Общественники не оставляют попыток провести в республике референдум

В минувшее воскресенье в Ухте прошло собрание инициативной группы по проведению референдума Республики Коми.

35 человек поставили свои подписи под ходатайством, которое будет направлено в Избирательную комиссию РК. Это уже третья попытка общественности вынести на широкое обсуждение вопросы, касающиеся системы государственного управления, экологии и недропользования.

Первые две попытки, как уже рассказывала «Трибуна», были безуспешными. В первом случае Избирком отказал в рассмотрении ходатайства из-за двух технических опечаток в тексте. Во втором не было кворума: у доброй половины членов Избирательной комиссии аккурат в день заседания появились неожиданные дела, а кто-то вроде бы приболел.



Активисты: Николай Братенков и Иван Иванов.

Кроме того, на инициаторов референдума, по их словам, оказывалось административное давление. Однако это еще больше укрепило общественников в желании продолжить начатое дело. Также последовали соответствующие заявления в правоохранительные органы, в Центральную избирательную комиссию РФ, среди адресатов, как водится в последнее время, фигурировал и Президент РФ Владимир Путин.

По словам одного из инициаторов референдума Николая Братенкова, первоначально планировалось донести до широкой общественности лишь первый вопрос: о необходимости воссоздания Министерства природных ресурсов, функции которого в нынешней системе органов власти отошли к Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК. Многих не устраивает то, что после ликвидации профильного министерства вопросы экологии отошли на второй план, и это в регионе, где постоянно случаются нефтеразливы и проводится незаконная вырубка лесов. Власти, вместо того чтобы обсудить с общественностью животрепещущие вопросы, связанные с сохранением окружающей среды, изложить свою позицию о важности создания новой государственной структуры, повернулись к ней спиной. А коль так, то общественники решили дополнить возможный референдум еще двумя вопросами, которые придают ему уже федеральное и международное звучание. Ведь не стоит забывать, что Национальный парк «Югыд ва» входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».

Нет сомнений, что чиновники и дальше будут гнуть свою линию. Ведь если объявят о проведении референдума, им придется объяснять населению, почему только в Коми нет в структуре органов исполнительной власти министерства, отвечающего за охрану окружающей среды. Почему «министерство промышленности и прочего» занимается как гусями с лосями, так и нефтью с углем, энергетикой и транспортом. Действительно: создана уникальная «всеядная» структура, правда, как показывают данные госстатистики, малоэффективная.

Чиновники не только давят на общественников, но еще и всячески препятствуют предоставлению им помещений для проведения мероприятий. Поэтому неслучайно, что последнее собрание прошло именно на территории горкома КПРФ, который поддерживает инициативы экологов.

Сергей МОРОХИН.

От редакции:

Документы будут тщательно проверять

В пресс-службе Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта заявили, что комментариев на данную тему от руководства ведомства не будет.

А в Избирательной комиссии «Трибуне» сообщили, что о собрании общественников здесь знают и готовы к работе с новым обращением. В соответствии с законодательством будет проведена тщательная проверка поступивших документов, и не позднее 15 дней со дня их поступления будет проведено заседание, которое вынесет решение. Если документы будут соответствовать законодательству, после регистрации в Избиркоме они в течение пяти дней поступят в Государственный Совет РК, который и будет принимать решение о проведении референдума.