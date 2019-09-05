Общественники подозревают чиновников в лоббировании интересов частных фирм

Как уже сообщала «Трибуна», жители Княжпогостского района выступают против «закрытия» реки Вымь. Напомним, что Минприроды Коми выступило с инициативой 4-летнего моратория на лов рыбы в бассейне Выми.



Рыбные запасы Выми давно оскудели. Природоохранное ведомство считает, что временный запрет на любительскую рыбалку поможет исправить ситуацию, восстановить ценные породы (семга, сиг, хариус).

Минприроды РК подготовил проект приказа «Об установлении временных ограничений на посещение юридическими и физическими лицами государственного природного ихтиологического заказника «Вымский» в границах территории МО МР «Княжпогостский».

18 мая с.г. на общественных слушаниях в Емве этот проект подвергся жесткой критике. Местные жители предлагали внести в документ поправки. Они говорили об откровенном лукавстве чиновников. Мол, под предлогом спасения Выми местному населению закроют туда проезд, зато он разрешен неким юридическим лицам.

О каких «юрлицах» идет речь, догадаться нетрудно. За последние 20 лет по берегам реки в водоохранной зоне, вблизи нерестовых участков рек появилось немало туристических комплексов, где могут отдохнуть и расслабиться сильные мира сего, порыбачить, поохотиться. Еще в 90-е здесь появились ООО «Коин», ООО «Турэб», ООО «Кедва», ООО «Обдыр», ООО «Кордон дальний», ООО «Коми Экстрим». Естественно, эти фирмы преследуют коммерческие цели.

Свои здесь не ходят

Не раз местные лично видели, как «новые хозяева» проводили здесь рейды. Частная охрана при полной боевой экипировке требовала от коренных жителей убираться с реки прочь.

Причем приезжие толстосумы, не стесняясь, потом выкладывали в интернете фото с шикарными трофеями, откровенно рассказывая о браконьерстве. Уже давно чистые воды этой реки стали в теплое время года словно оживленная магистраль — по ней с шумом и брызгами на «хивусах» и «джетах» носились хозяева жизни.

По мнению княжпогостцев, главная причина оскудения рыбных запасов – как раз в том, что идет необузданная добыча рыбы в период нереста.

Если уж закрывать реку, то в первую очередь надо убрать многочисленные коттеджи в капитальном исполнении, «базы отдыха», возведенные на Выми и ее притоках. Пересмотреть законность передачи в аренду различным ООО огромных территорий района.

«Надо проверить, соответствует ли деятельность ООО их уставам? Сколько затрачено средств на восполнение биоресурсов на арендованных этими фирмами территориях?» — считают местные рыбаки.

С вами ухи не сваришь…

После слушаний в Емве прошло несколько месяцев. Что изменилось? Тот самый проект приказа «О временных ограничениях…», предложенный Минприроды, так и остался проектом. Он до сих пор не подписан, поскольку местные жители категорически не соглашаются с некоторыми его пунктами. Диалога, увы, не получается.

В июле инициативная группа граждан Княжпогостского района вновь собиралась для обсуждения этих проблем.

«Более 20 лет на реках заказника идет круглогодичный вылов хариуса, в нерестовый период — сига и семги… Отсутствие должной охраны приведет к отмене заказного режима в бассейне реки Вымь», — говорится в протоколе собрания.

Переписка с представителями Минприроды не привела к решению основного вопроса — проезда по территории заказника для любительского рыболовства на водоемах общего пользования, охоты, сбора грибов и ягод, посещения кладбищ бывших поселков Божюдор, Усть-Коин.

— Вымь продолжают губить, — уверен один из представителей инициативной группы Иосиф Жуковский. — Арендаторов на реке — не перечесть! Значит, это очень выгодное дело. И все ведут свою деятельность как раз в тех местах, где идут на нерест сиг, семга, хариус, а также нельма и стерлядь. А вся эта история с «закрытием» Выми затеяна лишь для того, чтобы «отсечь» местных.

— Испокон веков лес и река кормили людей. Нынче год неурожайный, холодный. В лесу пусто, грибов мало, черники и морошки почти нет. Клюквенные болота залиты водой, дичи нет. Голодные медведи выходят к жилью. Но как спасаться нам, людям, если реку «закроют»? — с горечью говорит И. Жуковский.

Инициативная группа больше не видит возможным продолжать диалог и прекращает работы по обсуждению проекта, поскольку основной вопрос решить не удалось. «Представители власти игнорируют коллективное обращение граждан (более 400 подписей) за право находиться на реке в пределах заказника «Вымский», — говорится в протоколе собрания.

Людмила КУДРЯШОВА.