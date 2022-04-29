Российские власти окончательно определились с празднично-выходными днями, которые начнутся уже на этой неделе. Всего их будет 8.

В Ухте возле жилого дома № 20 по ул. Куратова появилось нефтяное озеро. Нефтесодержащая жидкость из старой скважины просочилась прямо на улицу.

В Инте демонтируют памятник вождю, установленный на площади, носящей его имя, и отправят на реставрацию. После чего вернут на место.

На Украине погибли еще двое военнослужащих из Коми.

С 1 июля в Коми начнет действовать дополнительная мера поддержки семей с детьми.

Отделение ПФР по Коми предоставило график получения выплат с учетом праздников и выходных.