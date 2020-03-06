Обновленный Основной закон изменит всю конфигурацию власти в России

Социальные поправки в Конституцию – вещь, бесспорно хорошая. Так же как и само гражданское общество. Есть, правда, вопрос: насколько та фактура, которая предлагается в социальном блоке, является предметом законодательства конституционного уровня? Но в общем социальный блок особых вопросов не вызывает. Равно как и множество добрых слов о благе народа и необходимости развития гражданского общества.

Интереснее другие поправки, а именно изменение структуры власти в целом. Очень важен и запрет иметь счета в зарубежных странах и гражданство или вид на жительство другого государства для высших чиновников вроде премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека. Это новшество будет означать конец карьеры для множества коррупционеров во власти.

По поводу изменения структуры власти можно с высокой долей уверенности сказать, что никаких трех ветвей власти в России давно нет. Сейчас их можно насчитать как минимум пять. К трем общепринятым – исполнительной, судебной и законодательной – необходимо добавить СМИ, точнее не СМИ даже, а средства массовой коммуникации, которые включают в себя как обычные СМИ, так и социальные сети, которые в последние годы приобрели огромное влияние на все российское общество.

Особенностью данной ветви реальной власти является так называемое рассредоточенное управление, которое делает эту систему практически неуязвимой. Силу влияния такой власти продемонстрировали протесты в Москве, Шиесе и во многих других городах.

Пятая ветвь власти – контрольная, также неформализованная. Очевидно, что все три обычные ветви себя контролировать не могут, поскольку глубоко пронизаны коррупцией. Пятую ветвь у нас называют силовым блоком, или спецслужбами. Эта ветвь – самая влиятельная, самая закрытая, и, вообще, ее существование как самостоятельной силы публично отрицается.

Особое место в новой конфигурации власти должен занять Госсовет РФ, который, вероятно, будет выполнять контрольные функции. Ранее предлагавшееся представительство регионов в лице губернаторов и председателей законодательных собраний многочисленными экспертами признано неэффективным. Хотя бы потому, что никакой губернатор не будет критиковать экономические или силовые министерства из чувства самосохранения. Сейчас доминирует такая точка зрения – давайте Госсовет в Конституции пропишем, а полномочия пропишем позже, отдельным законом.

Также планируется некоторое перераспределение полномочий между Думой и Президентом.

В целом же остается ощущение непроработанности заявленной конституционной реформы. За что мы будем голосовать в апреле – очень большой вопрос…

Игорь БУРЛАЧЕНКО,

г. Сыктывкар.