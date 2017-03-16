Обменный фонд превратился в обманный

Попадая в это огромное здание, переоборудованное из производственного цеха в четырехэтажное коридорное общежитие, невольно становишься философом, поскольку здесь на каждом шагу сталкиваешься то с каким-то крылатым выражением, то с цитатой из классики. Первое, что приходит на ум: «благими намерениями вымощена дорога в ад»…



Улица Промышленная, 15. Общага коридорного типа .

Что обещали

Как раз из благих побуждений и создавался в столице Коми маневренный жилой фонд. В нем предполагалось размещать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По версии авторов проекта, в обменном фонде пострадавшие в результате стихийных бедствий должны были находиться временно — от одной недели до трех лет.

Осенью 2007 года в переоборудованное производственное здание на улице Промышленной, 15 вселились первые пять семей. Газеты тогда писали: «Маневренный фонд для переселенцев из ветхого жилья столицы, находящийся в промзоне местечка Човью, был тщательно подготовлен к приему жильцов: полностью отремонтированы коммунальная и электросистемы, поставлена новая техника на общей кухне, введены в эксплуатацию современные душевые кабины и туалеты. В здании будут постоянно работать дежурный постовой, комендант. Здание рассчитано на заселение ста семей, все они в дальнейшем получат жилье в строящихся домах». Однако людей, которых «временно» заселили в жилье «обменного фонда», жестоко обманули..



Раиса Ивановна живет так уже 10 лет.

«Непутевый Рома»

Вселяясь в общагу, Раиса Ивановна Мехтиева верила тогдашнему мэру Роману Зенищеву, который обещал — не пройдет и года, как все

обитатели комнат получат новое жилье. Сегодня, спустя 10 лет, Мехтиева по-прежнему ждет вселения в новую квартиру. И незлобиво поругивает «непутевого Рому», который проживает недалеко от нее: в човском СИЗО.

Условия в СИЗО, конечно, не сахар, но все-таки там, говорят, есть и душ, и туалеты.

В общаге на ул. Промышленной тоже имеются туалеты, но унитазы разбиты, вырваны с корнем. Остался только один, да и тот с «ручным сливом»: воду надо приносить в ведре.

В эту заповедную зону с гордым названием «маневренный фонд» корреспондент «Трибуны» попал после звонка той самой Раисы Ивановны: она умоляла приехать и посмотреть, в каких скотских условиях здесь живут люди.



Инвалид первой группы баба Рая, как зовут ее соседи, неформальный лидер общаги. Она «от имени и по поручению» обращается в инстанции, пишет письма, ругается с коммунальщиками и соседями-алкашами. А недавно ее даже избрали «послом» на встречу с представителями администрации президента страны, которая состоится то ли в апреле, то ли в мае. На той встрече, по сведениям бабы Раи, будут говорить о светлом будущем…

Про Раису Ивановну наша газета впервые написала в 2012 году. После той публикации в общаге был наведен относительный порядок, даже «прокурорские» приходили, советы давали.

«Вихри враждебные веют над нами»

Как пояснила баба Рая, в их коридоре за услуги платят только три семьи, остальные считают себя временными и не желают оплачивать несуществующие коммунальные блага. В какой-то мере они правы: горячей воды в здании нет, кухни не оборудованы, на четыре этажа всего по одной душевой кабинке, причем вода нагревается в 200-литровых бойлерах. Кабинки душевыми назвать можно с большой натяжкой — все разбито и обшарпано, стены в плесени, грязь, антисанитария.

Здание разделено на две секции. Вдоль длинных (впору гонять на великах) коридоров — комнатушки, в которых ютятся переселенцы. Но не только. Полно посторонних, которые поселились здесь нелегально. Им до порядка в доме — никакого дела. Отсюда грязь, разбитые унитазы, выбитые стекла окон. Ну, а про гостей непрошеных, которые приходят сюда попить пивка, даже говорить не хочется. Ни о какой вахте, сторожах и коменданте здесь даже и не знают.



Единственный унитаз.

«Наивных нас не изменить»

Просьбы о ремонте туалетов бабы Раи и других

обитателей этих трущоб наталкиваются на встречное предложение: «Вы очистите помещение, а мы прочистим систему». Коммунальщики уверяют проверяющих, что ежегодно меняют унитазы, электроплиты, ремонтируют душевые. А вот баба Рая рассказала, что уже при вселении, когда «непутевый Рома» обещал поставить 11 душевых кабинок, их не оказалось. Да и плиты с тех пор никто не менял, так что еду она готовит на своей маленькой плитке.

И при всем этом «благоустройстве» Раиса Ивановна скрупулезно, до копеечки платит по всем счетам. Иначе — нельзя, ведь она надеется получить квартиру!

Сегодняшняя ее проблема — уже третий месяц не приносят «квитки» на оплату, а это чревато последствиями. Если окажется долг за три месяца, ее могут подвинуть в очереди! И тогда — полная безнадега!

Раису Ивановну в очередной раз заверяли, что в конце прошлого года она въедет в новый дом в Тентюках. Увы, не случилось. Теперь дом обещают сдать к концу года текущего. Она дотерпит. Вот только бы коммунальщики туалеты отремонтировали, да в душе кабинки подлатали. А главное, чтобы «квитки» не потерялись…

Анатолий ПОЛЬКИН.