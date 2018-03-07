Одежда с коми орнаментом обладает магическими свойствами

Светлана Турова хорошо известна в финно-угорском мире как специалист по традиционным коми узорам. Она занимается дизайном одежды в этническом стиле, который сегодня в моде. Но эта стильная одежда считается еще и оберегом, приносящим удачу. А оберег — штука магическая. Недаром же многие называют Светлану «женщиной-шаманом»…

Рисунок ниткой

Светлана — коренная сыктывкарка. Правда, в детстве пришлось помотаться по стране, потому что отец был военным. Даже родилась она, можно сказать, в дороге – в Саратове, когда ее родители гостили у тещи. Именно саратовская бабушка научила девочку рукоделию. С шести лет Светлана вяжет. А в девять лет она заработала свои первые деньги.

— Мама подрабатывала на дому — мастерила для фабрики, выпускавшей художественные изделия. Я помогала ей вязать пальчиковые игрушки, — вспоминает С. Турова. — Мне это ужасно нравилось: получать за ручную работу деньги. И помню, когда в школе писала сочинение на тему, где я буду работать, написала, что нигде. Мечтала, что у меня будет своя творческая мастерская.

— И мечта сбылась?

— Да, но не сразу. После школы я поступила на исторический факультет. Но потом поняла, что это не мое, и перешла на юрфак. Параллельно получила образование филолога и оператора-программиста.

Некоторое время Светлана работала юристом, затем стала заместителем директора компании. Но в 2008 году предприятие обанкротилось, и Турова осталась без работы. Именно тогда женщина вспомнила детскую мечту и решила открыть свое дело. Хорошим стимулом стало и то, что Светлана победила на международном конкурсе в Москве — в номинации «Игрушка» завоевала первое место.

— Как мне и хотелось в детстве, я стала художником. Правда, рисую не красками, а нитками, пряжей.

Это вам не китайский ширпотреб!

Чтобы открыть свое дело, нужны деньги, а их у Светланы не было. Зато имелся большой опыт в области управления и продаж в крупных компаниях. И, конечно, «золотые руки».

Первую мастерскую Турова устроила в своей квартире. Сама создала свой сайт, изучала различные формы ведения бизнеса. Зато сейчас у нее есть филиалы в Сыктывкаре, в Эжве, а также дом-мастерская в Аджероме Корткеросского района. Появилось и профессиональное оборудование для вязания.

— Муж меня поддержал, — продолжает мастерица. — Сказал: мол, поиграй, а там посмотрим. Конечно, трудно начинать с нуля. Нашла мастеров-партнеров, но позже они от меня «откололись». Я страшно переживала, был сильный стресс. После этого мы с Сергеем решили, что больше не будем ни от кого зависеть, и закупили оборудование.

— Теперь у вас серьезный бизнес?

— Большим его не назовешь — мы не берем заказы на крупные партии. У нас весь товар эксклюзивный, не какой-нибудь китайский ширпотреб. Это авторские разработки, а не копирование чужих брендов. При этом одежду в «стиле этно» мы делаем для того, чтобы люди ее носили, а не хранили в сундуках.

Язык древних символов

Светлана владеет различными техниками вязания — от боснийской до перуанской и тунисской. Но ее основной конек — финно-угорские узоры, традиционные знаки и символы коми народа. Чтобы их изучить, она штудировала специальную литературу, ездила в экспедиции.

Этноодежда от Светланы Туровой пользуется большим спросом. Заказы поступают не только от земляков, но и из Санкт-Петербурга, Москвы, Финляндии, Эстонии, Германии, Америки, Японии, Китая.

— Светлана, каждый узор имеет определенное значение. Вы понимаете «язык знаков»?

— Если я использую их в своей работе, то — конечно. Хотя эта тема настолько обширная, что требует постоянного изу-чения. К примеру, «солнце» – символ мужской энергетики. «Луна» и «земля» — женские. По орнаменту можно прочитать, чем занимался народ — земледелием, рыбалкой, охотой, оленеводством. Все это расписывалось на одежде.

— Из фольклора известно, что раньше орнаменты вышивали как обереги. К примеру, знак солнца или крест (перна) оберегали от порчи и сглаза. Ваша одежда тоже имеет такую силу? Кстати, вы знаете, что вас называют «женщиной-шаманом»?

— Никакой магией я не владею. А вот что касается одежды с национальным орнаментом, то многие охотники действительно считают, будто шапка или, например, варежки с коми узором могут принести удачу. Людям вообще свойственно верить в чудодейственную силу древних орнаментов. А если веришь в удачу — она обязательно приходит.

Екатерина МАКАРОВА.