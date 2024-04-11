Обманули на миллион (Криминал от 12 апреля)

Мошенники обманули жителя Усть-Вымского района более чем на миллион рублей.

63-летний мужчина сообщил в полицию, что с неизвестного номера ему позвонил мужчина, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Он убедил его в необходимости продления договора на их услуги. Для исключения возможной блокировки телефона злоумышленник скинул ссылку для скачивания якобы обновленного приложения мобильной связи, после чего попросил продиктовать код, пришедший в СМС-сообщении. В результате с банковской карты пенсионера была списана внушительная сумма – более 1 млн рублей.

Молодые грабители

Двое 17-летних ухтинцев обвиняются в грабеже и вымогательстве.

По данным следствия, эти двое совместно с подельниками 19-ти лет и 21 года, действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в квартиру, где находились два 17-летних потерпевших. Несовершеннолетние «гости» стали избивать их, а затем, прихватив у одного из них мобильный телефон и денежные средства, скрылись с места происшествия. Позже злоумышленники с применением насилия стали требовать у сверстников деньги. Родители потерпевших обратились в полицию. 17-летним фигурантам предъявлены обвинения.

Азартный охранник

В сыктывкарскую полицию обратилась бухгалтер организации с сообщением о хищении денежной суммы из служебного помещения в размере 38 тысяч рублей.

Деньги были предназначены для выплаты аванса четырем работникам предприятия. Наличные находились в комнате охраны, куда посторонним вход был запрещен. Сотрудники уголовного розыска задержали похитителя в те же сутки. Им оказался 54-летний охранник организации. Совершив хищение денег, он перечислил их несколькими траншами на счета букмекерской конторы, сделав ставки на спорт.

Ударил Битой по голове

В дежурную часть Эжвинского района поступил вызов местной жительницы, проживающей в многоквартирном доме. В одной из квартир слышны крики, девушка просит о помощи, сообщила она.

Полицейские, прибыв на место, выяснили, что в компании молодых людей произошел конфликт. Хозяин, взяв перцовый баллончик, распылил его содержимое в сторону конфликтующих. За это один из парней ударил его сначала кулаком по голове, а затем деревянной битой. Потерпевший получил травму черепа. А 24-летний ранее судимый эжвинец помещен под стражу.

Поджигатель арестован

Житель Усинска обвиняется в попытке убийства двух женщин.

6 апреля с.г. в комнате общежития мужчина облил женщин бензином и поджег их. 54-летняя и 29-летняя потерпевшие, как и обвиняемый, получили термические ожоги и были госпитализированы в Усинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. В ходе следствия стало известно, что 43-летний поджигатель ранее судим. Кроме того, на пожаре, который возник из-за его преступных действий, пострадал еще один человек, еще восьми пришлось срочно эвакуироваться из многоквартирного дома.