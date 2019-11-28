Обращение преподавателей и сотрудников Ухтинского государственного технического университета к жителям города Ухты и Республики Коми

Уважаемый жители города Ухты и Республики Коми, дорогие земляки!

Из средств массовой информации вы знаете, что 21 ноября 2019 года правоохранительными органами задержан Николай Денисович Цхадая, бывший ректор, а ныне президент УГТУ, профессор, доктор технических наук, председатель Совета ректоров вузов Республики Коми.

22 ноября Сыктывкарский городской суд вынес решение об аресте Николая Денисовича сроком на два месяца для проведения следственных мероприятий.

Для большинства коллег профессора Цхадая, для его родных и близких, для искренних друзей, которых у Николая Денисовича очень много, эти события стали источником глубоко личных и очень болезненных переживаний.

Однако есть и принципиальные злопыхатели. Они спешат отпраздновать. И, очевидно, другие форматы праздника, кроме гнусного информационного шабаша, им неведомы. Полилась грязь без разбора и берегов. На десяток реальных пасквилянтов приходится сотня виртуальных или просто анонимных .

Отчего такая спешка? Почему еще до решения суда кучка негодяев стремится полностью смешать с грязью имя, личность и дело жизни Николая Денисовича Цхадая?

У нас есть этому объяснение. У нас есть ясная и глубоко продуманная позиция в отношении нашего коллеги Николая Денисовича Цхадая и в отношении всего, что пишется и говорится о нем в эти дни. Мы просим вас, уважаемые земляки, прислушаться к нашей позиции.

Виновность или невиновность в совершении преступлений любого человека в правовом государстве определяет суд. Но даже суд может ошибаться, поэтому существует право обжалования решений суда до определенного уровня судебных инстанций, который определен законом. Это формальная сторона дела, но она очень важна: в гуманном обществе, в правовом государстве, да попросту среди нормальных людей не принято третировать человека в качестве преступника до того, как тщательное расследование установит, а суд разберется и решит, что преступление имело место.

Но подлецам закон не писан, подлецы будут улюлюкать заранее, используя факт проведения следственных действий как повод. Задача подлецов понятна – уничтожить подследственного морально еще до суда, а если получится, то и физически: вдруг сердце не выдержит, тогда и суда не потребуется.

Итак, первый принцип нашей позиции состоит в том, что мы не подменяем полномочий и решений суда обывательскими мнениями, слухами и сплетнями. Мы призываем всех следовать этому простому принципу.

Второе – мы с высочайшей степенью уважения и доверия относимся к позиции самого Николая Денисовича. Информационная война против него была развязана уже давно – университет под его руководством проходил не одну попытку рейдерского захвата. Николай Денисович всегда заявлял, что любые обвинения в преступлениях, якобы им совершенных, – ложь. И в день своего задержания он успел передать коллегам, что выдвинутые против него обвинения основаны на ложных показаниях, что он перед законом чист, он уверен, что все разъяснится и его оправдают. Он передал коллегам привет и просьбу не терять присутствия духа.

Мы понимаем, что в данном случае это позиция подозреваемого. Но снова и снова настаиваем, что подозрения могут быть ошибочными, что подозрения не могут быть равны осуждению.

