«Трибуна» не раз писала об обитателях ветхих домов. На сей раз в редакцию обратились жители прилузского села Летка.

Квартира Екатерины Косолаповой находится в доме, который подлежит сносу. Еще в 2018 году его признали аварийным.

– Я живу в доме № 4 по улице Дружбы. Дом стремительно разрушается, и жить в нем практически невозможно. Но деваться мне просто некуда. Бороться с разрухой, ремонтировать бесполезно – все сгнило. Летом можно потерпеть, хуже всего зимой. Все щели законопатила старой одеждой, а под пол вообще матрас засунула. Но разве это поможет? Сколько печку ни топи, тепло мгновенно выдувается. В морозы по 4-5 раз печку топила, еще и обогреватель включала. В комнате температуру кое-как до +10 подняла. Сплю прямо в верхней одежде, не раздеваясь, снимаю только валенки. Страшно, что все это может в любое мгновение рухнуть. Но холод терпеть – еще хуже, – рассказывает 60-летняя Екатерина Николаевна.

Ее соседке «по морозильнику» (так пенсионерки называют дом) – 68-летней Марии Шулеповой – тоже некуда идти. «Мы не живем, а выживаем. В доме нет воды, за водой ходим к колодцу, который находится за два дома от нашего. Туалет – на улице. Холодно постоянно. Крыша течет, как лето – так у нас тазики везде стоят. Зимой все леденеет. Вот вода в чашке замерзла, на столе стояла…»

В гнилом бараке остались несколько одиноких стариков, остальные жильцы – кто умер, кто смог переехать из «заброшенного» здания. Как выяснилось, дом № 4 по улице Дружбы признан аварийным и подлежит сносу. Но проблема в том, что он пока не попал в программу расселения, так как акт составляли в 2018 году. Получается, что дом, где живут одинокие пенсионерки, должен простоять еще, как минимум, 5-7 лет.

– В сельской администрации нам сказали, что на новое жилье мы можем рассчитывать лишь в 2028 году. Думаем, уже не дождемся. Очередь на погост движется быстрее, чем госпрограмма «Переселение», – горько шутят бабушки. – Заместитель главы сельского поселения «Летка» Марина Попова говорит, что, к сожалению, ничем помочь не может. Нет в селе муниципального благоустроенного жилья.

– Программа утверждается на пять лет, ускорить ее мы не можем. Говорили об этом с жильцами, объясняли. Ждем 2023 года, возможно, тогда удастся включить этот дом в программу. Тогда для таких граждан либо будут строить новый дом, либо приобретут вторичное. Но этим уже будет заниматься районная администрация. Переселения ждут, к сожалению, не только жильцы этого дома. В 2018 году аварийными в Летке признали три таких дома, где живут и пенсионеры, и инвалиды, и семьи с маленькими детьми. И все они ждут, – рассказала Марина Анатольевна.

Екатерина МАКАРОВА,

Прилузский район.