изначально строились под магистральный теплопровод, и система отопления в них рассчитана на высокое давление, которое обычный котел создать не может.



Светлана Колесова запаслась дровами.

«Обещали не бросить»

Пенсионерка Светлана Колесова в большом доме живет вдвоем с мужем, парализованным инвалидом.

— Зима 2015-2016 гг. была теплой, но все равно в морозы, даже если включать котел на полную мощность, температура в доме была низкой. При этом счета за электричество доходили до 26 тысяч, — рассказывает Светлана Анатольевна.

Тогда замерзающие записались на прием к главе Коми Сергею Гапликову. 30 июня 2016-го С. Колесову и ее соседку И. Власову пригласили к Гапликову, который, конечно, обещал в беде не оставить…

А дальше хроника, которую вели сами жильцы:

«8 июля 2016 г. нас срочно собрали в администрации п. Н. Одес, где руководитель администрации района В. Шомесов сказал, что он не отвечает за действия предыдущего руководителя и что они могут установить для нас котельную на пеллетах, но стоимость такого отопления возрастет для нас в 2-3 раза (примерно 36 тыс. руб. в месяц) по сравнению с центральным отоплением. Люди отказались, просили возможности присоединения к газопроводу от дома № 6 по ул. Якимова. Оптимальное решение — газ.

14 июля 2016 г. нас собрали в администрации

п. Н. Одес, где был представитель Газпрома и представитель МР «Сосногорск» Мартын А. Он при всех обещал, что газ будет и что 30 сентября нам точно выделят деньги на проект газификации.

29 июля 2016 г. № 17-21-08/2572 из Министерства строительства нам направлено письмо о том, что проводится соответствующая работа для включения в программу газификации…

8 сентября 2016 г. Администрацией главы Республики Коми нам направлено письмо, где написано, что 30 сентября 2016 г. вопрос будет вынесен на заседание сессии депутатов.

24 октября 2016 г. получено письмо № 17-21-08/3729 о направлении Министерством строительства обращения в Прокуратуру РК «с заявлением о проведении проверки и принятии мер по решению суда, а также о привлечении к ответственности должностных лиц за незаконное бездействие…».

26 декабря 2016 г. Одна из жительниц получила из Минстроя Коми письмо о том, что в программу газификации их не включили и все будет зависеть от администрации района».

Семь машин дров

Все лето 2016 года Колесова строила в своем доме мини-котельную. Она купила дорогостоящий котел, работающий на твердом топливе. К котлу пришлось приобрести и специальный насос.

— Выживая вторую зиму, я думала, что повешусь! — с ужасом вспоминает Колесова. — Зима нынче была морозной, и мне, 62-летней женщине, пришлось непрерывно, днем и ночью, таскать дрова и топить котел каждые 3-4 часа. Это в настоящей котельной у кочегара есть сменщики, а у меня их не было… С ноября по март я, хронически не высыпаясь и находясь на грани нервного срыва, перетаскала в котельную на больных руках семь машин сырых дров. Я понимала — если заболею и не смогу топить, наш дом превратится в могилу…

Есть, впрочем, и такой вариант: 7 семей пенсионеров должны вскладчину собрать 9 миллионов рублей на строительство газовой распределительной станции и от нее — газовой линии к своим домам. Кстати, часть домов на их улице газифицирована.

«Жизнь угасает…»

Среди соседей Светланы Колесовой тоже немало пожилых и больных людей. В двух домах проживают инвалиды I группы, за которыми нужен уход. Когда 25-30 лет назад они, работники нефтегазовой отрасли, строили жилье, то думали, что встретят старость в большом теплом доме…

— Один из инвалидов — мой муж, с которым мы прожили 44 года. Но по вине бездушных чиновников я не могу его пролечить, потому что нельзя оставить дом (иначе разморозится водяная система отопления, которая работает только с локальным электронасосом). Я с ужасом вижу, как угасает жизнь близкого мне человека. И этот ужас ежедневно меня убивает… — с горечью говорит Светлана Анатольевна.

Людмила КУДРЯШОВА.