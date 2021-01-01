Судебные разбирательства, связанные с депутатским мандатом нынешнего председателя Госсовета Коми Сергея Усачева, начинают походить на нескончаемую «мыльную оперу» с жирным политическим подтекстом.

23 декабря в Сыктывкарский городской суд подано коллективное административное исковое заявление о защите избирательных прав. В качестве административных истцов выступают депутат Госсовета Коми, первый секретарь Коми рескома КПРФ Олег Михайлов и члены Избирательной комиссии РК Андрей Никулин и Виктор Воробьев. Административные ответчики – Избирательная комиссия Коми и региональное отделение партии «Единая Россия».

9 декабря Конституционный суд Коми вынес постановление по поводу толкования одной из статей республиканского закона о выборах. Не вдаваясь в юридические тонкости, отметим главное: Конституционный суд РК не нашел в нормах регионального закона о выборах противоречий с Конституцией Коми. Что касается законности наделения Сергея Усачева депутатским мандатом, то судьи КС посчитали: разбираться в этом деле – задача судов общей юрисдикции.

Напомним, в чем суть претензий к региональному отделению «Единой России». Как известно, 15 из 30 депутатов в Госсовет Коми избираются по избирательным округам. Показал высокий результат в своем округе – получи мандат. Выступил неважно, не убедил избирателей в своей нужности – пролетаешь мимо. Тут как в спорте – главный приз достается победителю.

Но оказалось, что в политике решающее значение может иметь лишь участие в выборах. Академический избирательный округ, по которому шел Сергей Усачев, показал из всех 15 округов, где выдвигались «единороссы», лишь третий результат с конца. То есть если вести речь о конкурентной борьбе, то как минимум два десятка «единороссов» имели больше прав на получение депутатского мандата, чем С. Усачев.

Но партийное руководство посчитало, что именно господин Усачев заслужил мандат своей деятельностью на благо «Единой России». Более того, ему депутатское большинство, представляющее партию власти, доверило возглавить региональный парламент.

Теперь с законностью его избрания будет разбираться Сыктывкарский городской суд. Помимо «спортивного», у истцов есть и более весомый аргумент – решения Конституционного суда РФ.

Еще в 2013 году Конституционный суд РФ сформулировал правовые позиции, касающиеся распределения мандатов. В частности, тогда отмечалось, что «вопрос о замещении вакантного депутатского мандата… должен решаться на основе закона не произвольно, а исходя из юридически значимых обстоятельств, явившихся следствием прямого волеизъявления избирателей…»

О важности справедливого распределения мандатов, то есть для повышения доверия к выборам со стороны рядовых избирателей, заявляла и председатель Избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Посмотрим, какие аргументы в свою очередь найдутся у партии власти и Избирательной комиссии РК.

Сергей МОРОХИН.