Обитателям «авариек» предлагают переехать в маневренный фонд

В минувший вторник региональное отделение ОНФ провело экспертное совещание по проблеме аварийных многоквартирных домов в столице республики.



Совещание проходило с участием руководителей региональных коммунальных служб, были приглашены и жители аварийных домов, которых в городе насчитывается всего пять. Столь малое количество объясняется тем, что это именно те здания, которые были признаны аварийными по состоянию еще на начало действия программы по переселению. Всего же в городе на сегодня аварийными считаются 38 многоквартирных домов.

В сентябре активисты ОНФ провели мониторинг, в ходе которого выяснилось, что дома, в которых и сегодня проживают люди, фактически остались без управления. Присутствовавшие на совещании жильцы указанных пяти домов в один голос заявили, что управляющие компании не обслуживают их развалюхи, зато не забывают собирать деньги за мифическое обслуживание. К примеру, в доме № 87 по улице Ленина «управляшка» уже девять лет не убирает подъезды. Жильцы здесь за свой счет наняли рабочих и провели текущий ремонт кровли.

Руководитель региональной службы жилищного надзора Роман Шашев отметил на совещании, что управляющие компании обязаны содержать многоквартирные дома, проводить ремонт и аварийные работы. При этом он признал, что действительно тарифы не соответствуют перечню и объемам работ, которые надо выполнять в ветхих зданиях. А управляющие компании не имеют права использовать деньги не по назначению: работы по капитальному ремонту не относятся к компетенции управляющих компаний. Он предложил на уровне муниципалитета провести работу по утверждению для аварийных домов перечней работ и услуг, которые действительно необходимы для обеспечения безопасности жильцов.

В качестве примера Р. Шашев привел здание по улице Гаражной: «Дом находится в таком аварийном состоянии, что проведение работ создаст угрозу безопасности жильцов и несущих конструкций. Мы считаем, что граждан, проживающих в этих домах, необходимо расселять».

В свою очередь начальник столичного управления ЖКХ Александр Гонтарь сообщил, что в 2019 году начнет действовать новая программа по переселению. В нее попадают 38 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Еще 98 домов, признанных аварийными в 2017-2018 годах, будут расселяться в последующие сроки.

Это сообщение вызвало живой интерес у присутствующих на совещании жильцов «авариек». Они стали спрашивать о сроках предоставления нового жилья. Однако конкретных сроков А. Гонтарь не назвал. Он отметил, что тем жильцам аварийных домов, где жить уже невозможно, мэрия готова предоставить жилье в муниципальном маневренном фонде. По мнению чиновника, проблема в том, что не все жильцы спешат покинуть свои аварийные дома.

Завершая совещание, член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова отметила, что администрация Сыктывкара должна усилить работу с управляющими компаниями, а также по пересмотру договоров управления в аварийных домах.

Евгений ВАСИЛЬЕВ.