Третий принцип – это приоритет добрых дел. Мы, его коллеги, многие годы работали с Николаем Денисовичем плечом к плечу, некоторые знают его близко сорок-пятьдесят лет. Мы видели, и мы знаем, чем были наполнены его будни и праздники. Он настоящий созидатель. Со студенческой скамьи он занимает активную гражданскую позицию, ведет большую общественную работу – в комсомоле, профсоюзе, стройотрядах. За годы его ректорства Индустриальный институт в Ухте вырос не просто в университет, но в крупный университетский комплекс с филиалами в Усинске и Воркуте, с тремя колледжами в Ухте. Открыты около сотни новых образовательных программ всех уровней, двадцать лет работает диссертационный совет, благодаря которому Ухта стала кузницей не только инженерно-технических кадров, но и кадров высшей научной квалификации. В содружестве с ведущими предприятиями региона за эти годы в университете создан первоклассный аудиторно-лабораторный комплекс. Около ста аудиторий и лабораторий реконструированы и оснащены современным оборудованием. Наши музеи, библиотека, читальный зал, спорткомплекс, бизнес-инкубатор, нефтегазовый учебно-опытный полигон – восхищению экспертов, которые бывают у нас часто по разным поводам, нет предела. Можно перечислять сотни научных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий, благодаря которым Ухту, Усинск, Воркуту посетили тысячи гостей, благодаря которым жизнь в городе и республике становилась более содержательной и яркой, более привлекательной, в конце концов. Так что абсолютно обоснованно в многочисленных выступлениях и публикациях Николая Денисовича выдвигалась формула: Ухта – город университетский, и университет поддерживает условия для сохранения и привлечения на север республики талантливой молодежи. В последние годы обеспечивать этот результат было все труднее, мы все видим характер миграционных процессов на севере. Но тем более следует ценить усилия университета во главе с ректором Цхадая по сохранению социокультурного благополучия в нашей «жемчужине севера».

Помимо профессиональной деятельности Николая Денисовича, следует увидеть и оценить его общественную работу и просто человеческое участие в судьбах сотен и тысяч коллег и ухтинцев. Безо всякого преувеличения он уникально отзывчивый человек, человек с большим сердцем. Неслучайно своим образцом для подражания он часто называл нашего знаменитого земляка, врача Георгия Федоровича Фиронова. Стараться услышать каждого, кто просит о помощи, и помочь в меру сил – таков стиль его отношений с людьми. Помочь ветерану, помочь заболевшему, помочь многодетному или родителю ребенка-инвалида… Помочь каждому, конечно, невозможно. Но Николай Денисович откликался на просьбы в максимальной степени. Так устроено сердце этого человека. И утверждаем мы это в настоящем, а не в прошедшем времени, потому что надеемся на скорейшее и благополучное разрешение ситуации.

Итак, это наш ключевой принцип. Мы считаем, что все хорошее, сделанное Николаем Денисовичем за полвека жизни и работы в родном для него – он всегда это акцентировал – университете, не может быть перечеркнуто ничем! Если, вопреки нашим надеждам, он будет обвинен, если ему будет суждено нести наказание, то и это не сможет отменить его добрых дел и заслуг! И мы продолжим говорить и писать об этих заслугах, продолжим развивать университет – его самое заветное и грандиозное достижение. Мы не позволим профессиональным и доморощенным клеветникам исполнить их излюбленный трюк – размазать грязное пятно, появившееся в биографии человека, до масштабов всей его биографии.

Уважаемые земляки, мы просим вас не обращать внимания на всех, кто пытается организовать информационную травлю Николая Денисовича Цхадая. Это занятие подлое. Мы призываем вас при любом исходе процесса не забывать все доброе, сделанное ректором Цхадая. Мы призываем вас ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения для Николая Денисовича на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей. Он точно заслужил, по крайней мере, гуманного обращения.

А коллектив университета продолжит работать; продолжит тщательно оберегать и развивать все добрые начинания ректора Николая Денисовича Цхадая; продолжит развивать наше общее достижение – Северный форпост российского нефтегазового образования – Ухтинский государственный технический университет!

Члены ученого совета УГТУ

Агиней Р. В., Безгодов Д. Н., Борейко Д. А., Быков И. Ю., Волкова И. И., Демченко Н. П., Дорогобед А. Н., Дуркин В. В., Завьялов В. В., Засовская М. А., Игнатова Н. С., Игнатьев К. Г., Киборт И. Д., Крестовских Т. С., Курта И. В., Кустышев А. Н., Назарова И. Г., Некучаев В. О., Павловская А. В., Пичко Н. С., Просужих А. А., Ростовщиков В. Б., Уляшева Н. М., Чемезов А. С., Шеболкина Е. П., Якимов В. А.

и другие преподаватели и сотрудники университета