Одеяло для младенца (Блиц от 8 июля)

С 1 июля в Коми родителям новорожденных вручается набор принадлежностей, необходимых для ухода за младенцами в первые месяцы жизни.

В состав подарка входят детские одеяло и подушка, комплект детского постельного белья, пеленки, носочки и подгузники, гигиенические принадлежности. В республиканском бюджете на эти цели заложено 19 млн рублей.

Погибли на Украине

На этой неделе стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли еще два жителя Коми.

Александр Маскиев был сержантом контрактной службы, выполнял боевые задачи в артиллерии, был командиром боевой машины. Второй погибший – ухтинец Сергей Артеев – принимал участие в спецоперации добровольцем.

Осторожно, ступени!

Три района Коми объявлены временно опасными из-за пуска «Союза-2».

7 июля с космодрома «Плесецк» совершен пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом на борту. Минприроды Коми просит граждан воздержаться от посещения районов падения отделяющихся частей ракет – Вашки (Удорский) и Железнодорожного (Княжпогостский и Корткеросский) во избежание чрезвычайных ситуаций.

Бывает, что и «Байкал» летает

Недавно делегация из Коми посетила завод по производству и сборке самолетов Л-410 и «Байкал».

Как сообщила первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева, сегодня в условиях внешних санкций завод подключает дополнительные мощности и начинает выпуск самолетов для малой авиации, в том числе и для Коми. Правда, серийное производство «Байкала» начнется еще не скоро – придется подождать пару лет.

Чиновникам подняли зарплату

Глава Коми Владимир Уйба подписал указ об индексации денежного содержания госслужащих с 1 июля в размере 10%.

По данным Росстата, на начало 2021 года численность работников, замещавших должности гражданских служащих в республике, составляла 1351 человек. Информации о количестве госслужащих в Коми в 2022 году пока нет.

Дачники, не рискуйте!

Мэр Сыктывкара напомнила владельцам дачных участков о запрете разводить огонь на участках.

В столице Коми действует особый противопожарный режим: сжигание отходов запрещено в любом виде. «Гражданам следует думать не только о сохранности своего имущества, но и о собственности соседей. Призываю дачников и собственников частных домов не рисковать и отложить это дело до осени, когда противопожарный режим будет снят», – заявила Н. Хозяинова.

Мощи святого привезут в Коми

В 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Мощи преподобного являются главной святыней Троице-Сергиевой лавры, крупнейшего мужского монастыря РПЦ. В честь памятной даты ковчег с мощами доставят в епархии 57 городов России. В Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара мощи пробудут два дня – 16 и 17 июля. На второй день будет организован большой крестный ход в сторону сыктывкарского

аэропорта. Он стартует от собора в 10.30 утра. К шествию смогут присоединиться все желающие.

Кошка чихнула на врача

Ученые Таиландского университета доказали первый случай заражения COVID-19 от домашнего животного.

В Бангкоке у отца и сына появились симптомы коронавируса, их госпитализировали, а домашнюю кошку отправили в ветклинику на обследование. Когда врач брала мазок, животное чихнуло на нее. Тест кошки дал положительный результат. А примерно через неделю после обследования кошки, симптомы COVID-19 появились и у ветеринара. Геномное секвенирование подтвердило, что кошка, ее хозяева и ветеринар были заражены одним и тем же штаммом, пишут «Известия».

Лечись – не хочу

Коми добавили 22 миллиона рублей на лекарства и лечебное питание для льготников.

Правительство направит в регионы еще почти три миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение 7 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, «чернобыльцам». Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей.

Хотел напугать супругу

30-летний житель поселка Ваймес чуть не задушил жену удлинителем.

В ходе бытовой ссоры мужчина схватил провод и, сделав из него удавку, накинул на шею жене. Угрожая, что «сгнобит ее», дебошир начал затягивать петлю и, лишь когда женщина перестала сопротивляться, ослабил хватку. Как позже пояснил он следователям, целью его действий было лишь напугать супругу, чтобы она «не конфликтовала с ним по пустякам». Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.