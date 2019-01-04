Очевидное – невероятное

В 75-ти километрах от Усинска, в селе Усть-Уса, есть уникальный музей. Здесь представлены экспонаты, которые уже три десятка лет собирает местный энтузиаст Игорь Паншин. Причем школьным краеведческим музеем он заведует на общественных началах, хотя чиновники от образования могли бы выделить и специальную ставку.

Хранящиеся в музее ценные артефакты были в разные годы найдены в самом селе и его окрестностях. Кроме того, здесь представлены многочисленные документы, вещи, произведения искусства, связанные с выходцами из здешних мест (среди них и знаменитый певец, звезда мировой эстрады Валерий Леонтьев).

Следы наших далеких предков

Музей постоянно пополняется неожиданными экспонатами, которые местные жители находят во время охоты и рыбалки, походов за дикоросами. В числе самых уникальных — боевой топорик периода распада римской империи, каменное шлифованное теслообразное орудие, которому не менее 4300 лет, деревянные календари коми, штамп «Печорлаг НКВД»…

Музейная экспозиция – по сути наглядное пособие по истории освоения Севера. Школьники и гости музея могут увидеть здесь, как с незапамятных времен наши далекие предки жили на берегах Усы и Печоры. А что касается римского топорика, то, как пояснили Игорю Паншину специалисты Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, скорее всего, его потеряли разбойники, промышлявшие в отдаленных уголках дикого Севера Европы еще полторы тысячи лет назад!

Есть в музее и экспонаты, изначальное предназначение которых не совсем понятно. Например, рыболовный крючок, который от обычного отличается своими огромными размерами, сопоставимыми с крюком небольшого башенного крана. Неужели когда-то в Печоре водилась рыба столь невероятных размеров?

Школьникам повезло

Поначалу музей ютился в подсобном помещении три на три метра, но затем благодаря изготовлению специальных витрин заметно расширился. Сегодня музейные экспонаты можно увидеть на всех этажах школы. Они рассказывают о заселении территории Припечорья первыми людьми, об истории охоты, рыболовства и оленеводства, здесь можно увидеть разнообразные изделия из бересты и металлов, палеонтологические находки. Кроме того, в музее собрано более 160 писем жителей Усть-Усы, участвовавших в Великой Отечественной войне, их награды и личные вещи.

Ученики школы используют материалы музея для написания рефератов и творческих работ. Далеко не всем школьникам так везет — учиться среди уникальных экспонатов.

Отдельный предмет гордости музея — работы художника Василия Игнатова, который в 1937 году с отличием окончил эту школу. В 90-х годах прошлого века у него были приобретены 12 графических работ на тему легенд и сказаний народа коми. Они и составили будущую художественную экспозицию, которая была окончательно сформирована в середине «нулевых» годов.

Увы, ценные экспонаты музея сегодня нуждаются в помощи. По словам директора школы, депутата Госсовета Коми Екатерины Дьячковой, от попадания прямого солнечного света работы мастера тускнеют. По идее, надо бы вывесить в рекреации их копии, а оригиналы поберечь. Но все, как обычно, упирается в отсутствие средств.

Сергей МОРОХИН.