Процесс переселения жителей Крайнего Севера в благоприятные климатические условия растянулся на десятилетия. Обещания властей оказались по сути обманом.

Сейчас в очереди на переселение в Коми стоит более 24 тысяч семей. Однако на всю республику ежегодно выделяется мизерное количество «переселенческих» сертификатов, причем есть тенденция к уменьшению: в 2018 г. – 367, в 2019 г. – 298, в 2020 г. – 199, в 2021 г. – 178, в 2022 г. – 190, а в 2023-м – всего 134.

При таких темпах потребовалось бы свыше 100 лет, чтобы переселить всех очередников. Понятно, что они просто не доживут – на это, видимо, и расчет…

Искать «другой путь»?

9 ноября на заседании комитета по социальной политике Госдумы РФ обсудили поправку в проект бюджета России на 2024 год, внесенную депутатом от Коми Олегом Михайловым. В частности, он предложил предусмотреть в бюджете выделение 153 млрд рублей на переселение 41,5 тысячи семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, изъявивших желание поменять место жительства в следующем году. Среди них и 5423 семьи из Республики Коми.

Однако представители правительства настаивают на том, что 4,5 млрд рублей (на всю страну), заложенных в проект федерального бюджета на следующий год, вполне хватит.

Аргументы против поправки Олега Михайлова сводятся к тому, что надо искать «другой путь» решения проблемы, не связанный с выделением федеральных денег. Дескать, федеральный центр и не должен заниматься переселением северян – это дело региональных властей.

Ничего не сделано

Депутат Олег Михайлов так комментирует нынешнюю ситуацию: «В прошлом году, отказав в поддержке моей аналогичной поправки в бюджет на 2023 год, Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству разработать и предоставить депутатам «учитывающие текущие социально-экономические условия предложения по подходам к решению проблем обеспечения жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, включая изменения законодательства РФ и нормативных правовых актов Правительства РФ». За год фактически не сделано ничего!

И еще один важный момент. Полномочия по переселению из районов Крайнего Севера – федеральные. Об этом твердо и четко заявил еще в 2009 году Антон Силуанов, будучи тогда заместителем министра финансов России, на заседании Госдумы при обсуждении на «правительственном часе» вопроса о ходе реализации федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Цитирую: «Реализация обязательства по переселению граждан из районов Крайнего Севера – это федеральное обязательство, поэтому нам нужно финансировать его и включать в обязательства Российской Федерации, которые осуществляются через федеральный закон о федеральном бюджете». Видимо, чиновники правительства не слышали этих слов нынешнего министра финансов…» – подытожил О. Михайлов.

Развиваться или спасаться?

По данным экс-депутата Совета Воркуты, председателя общественной организации «Заложники Крайнего Севера» Владимира Жарука, только в «столице мира» по данным на 1 января 2023 года проживало 479 семей инвалидов и 6777 семей пенсионеров – все очередники на переселение.

– Вместо так и не осуществленных планов развития Воркуты на сегодня самым актуальным документом становится план спасения жителей в случае аварии на изношенных до предела коммунальных сетях, – считает Владимир Жарук. – А ведь при адекватной власти города и республики давным-давно можно было закрыть надлежащим образом воркутинские поселки, переселив их жителей в регионы с благоприятным климатом.

Действительно, в свое время экс-глава Коми Сергей Гапликов делал громкие заявления по поводу переселения северян, не отстал от него и нынешний хозяин Желтого дома Владимир Уйба. Но все эти планы «подвисли». А ведь сам Владимир Путин давал прямые поручения российскому правительству по подготовке к декабрю 2019 года программы по оздоровлению социально-экономической ситуации в Инте и в Воркуте, а также по подготовке программы по развитию Республики Коми к марту 2022 года.

Авось рассосется

А есть ли смысл вообще чего-то ждать от чиновников? Может, честнее сказать, что северянам не стоит больше рассчитывать на государство? Мол, сами как-нибудь выкарабкивайтесь, переезжайте «с северов» куда хотите, но только за свой счет. И вообще, все эти «бесплатные программы» – не более чем пережиток советского прошлого. Нет Советского Союза, нет и бесплатного жилья, а то, что вы здесь на Крайнем Севере десятилетиями морозили свое известное место, так это ваши проблемы.

