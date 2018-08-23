Одним педагогам зарплату повысят, а другим урежут?

С 1 сентября педагогам школ и детских садов обещали поднять зарплату. Хотя, правильнее сказать, меняется система ее начисления.

А связано это не только с президентскими указами, но и с тем, что с 1 января 2018 года в России повысился МРОТ. В первую очередь выросли зарплаты у самых низкооплачиваемых категорий. Но это вызвало перекосы: согласитесь, несправедливо, когда уборщица и молодой педагог получают одинаково. Чтобы оплата труда работников с различным образованием и квалификацией была адекватной, предстояло предпринять какие-то шаги, например, исправить всю систему оплаты труда. Однако это потребовало огромных денег. Федеральный центр миллиардов не выделил, и повышение зарплат учителей с 1 сентября 2018 года было отдано на усмотрение региональных властей.

Закон сохранения

Оклады повысили, и с учетом этих изменений администрация сыктывкарского детского сада № 8 сегодня должна разработать новое «Положение об оплате труда».

Но оказалось, что в результате такого повышения некоторая часть педагогических работников не только не дождется повышения, но и потеряет в зарплате. Причем проиграют самые квалифицированные и опытные педагоги.

Помучавшись, коллектив обратился в городскую администрацию с письмом. Педагоги просят помощи и разъяснений.

Отметим, что детсад № 8 — необычный. Его посещают «особые» дети, инвалиды, некоторые — с задержкой психического развития, с ДЦП. С такими детьми работать трудно вдвойне. За это педагоги вполне законно получали компенсирующие доплаты. А теперь (с повышением оклада) выплата компенсирующего характера исчезла. Получилось почти как в ломоносовском законе сохранения — ежели в одном месте что-то убыло, то в другом ровно столько прибыло. Куда же делись компенсационные выплаты в детсаду, который, кстати, полностью так и называется — «компенсирующего вида»? Впрочем, таинственно исчезают не только эти доплаты…

«Мы провели простые расчеты изменений заработной платы наших педагогов и других работников учреждения, сравнили зарплату по нескольким позициям, — говорится в письме. — Из расчетов видно, что у четырех категорий педагогов (воспитатели с высшей и первой категорией, узкие специалисты с высшей и первой категорией) заработная плата снизится. С изменением окладов наиболее квалифицированные педагоги, узкие специалисты (логопеды, дефектологи) теряют право на надбавки компенсирующего и стимулирующего характера: 30% за высшую категорию, 20% за работу в условиях, «отклоняющихся от нормальных», 5% за награду. Итого: 55%. Тогда как новые оклады увеличатся в среднем на 34%?».

Нагрузки растут, а зарплаты?

Получается, что оклады педагогов в специализированном учреждении и «обычном», где в группах могут иногда встречаться дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уравниваются. Чем тогда привлекать работников в детсад с инвалидами? При этом коллектив недоумевает: могут ли нормативные акты администрации МО ГО «Сыктывкар» вступать в противоречие с аналогичными — республиканскими?

Есть в письме и ряд других вопросов.

«По факту получается, что объемы должностных обязанностей воспитателей и узких специалистов увеличатся, а зарплата станет ниже. Нагрузки на них постоянно растут. Если в 2014 году в учреждении было до 40 детей-инвалидов, то сегодня их уже 86. Четыре года назад не было столько детей со сложной сочетанной патологией. Сегодня их становится все больше и больше. Плюс многие дети страдают поведенческими проблемами…»

Поскольку детсад «особый», таких немного, то дети поступают сюда только на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Все ее рекомендации (как лечить, воспитывать, обучать больного ребенка) в детсаду обязательны для исполнения. Так что администрации и работникам «выбирать не приходится». В городе и республике детсад № 8 входит в число лучших и регулярно становится лауреатом, победителем различных конкурсов.

Учреждений подобного рода в Сыктывкаре несколько. Есть и детские сады, и коррекционные школы. Сегодня положение по зарплате у них такое же.

Письмо в Управление образования коллектив отправил 7 августа. Ответ должен быть получен не позднее 7 сентября.

Он такой особенный

Однако вопрос с зарплатой — лишь часть большой и сложной проблемы финансирования подобных учреждений. Конечно, они очень затратны, но закрыть их нельзя в принципе — «особые» дети наряду с «обычными» имеют право на образование (в том числе дошкольное). В 17 регионах России принят специальный закон по обу-чению детей-инвалидов. А под закон идет и финансирование. Регионы сами определяют, какой повышающий коэффициент будет для подобных учреждений и работников.

Увы, нашей республики в списке среди 17 субъектов нет. Финансирование у нас подушевое — 550 рублей на ребенка (как в обычном саду, так и в специализированном). Но в обычном детсаду воспитанников в два раза больше, а персонала меньше. На группу из 25-30 человек — по две няни и два воспитателя. К тому же там все родители вносят плату.

В «особенном садике» в каждой группе не должно быть более 12-ти детей. А вот специалистов надо намного больше. Да и оборудование здесь должно быть иное. Родительскую плату вносят не все — те, у кого дети имеют статус инвалида, от оплаты по закону освобождены. Для подобных учреждений разработаны государственные программы по работе с детьми-инвалидами. Под реализацию каждой тоже требуются немалые деньги.

Людмила КУДРЯШОВА.