8 августа в группе «ВКонтакте» «Наша Эжва» появились десятки записей по поводу очередей в местной поликлинике.

«С пяти утра люди стоят на улице, чтобы занять очередь к травматологу. Народу куча, непонятно, кто из больных выдержит это многочасовое ожидание и кого успеют принять?! Это когда-нибудь уже кончится? Люди месяцами не могут попасть на прием!» – возмущаются жители Эжвинского района.

Пациенты с рассвета тупо стоят перед запертыми дверями поликлиники (внутрь никого, естественно, не пускают), потому что записаться через сайт «госуслуги» нереально. Только в порядке «живой очереди». Потому что больных много, а врач-травматолог-ортопед только один. И лишь один врач-хирург. На всю 60-тысячную Эжву.

А если сам травматолог на больничном или в отпуске, его заменяет коллега-хирург. И наоборот.

При этом по штатному расписанию в Эжвинской городской поликлинике (ЭГП) должно быть три травматолога и три хирурга. Где же еще четыре узких специалиста? Может, они заболели, переломали себе ноги-руки или ушли в запой? Оказывается, их просто нет в наличии. Вакансии имеются, но они почему-то не заполнены.

Как признает само руководство ЭГП, процент укомплектованности штата поликлиники составляет всего 45%. То есть меньше половины от нормы!

Жариков «ищет пульс»

И эта ситуация возникла не сегодня и не вчера. Нехватка врачей – хроническая проблема Эжвинской поликлиники.

«Ничего не изменилось. Был у врача пять лет назад. Отсидел более пяти часов, – пишет в соцсетях эжвинец. – Спросили: почему так? В Минздраве РК сказали, что все врачи в наличии. Знакомые спросили у депутата от Эжвы В Жарикова. Ответил, что он держит ситуацию на пульсе».

Имеется в виду депутат Госсовета Коми Владимир Жариков. В Эжве его больше знают как бизнесмена. В этой сфере он, может, что-то и «держит на пульсе», но, видимо, к эжвинской медицине это никак не относится.

В адрес депутата в группе «Наша Эжва» звучат нелестные комментарии типа: «Жариков до сих пор ищет этот пульс».

В поисках безработных

А пока член Коми парламента находится «в поиске», администрация ЭГП усиленно разыскивает врачей. Если, конечно, верить официальному комментарию руководства, который получила «Трибуна»:

«ГБУЗ РК «ЭГП» на постоянной основе проводится работа по привлечению медицинских кадров, включая заключение договоров на целевое и контрактное обучение по образовательным программам высшего образования, участие в ярмарках вакансий для выпускников медицинских вузов, размещение информации о вакансиях на официальном сайте поликлиники в сети Интернет. Информация об имеющихся вакансиях ежемесячно направляется в центр занятости.

Так, в сентябре 2022 года ожидается трудоустройство в ГБУЗ РК «ЭГП» двух выпускников ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» на должности врачей-терапевтов», – говорится в ответе.

Получается, что специалистов для поликлиники ищут с помощью центра занятости? Но безработные врачи туда, видимо, не обращаются.

В Минздраве Коми согласны с тем, что кадровая проблема, то есть дефицит врачей, в республике существует. Однако констатацией этого факта, похоже, и ограничиваются.

Только за ваши деньги

Пользователи соцсетей «бомбят» не только и.о. главы Минздрава Игоря Дягилева, но и всю систему здравоохранения Коми. В первую очередь, за бездумную «оптимизацию» медицинских учреждений.

Правда, звучат и другие аргументы: мол, а что вы хотите от бесплатной медицины? Очереди – это ее «родимое пятно».

На самом деле никакой бесплатной медицины в России не существует. Напомним, что каждый из нас платит государству за медицинское обслуживание из фонда заработной платы. Ежемесячно работодатели перечисляют единый соцналог, в котором заложен и «медицинский».

Лукавые цифры

А теперь давайте задумаемся, почему же в поликлиниках (не только в Эжвинской) заполняется лишь половина вакансий? Хотя попасть в платную (коммерческую) поликлинику особого труда не составляет – там нет очередей, а к пациентам относятся гораздо внимательнее.

Объяснений может быть несколько. Главное – хроническое недофинансирование медицины. Налоги, которые мы все платим, поступают в общий бюджетный котел, а чиновники распределяют их по своему усмотрению. Например, на повышение зарплат тем же чиновникам, на содержание огромного силового аппарата и т.д.

При этом Минздраву надо постоянно отчитываться за выполнение пресловутых «майских» указов о повышении зарплат для медицинских работников. Но как это сделать при отсутствии должного финансирования? Если общий фонд заработной платы медучреждения не растет, выход только один – не заполнять имеющиеся вакансии. И тогда цифры по средней зарплате для врачей и медсестер будут соответствовать требованиям «майских» указов.

Это лукавство приводит к тому, что один врач работает на 1,5-2 ставки, а его коллега неплохо зарабатывает в платной поликлинике (иногда они могут меняться местами).

Между тем на сайтах центров занятости продолжают висеть формальные заявки на свободные вакансии для медиков. Хотя руководство медучреждений прекрасно понимает, что таким путем штат не заполнить – классные специалисты в очередь на «биржу труда» не становятся.

Зато в очередь становятся несчастные пациенты – больные люди «больной страны», в которой «правильные» отчеты начальству гораздо важнее человеческих жизней.

Виктор СЕМЕНОВ.