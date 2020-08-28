В двух городах республики отменяют ограничительные мероприятия. Соответствующее постановление подписала заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр финансов Республики Коми Галина Рубцова.

Согласно документу, на территориях Усинска и Ухты будут отменены ограничительные мероприятия. Решение о снятии карантина вступило в силу с 8 часов 28 августа 2020 г. Решение о снятии карантина принято на основании предложения главного государственного санитарного врача по Республике Коми Людмилы Глушковой в соответствии со статьей 6 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 закона Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми».