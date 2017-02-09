Очередное ЧП под Усинском

В Усинском районе зафиксирован разлив нефти, который допустила компания «Нобель Ойл».

Разлив произошел в 120 километрах от Усинска, на землю, по данным владельца трубопровода, вылилось более двух тонн нефти.

«Порыв произошел в том же самом месте, где была зафиксирована утечка нефти в 2015 году. Тогда ООО «Нобель Ойл» пыталось скрыть аварию и к ликвидации последствий нефтеразлива приступило лишь весной 2016 года, когда территорию обследовала Межведомственная комиссия по безопасному пропуску весеннего половодья. Нынешний инцидент показал, что компания не извлекла уроки из прошлого опыта: во-первых, не выполнила взятые на себя обязательства по замене аварийной трубы, во-вторых, действовала в обход собственного плана ликвидации аварийных разливов нефти. Нарушений — масса, даже информация об инциденте поступила в контрольно-надзорные службы с задержкой», — отметил зам-

министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

На месте аварии работает специальная комиссия, которая определит реальную площадь загрязнения и объемы разлитой нефти.