На этой неделе появилось видеообращение в адрес главы РК Владимира Уйбы от коллектива ООО «Трударенда» из Корткероса, в котором заявлено о его категорическом несогласии присоединяться к АО «Коми дорожная компания». Этот процесс назван «неправильным управленческим решением».

Передают как чемодан

Коллектив «Трударенды» просто поставили перед фактом о реорганизации. На все про все отведено два месяца, после чего «Трударенда» будет считаться Корткеросским филиалом «Коми дорожной компании». То есть довольно крупную, по сельским меркам, организацию передают из рук в руки, как чемодан.

«Мнением трудового коллектива с численностью 150 человек просто пренебрегли. Более 25 лет самостоятельной и добросовестной работы в отрасли дорожного хозяйства обнулятся в один момент!» – говорят сельские дорожники.

Работники «Трударенды» считают, что их предприятие вполне успешное и способно в полном объеме самостоятельно выполнять все свои функции и все свои обязательства. Никакое присоединение к кому-либо им не нужно. Тем более что есть сведения о сложной финансовой ситуации в «Коми дорожной компании». Не по этой ли причине заработная плата работников «КДК» гораздо ниже, чем заработная плата работников «Трударенды»? На сегодняшний день нет никаких сведений о гарантиях по сохранению рабочих мест и заработной платы нынешним работникам «Трударенды».

Коллектив «Трударенды» заявляет, что принятое решение о реорганизации является недопустимым: это может повлечь за собой увольнение квалифицированных и опытных кадров, что в свою очередь негативно отразится на качестве выполняемых работ. На общем собрании трудовой коллектив единогласно проголосовал против вливания «Трударенды» в «Коми дорожную компанию».

Коллектив уверен, что при сохранении предприятия как самостоятельного юридического лица сохранится положительная динамика во благо развития дорожной отрасли Коми.

Плохо с обратной связью

Но услышит ли корткероссцев губернатор Владимир Уйба?

Ситуация неординарная, понятно, когда целый трудовой коллектив взывает о помощи через интернет к главе государства или к премьер-министру российского правительства, то здесь все выглядит более-менее логично: Москва далеко, большие начальники сидят высоко. Но ведь глава Коми здесь, рядом, его рабочий кабинет всего в нескольких десятках километров от Корткероса. Почему к нему люди обращаются со своими текущими проблемами через социальные сети, а не записываются на прием, не пишут жалобы ему лично или в его общественные приемные, которые есть во всех муниципалитетах?

Все это выглядит весьма странно. Неужели все так плохо у нынешних чиновников с социальными коммуникациями?

Оставили без контрактов

В реестре юрлиц ООО «Трударенда» значится как организация с частной формой собственности. Фирма несколько раз меняла учредителей. С 2020 года учредителем является АО «Коми холдинговая компания».

В 2023 году (свежих данных нет) выручка ООО «Трударенда» составила 403 млн рублей, чистая прибыль – 6,5 млн руб. Контракты на проведение дорожных работ заключались в основном с администрациями Корткеросского, Сосногорского и Усть-Куломского районов.

В правительстве Коми утверждают, что на следующий год эта компания не имеет заказов («объемов работ»), поэтому присоединение ее к «КДК» якобы пойдет «Трударенде» во благо.

Но тут возникает вопрос: а почему дорожная фирма лишалась муниципальных заказов? Вероятно, как раз потому, что чиновники решили ее ликвидировать. А районные власти получили соответствующую «указивку»: не заключать с ней контрактов.

Сергей ПАВЛОВ.