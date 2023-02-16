Обобрал беспомощную старушку (Криминал от 17 февраля)

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту ограбления бабушки-инвалида.

Из-за тяжелой болезни она прикована к постели, а дверь в ее квартиру не запиралась – чтобы соседи в любой момент могли прийти на помощь. Этим и воспользовался бессовестный злоумышленник. Грабитель беспрепятственно вошел в жилище и в ходе доверительного разговора выяснил, что у хозяйки имеются накопления. Убедившись, что женщина не сможет оказать сопротивления, он забрал деньги в сумме 18 тысяч рублей и мобильный телефон. Сотрудники полиции в течение суток нашли вора. Им оказался ранее неоднократно судимый сыктывкарец 34 лет.

Ревнивец на поминках

Житель Сысольского района порезал сожительницу ножом.

Вместе с подругой он нарезал продукты для поминального стола, а заодно употреблял алкоголь. В это же время их общий знакомый, тоже нетрезвый, приобнял женщину за талию, что и стало поводом для ревности. Словесный конфликт перерос в кровавую стычку. Ревнивец схватил даму за ворот рубашки и несколько раз полоснул лезвием по груди. На суде он каялся и просил у потерпевшей прощения. Мировой судья, учтя смягчающие обстоятельства, определил ему наказание в виде обязательных работ.

Что инкриминируют эскулапам

Двух врачей Воркутинской больницы скорой медицинской помощи подозревают в мелком взяточничестве.

По данным следствия, медработники получили от граждан через посредника взятку в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, за оформление фиктивных листков нетрудоспособности и внесение в них сведений о наличии заболевания, влекущего освобождение от трудовой деятельности. Возбуждены уголовные дела.

«Домушник» поедет в колонию

58-летний рецидивист решил вновь испытать удачу.

Осенью прошлого года, гуляя по Сыктывкару, мужчина заходил в подъезды жилых домов, где искал незапертые квартиры. Из четырех таких квартир он похитил находившиеся неподалеку от входа сумки и мелкое имущество. На пятый раз фортуна от него отвернулась. Находившиеся дома жильцы застали вора с поличным и смогли его догнать на верхних этажах подъезда. Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Операция «Арсенал»

За четыре дня в Коми изъято 65 единиц огнестрельного оружия.

Оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Арсенал» проводилось на территории республики с 6 по 9 февраля. За этот период изъято 59 охотничьих ружей и 6 травматических пистолетов, 4 ножа с признаками кустарного изготовления, 1459 патронов различного калибра (357 боевых), 1288 г пороха, составлено 7 административных протоколов, возбуждено 9 уголовных дел, из них три с тяжким составом.