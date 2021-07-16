Обходной маневр, или как улететь к теплому морю без справки о прививке

Супруги Петровы из Ухты к предстоящему августу готовиться начали еще с ранней весны: заказали путевки, договорились с начальством об отпуске в начале августа, купили билеты.

Ну, а поскольку на курорт без справки о прививке не пустят, в начале июня пошли вакцинироваться с расчетом, чтобы вторую прививку сделать накануне отъезда. И тут их настиг «удар судьбы»: оказалось, что справку им дадут не сразу после вакцинации, а через 12 дней: таковы условия. А это значит, что поездка к морю «накрывается медным тазом», отпуск срывается сразу и бесповоротно!

Но фортуна – дама капризная, иногда она снисходит к отчаявшимся в образе «добрых людей». Они подсказали Петровым, что выход есть: надо пойти в некое учреждение, где можно совсем за смешные деньги купить сертификат о профилактических прививках, а потом в этот документ на прививочном пункте им поставят печать и впишут фамилии. И все, лети к синему морю!

Петровы отправились по указанному адресу, где их заверили, что механизм отработан, сбоев не будет. Но сомнения у семьи остались: насколько законен этот «обходной маневр»? Не попадут ли они под действие какой-нибудь статьи Уголовного кодекса, ведь за липовую справку можно отправиться на два года не к морю, а в места не столь отдаленные! Однако «добрые люди» заверили, что в данном случае все чисто, эта справка под действие злой статьи не попадает.

Теперь Петровы гадают, с кем они столкнулись: с наследниками Остапа Бендера, который знал 400 относительно честных приемов отъема денег у населения, или действительно с добрыми людьми, которые искренне помогают людям выйти из сложной ситуации, созданной чиновниками от медицины? И что делать в такой ситуации законопослушному гражданину? Идти в Минздрав или сразу в полицию?

КСТАТИ

Что грозит покупателям поддельных сертификатов

Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Тот факт, что вакцина не сделана, уже свидетельствует о ложности сертификата, о которой покупателю достоверно известно. Умысел на подделку или использование вменяется по умолчанию.

Уголовная ответственность может наступить по ч. 3 ст. 327 УК («приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов») и ч. 1 ст. 291.2 УК («мелкое взяточничество до 10 тысяч рублей»). Изготовителю фальшивого сертификата грозит до двух лет, для покупателя — до года лишения свободы.

Анатолий ПОЛЬКИН.

От редакции. Мы направили запрос в Минздрав, попросив прокомментировать ситуацию, а также ответить на вопрос: законно ли получение такой справки или это подпадает под действие статьи Уголовного кодекса?