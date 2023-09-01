Зал ожидания на железнодорожном вокзале поселка Троицко-Печорск может претендовать на звание одного из лучших в республике: он чистый, светлый, нарядный. Правда, совсем пустой, потому что нет пассажиров.

Этим залом практически не пользуются, поскольку отсюда лишь один раз в неделю уходит прицепной пассажирский вагон до Сосногорска. Подчеркнем, всего раз в неделю, что вызывает у местных жителей всеобщее возмущение, переходящее в негодование.

Особенно страдают люди пожилого возраста, для них выезд из населенных пунктов Троицко-Печорского района, славящегося своим бездорожьем, хотя бы в ту же республиканскую больницу превращается в трудно разрешимую проблему, а еще требующую серьезных финансовых затрат, но об этом пойдет речь чуть ниже.

Прокатиться до Москвы

Железнодорожное сообщение из Троицко-Печорска с «большой землей», действовавшее с 1978 года, прекратилось 10 лет назад.

В лучшие времена было задействовано пять пассажирских вагонов. До Сыктывкара ходили поезда каждый день, в летнее время один вагон направлялся в Москву (в Сосногорске его прицепляли к воркутинскому поезду), что было очень удобно для отпускников.

– Все эти 10 лет я вместе с ветеранской организацией, еще будучи депутатом райсовета, добивался и добиваюсь справедливости, – говорит местный гражданский активист Сергей Козлов. – Лично собирал подписи земляков за возобновление пассажирских перевозок, а потом передал их главе Коми Владимиру Уйбе. Что с ними стало – неизвестно…

Важно отметить, что тот же Сергей Козлов пытался решать проблему с железнодорожным сообщением и с экс-главой Коми Сергеем Гапликовым, с другими статусными лицами. Ничего не поменялось, народ все так же ропщет, чиновники отмалчиваются.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на автомобильном транспорте (частные микроавтобусы) особо не наездишься. Поездка только в одну сторону обойдется в 900 рублей (накладно для сельского кошелька). Понятно, что никакие социальные льготы не действуют.

Были случаи, когда люди вынуждены были платить таксистам по пять тысяч рублей, чтобы решить в Ухте какие-то срочные дела.

Не вписались в рынок

Чем же так провинились сельчане? За что их лишили возможности пользоваться железной дорогой? Все очень просто – Троицко-Печорский район не вписывается в нынешнюю рыночную экономику или в то, что так называется. РЖД не намерено работать себе в убыток, а власти не хотят дотировать перевозки из бюджета – вот и весь сказ.

Правда, никто не подсчитывал, о каких суммах идет речь. Вряд ли астрономических. Но тут важно другое. Чтобы возобновлять железнодорожные перевозки, скорее всего, придется вложиться еще и в обновление самих железнодорожных путей. А стоит ли оно того?

Почувствуйте разницу

По официальным данным, сегодня в Троицко-Печорском районе проживает порядка 10 тысяч человек. Хотя как считать. Если по прописке, то так оно и есть. Но, например, в том же Комсомольске-на-Печоре прописано более 700 человек, а живет примерно 300, та же самая картина в поселке Нижняя Омра – прописано более 700 человек, а проживает 340. И так везде. Люди разъехались по стране, а с районом их сейчас связывает разве что перспектива получения квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья или по программе переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

По словам старожила Нижней Омры Александра Ушакова, в советское время поселок рос и развивался, численность его жителей доходила до 12 тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу с днем сегодняшним. Поэтому никто и не ставил вопрос о закрытии железнодорожного сообщения. Более того, в планах было развитие инфраструктуры всей этой территории, здесь должен был быть построен крупный лесопромышленный комбинат.

Троицко-Печорский район сегодня находится в глубочайшем социально-экономическом кризисе, но ведь никто из чиновников в этом публично не признается. Они так и будут дальше держаться за цифру в 10 тысяч жителей, чтобы сохранить нынешнюю административную сетку с ее окладами.

Мечты об Индиге

Пару лет назад забрезжила какая-то перспектива с обустройством морского порта в районе поселка Индига (Ненецкий автономный округ), куда должна быть проложена «железка» от Сосногорска, чтобы доставлять грузы из Коми и Сибири. В планах так и обозначен маршрут движения поездов – от Индиги до Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) через Троицко-Печорск, который на сегодняшний день по сути превратился в железнодорожный тупик.

При таком раскладе и местная экономика ожила бы, и туризм начал бы реально развиваться, а не только в отчетах различных министерств, и пассажирские поезда бы начали курсировать в любую точку страны. Но пока все это мечты, которые уже фактически растаяли из-за международных санкций.

Высокопоставленные чиновники не желают идти на прямое общение с народом, поскольку им и сказать-то нечего. Каждый новый претендент на должность главы Коми при посещении Троицко-Печорского района слышит все тот же вопрос о железной дороге. Конструктивного ответа на него нет и, похоже, не предвидится.

Сергей МОРОХИН.