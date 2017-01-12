Обитатели Усть-Уньи взывают о помощи

На этой неделе в редакцию «Трибуны» с сигналом «SOS» обратились жители троицко-печорского села Усть-Унья.

В сообщении говорится, что с 5 декабря прошлого года в селе не чистят дорогу. В село, где остались только пенсионеры, не привозят продукты питания. Районные власти знают о бедах сельчан, но никаких мер не принимают.

Четыре коровы — на все село

— Мы давно никому не нужны, — с горечью в голосе рассказывает местная жительница Валентина Николаевна Собянина. — Последний раз почта к нам приезжала 5 декабря. Привезли пенсию и кое-какие продукты. У нас магазина нет, ФАПа тоже. Стационарного телефона нет, только на почте. Установили таксофон, но в морозы он замерзает. Прошлой осенью, перед выборами, установили сотовую связь. Но зря мы радовались: сигнал очень слабый, его можно поймать только возле здания почты, потому что там — антенна.

Валентине Николаевне 62 года. Живет она одна. Мужа похоронила 12 лет назад. Дети разъехались. Свое хозяйство не держит, одной — тяжело. А раньше были и корова, и овцы, другая живность. Сейчас помогает подруге, семья которой еще держит корову, и у нее берет молоко. А вообще, на все село — четыре коровы.

По словам Валентины Николаевны, раньше в селе жизнь кипела. Был детсад, школа, клуб, библиотека, ФАП. А теперь осталась только почта, которая служит и магазином, и медпунктом. Ведь если кому-то плохо, звонить в «скорую» они бегут именно на почту.

Конечно, на почте нет круглосуточного дежурства. Когда она закрыта, жители села идут домой к почтальону. А потом на почту — звонить…

Село отрезано от «большой земли» практически круглый год. Валентина Николаевна рассказала случай: когда в селе умер человек, покойник пролежал дома девять дней. Его не разрешали трогать и хоронить.

В Усть-Унье нет и электричества. Вернее сказать, зимой свет включают утром на два часа, и вечером, когда стемнеет до 23 часов.

— Как говорил герой советского фильма «Дело было в Пенькове», в деревне после 11 вечера свет вообще не нужен. Так же, видимо, считают и местные чиновники, — пытается шутить Валентина Николаевна.

Колбасы не будет

По словам заведующей почтовым отделением Зинаиды Григорьевны Афанасьевой, народ давно привык к такой жизни. Деревенские знают, что перед распутицей надо закупать больше продуктов. На почте для них есть мука, крупы, сахар, соль.

— А если кому-то захочется, например, колбаски? — спрашиваю Зинаиду Григорьевну.

— У нас холодильника нет, привозим только непортящиеся продукты, — отвечает она. — Молоко, сметану, творог люди покупают у местных, кто еще держит корову. Лекарства обычно заказывают с родственниками. Или сами иногда выезжают.

Но выехать из Усть-Уньи трудно. Автобусы туда не ездят. Местным приходится ждать редкую попутку. В Усть-Унье зимует, по словам почтальона, 25 человек. Весной, конечно, село оживает, возвращаются в свои дома другие жители, которые зимовали у родственников в Комсомольске или в Троицко-Печорске.

«Трибуна» обратилась в администрацию Троицко-Печорского района с простым вопросом: как жить людям в селе, где нет дороги, связи, медицинского обслуживания?

Трактор сломался…

Первый заместитель руководителя администрации Троицко-Печорского района Алексей Целищев сообщил, что дорогу не смогли почистить в Усть-Унью из-за поломки техники. Трактор сломался именно по пути в Усть-Унью. Но теперь организация, занимающаяся расчисткой дорог, приобрела новую технику и сбоя не будет.

— Трактор уже почистил дорогу в село в среду, 11 января. И в летний, и зимний периоды будем хорошо содержать дорогу, — заверил нас Алексей Николаевич.

По его словам, в Усть-Унье есть таксофон и стационарный телефон на почте и даже сотовая связь. Правда, признался заместитель руководителя администрации Троицко-Печорского района, качество сигнала неважное. Нормально «ловит» лишь в радиусе 50-ти метров.

— Но дозвониться можно, — считает Алексей Николаевич. — До этого и такой связи не было. У нас есть отдаленные поселки Приуральский и Еремеево, где сейчас попробуем новую систему установки домашнего телефона и интернета «Стриж». Посмотрим, как будет работать в течение года. Если жители Усть-Уньи захотят, то и там сделаем.

— ЦРБ выезжает в Усть-Унью по установленному ими графику с бригадами обслуживания, — продолжает г-н Целищев. — Жители Усть-Уньи прикреплены к врачебной амбулатории Комсомольска-на-Печоре (от Усть-Уньи до Комсомольска-на-Печоре — 90 километров). Машина у них есть.

— Может быть, их лучше переселить? — спрашиваю Алексея Николаевича.

— У нас есть пример переселения поселка Речной: две семьи переселяли в течение трех лет. А в Усть-Унье больше населения, это традиционное село, и люди вряд ли оттуда куда-то поедут. Мы их не оставляем с бедой один на один. У них есть мой прямой телефон, чтобы, если какие-то проблемы, связались со мной, — сказал Алексей Целищев.

Екатерина МАКАРОВА,

Троицко-Печорский р-н.