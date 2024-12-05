Одной – синяки, другой – штраф (Криминал от

В ухтинском поселке Ярега произошла потасовка между двумя женщинами.

Ссора случилась в подъезде дома № 11 по ул. Строительной. Одна из женщин схватила свою знакомую за шею и поцарапала ее ногтями, а затем ударила товарку об стену. Потерпевшая упала на пол и больно ударилась. Мировой судья Ярегского судебного участка назначил зачинщице драки наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Бумажное оскорбление

Мужчина разместил на входной двери объявление, унижающее честь и достоинство соседа.

Записку с аналогичным содержанием ухтинец положил в почтовый ящик квартиры этого жильца. Оскорбленный обратился в прокуратуру Ухты, которая провела проверку и возбудила в отношении обидчика дело об административном правонарушении. Мировой судья признал его виновным и штрафовал на 5 тысяч рублей.

Опасные соцработницы

Женщины обворовали 86-летнего воркутинца на 7 миллионов.

Три соцработницы осуществляли уход за пенсионером. Получив доступ к его банковским счетам, они похитили более 7,3 млн рублей, обналичивая их или совершая покупки в магазинах. Суд назначил 63-летней соцработнице наказание в виде 3 лет лишения свободы, а ее 57-летней подельнице – 4 года лишения свободы. Их 39-летняя сообщница осуждена к 3 годам лишения свободы условно. Каждой осужденной также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

«Сказать по совести, мы выпили немного»

Ухтинец забыл, что ранил приятеля, с которым выпил десять бутылок водки на двоих.

Приятели распивали спиртное в одном из местных общежитий. Вспыхнула ссора, 50-летний мужчина ударил своего собутыльника ножом в живот и отправился домой. Утром, придя на работу, он узнал от знакомых, что его приятель находится в больнице с ножевым ранением. Вину в содеянном мужчина признал, однако заявил, что ничего не помнит, поскольку был сильно пьян. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Угостил… поленом

Жителя Летки возмутил непрошеный гость, поедающий кашу хозяина дома.

Мужчина пришел в гости к своему приятелю, с которым они решили немного выпить. Хозяин дома передал гостю деньги и отправил в магазин. Вернувшись с бутылкой водки, мужчина обнаружил в доме местного жителя, который часто занимался попрошайничеством. Тот хозяйничал на кухне и ел кашу. Гость стал выгонять его, а потом, разозлившись, схватил полено и несколько раз ударил кашееда. Потерпевший выбежал на улицу, где прохожие вызвали ему скорую помощь. В это время хозяин дома и нападавший сели за стол распивать водку. Приехавшим полицейским хозяин дома сообщил, что претензий к незваному гостю по поводу съеденной каши не имеет. А вот дебоширу пришлось давать показания по поводу самоуправства. Ему грозит штраф.

Старушка набросилась на врача

Росгвардейцам пришлось спасать врача от разъяренной воркутинки.

Сотрудники Росгвардии прибыли в одно из медицинских учреждений города по сигналу «тревожной кнопки». Администратор пояснила, что 73-летняя пациентка, находясь на приеме у врача, начала вести себя агрессивно, хватала и дергала медработника за волосы, нанесла ей несколько ударов рукой по голове. Пенсионерку задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.