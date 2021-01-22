Власти в очередной раз урезали финансирование программы переселения из районов Крайнего Севера.

В 2021 году Минстрой России выделяет всего 444,4 млн рублей. На эти деньги можно переселить 190 семей. Плюс 9,4 млн рублей (стоимость трех жилищных сертификатов) «отстегнет» республиканский бюджет.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по России составляет на сегодня 48 634 рубля.

В очереди на переселение из районов Крайнего Севера сейчас около 28 тысяч жителей Коми. Из них в Инте – 3,5 тысячи, в Воркуте – свыше 14 тысяч человек.

В списках первоочередников – инвалиды I и II групп, а также пенсионеры. То есть люди, которые из-за состояния здоровья и в силу возраста могут так и не дождаться вожделенных сертификатов, дающих возможность получить жилье в других регионах.

Между тем объемы финансирования программы переселения резко сокращаются. В 2019 году на эти цели выделялось 633 млн рублей (298 сертификатов), в 2020-м – 613 млн руб. (266 сертификатов), в 2021-м –

444 млн руб. (190). И еще три семьи переселят за счет республиканского бюджета.

При таких темпах финансирования на реализацию этой федеральной программы в Коми потребуется свыше ста лет.