Обитатели усинской глубинки ждут вертолет как манну небесную

В течение нескольких дней жители сел Усть-Лыжа, Щельябож, Мутный Материк, деревень Захарвань и Денисовка не могли попасть на «большую землю».

В межсезонье вертолет — это единственный транспорт, на котором обитатели труднодоступных населенных пунктов могут добраться до Усинска. Рейсы выполняются всего два раза в неделю, а при этом еще и часто переносятся. И не только из-за нелетной погоды.

Вахтовики – вперед!

— Неразбериха в организации взлетов повторяется из года в год. Например, во время перевахтовки, когда рабочих из Усинска перевозят на северные месторождения. А страдают от этого сельчане – их рейсы переносят на другие дни, — рассказывает сельский житель Николай Канев. — В позапрошлую пятницу рейс в очередной раз перенесли, пассажирам пришлось ждать до понедельника. То же самое произошло и с рейсом, запланированным на вторник. В результате я не смог вовремя попасть в Усинск и опоздал на поезд, на который был куплен билет.

Ми-8Т может взять на борт максимум 18 пассажиров, причем из разных сел и деревень. Поэтому люди вынуждены записываться на рейсы за месяц вперед.

Жизнь по лимиту

— Количество пассажирских мест «рейсовки» распределено по поселениям. На каждое — свой лимит. Например, из Щельябожа берут семь пассажиров, из Захарвани и Усть-Лыжи — по пять, — говорит глава поселения «Щельябож» Юрий Филиппов. — В нашем поселении, куда, кроме села Щельябож, входят деревни Кушшор, Захарвань и Праскан, 1200 жителей. Из них более 100 жителей ездят на работу вахтовым методом. Во время пересменки — когда одни вахтовики едут на работу, а другие домой – пассажиропоток увеличивается.

— За один рейс из Мутного Материка могут вылететь 12 человек, а также шесть пассажиров из деревни Денисовка. Вертолеты в наши поселения летают согласно техзаданию администрации города и Минпрома Коми. Чтобы заказать дополнительные рейсы, воздушное судно необходимо обеспечить загрузкой более чем на 70 процентов, — говорит и.о. главы поселения «Мутный Материк» Елена Коваленко.

Резервация

— В межсезонье мы живем как в резервации: ни приехать, ни выехать. Еще три года назад мы стали заложниками оптимизации. Участковую больницу села реорганизовали. Теперь в дневном стационаре осталось лишь четыре койки. Многим больным за медпомощью приходится ездить в город. Для сельчан каждая поездка в Усинск на обследование обходится в копеечку, — сетует житель Мутного Материка Александр Немчинов. — Цена билета на транспорт слишком «кусачая». Поездка в город и обратно пассажиру вертолета обойдется почти в пять тысяч рублей, что ощутимо бьет по карману. А зимник в лучшем случае будет только с января.

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. По словам начальника посадочной площадки села Щельябож Марии Третьяковой, недавняя отмена сразу двух рейсов в усинские села была связана с плохими метеоусловиями.