Но никто так прямо не скажет, ведь для чиновников важнее всего сохранить видимость хоть какой-то социальной стабильности и продолжать дальше что-то обещать. Авось очередь как-нибудь сама рассосется.

Есть такое право

Напомним, что программа переселения жителей из районов Крайнего Севера была принята в 1995 году. Ее основные положения были оформлены в 2002 году в федеральном законе «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Согласно этому документу государственные жилищные сертификаты в первую очередь выдаются инвалидам первой и второй групп, затем пенсионерам, а уже потом работающим и безработным. Размер субсидии рассчитывается из стоимости квадратного метра жилья и зависит от состава семьи.

Претендовать на получение сертификатов могут семьи, проживающие на Крайнем Севере с 1 января 1992 года и не имеющие недвижимости в других несеверных регионах страны. При этом один из супругов должен отработать на Крайнем Севере не менее 15 лет. Если претендент на получение жилищного сертификата не дожил до переезда, то все права на него передаются семье.

От Летки до Воркуты

Закон в целом правильный, но до конца не продуманный, поскольку по нему претендовать на получение жилищных сертификатов на переезд в южные регионы (если соблюдены все перечисленные требования) могут практически все жители Коми. Ведь федеральным законом от 1993 года «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» подтверждается, что воркутинцы, как и жители южных районов Коми, тех же Летки или Объячево, имеют все основные северные льготы. И пусть Прилузье или тот же Сыктывкар – не Крайний Север, но все же приравненные к нему территории со всеми вытекающими отсюда социальными льготами.

На сегодняшний день по упомянутому выше закону от 2002 года в Коми получают жилищные сертификаты в основном жители Воркуты, Инты, Сосногорска, Печоры, Усть-Цилемского и Ижемского районов. В списке отъезжающих за 2021 г. фигурировала даже семья из Усть-Вымского района.

Скорее всего, список получателей жилищных сертификатов географически не расширяется только по одной причине – из-за малого их количества. Если теоретически представить, что произойдет какое-то чудо и государство вдруг серьезно озаботится проблемой переселения северян, то в очередь за сертификатами встанет вся республика.

Так, может, есть смысл подработать закон, чтобы по нему хотя бы первоочередное право на жилье имели жители Воркуты и Инты, где сегодня царит полная социальная безнадега?

Бедный донор

Положительный опыт по переселению северян в других регионах есть. Например, в Красноярском крае финансовые вопросы помогает властям решать компания «Норникель». В Коми тоже есть крупные компании, которые могли бы поучаствовать в аналогичном социальном проекте. Но для начала с ними надо хотя бы обсуждать проблемы, предлагать условия для взаимовыгодного сотрудничества, как-то их заинтересовывать, например, путем предоставления тех же налоговых преференций.

Почему-то региональные чиновники не напоминают своим московским коллегам, что в Коми с каждого налогового рубля остается всего 24 копейки, сотни миллиардов рублей ежегодно уходят в федеральный бюджет.

Республика Коми как регион-донор федерального бюджета имеет право ставить вопрос о пересмотре нынешних несправедливых пропорций распределения «налогового пирога». Республика сама вынуждена залезать в коммерческие кредиты для латания бюджетных дыр, у нее нет денег ни для развития территории, ни для переселения граждан. Поэтому выражение «заложники Севера» уже давно приобрело свой первоначальный зловещий смысл.

Но чтобы отстаивать интересы Коми в Москве, у республики должен быть авторитетный лидер, болеющий за своих земляков. Ни нынешний глава региона, ни другие временщики из Желтого дома на эту роль, к сожалению, не подходят. Депутаты Госсовета тоже ведут себя крайне робко, пассивно и не пытаются решить одну из главных проблем северян.

Кстати

Деньги есть, но не для всех

Переселение северян – это не только вопрос денег, но и большой политики. Когда государству очень надо, то средства всегда находятся.

В октябре 2022 года зампред кабмина РФ Марат Хуснуллин сообщил, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы России, будут выдавать жилищные сертификаты. Размер выплаты на приобретение жилого помещения определяется исходя из утвержденной стоимости: 1 кв.м – 88 737 рублей.

По данным «Фонда развития территорий» на конец сентября этого года было выдано 59 808 жилищных сертификатов на обеспечение жильем более 138 тысяч граждан из Херсонской области.

Сергей МОРОХИН.