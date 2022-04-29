За последние три года вложения в жилую недвижимость в Коми показали отрицательный результат.
Данные о доходности инвестиций в жилую недвижимость содержатся в исследовании, проведенном рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.
Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года без учета сдачи в аренду и с корректировкой на инфляцию в Коми составила минус 4,9 процента. По этому показателю наш регион в исследовании занимает 81 место. На последних местах Оренбургская область (-6,6 процента) и Севастополь (-8,1 процента).
С учетом сдачи в аренду доходность вложений в недвижимость в Коми составила 2,9 процента.
В восьми регионах среднегодовая доходность составила 15 процентов, еще в 37 регионах превысила 10 процентов.
Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стала Бурятия, где в 2019-2021 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 18,3 процента годовых. Санкт-Петербург занял седьмое место с ежегодной чистой доходностью 16,4 процента. Москва на девятой строчке – доходность 14,8 процента.
P.S. Но есть и хорошие новости для тех, кто хочет решить свой «квартирный вопрос». Как сообщает РБК, с 1 мая российские банки начнут выдавать кредиты по льготной ипотеке под девять процентов (было 12%).
Согласно расчетам, снижение ставки по льготной ипотеке потребует затрат из казны на сумму более 460 млрд руб. Максимальная сумма кредита для регионов (кроме Москвы и С.-Петербурга) – 6 млн рублей.
Сергей ПАВЛОВ.