Обитателям «фазенд» предстоят новые хлопоты

Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических товариществ.

Документ упраздняет дачное хозяйство как вид деятельности, а для ведения садоводства и огородничества предусматривает две организационно-правовые формы: огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество.

Как уточнили в Минэконом-развития, упразднение дачного хозяйства не исключает возможности построить на участке жилой дом. Построить его можно будет и на садовых участках. Для владельцев огородных участков разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.

Вводится также понятие «садовый дом» — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с временным пребыванием граждан в таком здании. Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом — садовым. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.