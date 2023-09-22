Ой, вы лучше не спрашивайте! Судьба «программы развития» Коми окутана тайной

На состоявшейся 21 сентября сессии депутаты рассмотрели 21 вопрос. Они могли бы осилить и еще один, причем самый скандальный. Однако президиум Госсовета отказался вносить этот вопрос в повестку дня.

Президиум Госсовета состоит из «единоросов». И они, видимо, посчитали, что 22, как в игре «в очко», – это перебор. Тем не менее, депутаты от КПРФ уже на самой сессии опять предлагали обсудить вопрос: где программа социально-экономического развития на 2022-2026 годы, о которой Владимир Уйба заявил почти два года назад?

Провластное депутатское большинство коммунистов не поддержало: 22 парламентария выступили против, 6 – «за» и один воздержался.

Что-то пошло не так…

Напомним, что с предложением принять программу социально-экономического развития Коми на федеральном уровне к Владимиру Путину обратился глава Коми Владимир Уйба. Инициатива была поддержана на самом верху.

Минэкономразвития и промышленности Коми при деятельном участии всех муниципалитетов подготовило предложения по семи комплексным направлениям: экономика, обновление объектов ЖКХ, развитие системы здравоохранения и социального обслуживания, сети учреждений культуры и искусства, ну и так далее.

«У нас очень большие планы. До 2026 года мы должны завершить план диверсификации экономики с открытием более 5000 новых рабочих мест. У нас есть план социально-экономического развития, который мы должны до конца марта утвердить в правительстве России. Планов много. И я заинтересован в том, чтобы как можно быстрее сформировать кабинет министров», – заверил в начале 2022 года жителей Коми в своем видеообращении Владимир Уйба.

В январе того же года, кабинет министров был распущен. Началась кадровая чехарда, министры стали меняться, как перчатки. Похоже, что в этой суматохе о «программе развития» просто забыли.

Ни жива, ни мертва

Стоит напомнить, что во время первого и единственного разговора (по видеосвязи) Владимира Уйбы в качестве руководителя региона с Владимиром Путиным в августе 2020 года речь шла о возможном предоставлении Коми 200 млрд рублей из федерального бюджета на возвратной основе, то есть предоставление кредита под небольшие проценты. Владимир Владимирович на эту просьбу весьма дипломатично кивнул головой. Кивок президента, конечно, дорого стоит, но в данном случае явно не 200 миллиардов — этих денег республика так и не увидела.

Что же касается пресловутой программы социально-экономического развития Коми, то она напоминает «кота Шредингера», который одновременно и жив, и мертв. По версии Желтого дома, все нужные документы давным-давно направлены в Москву, но до сих пор не согласованы. Хотя правительство РК обещало запустить эту программу еще в 2022 году.

Видимо, наши чиновники стесняются спросить у москвичей: в чем, собственно, дело — почему документы лежат под сукном?

А вот депутаты-коммунисты не стесняются, они хотят узнать об этом у нашего губернатора. Но такой возможности им не дали. Остальные депутаты, видимо, сочли этот вопрос бестактным, если не сказать — провокационным.

Кто здесь власть?

Заметим, что законом о Госсовете Коми предусмотрена особая форма обращения депутатов к должностным лицам органов исполнительной власти по вопросам, касающимся интересов Республики Коми и ее жителей. Запрос вносится на рассмотрение Госсовета Коми и по нему депутаты должны принять постановление. Ответ на запрос должен быть оглашен на заседании парламента должностным лицом, которому он был адресован.

Весьма примечательно, что за всю современную историю парламента Коми эта форма контроля за деятельностью исполнительной власти не использовалась ни разу. Действительно, а зачем, если сама исполнительная власть принимает деятельное участие в формировании власти законодательной и всех остальных институтов государственности. Какие к ней могут быть вопросы?

Главное, что есть демократическая норма в законе, а реализуется она или нет, это уже не так важно. То же самое можно сказать и о праве населения инициировать проведение референдумов, закрепленном в федеральном законодательстве. Но за три десятилетия их по всей стране было всего-то раз-два и обчелся. Да и то, во всех случаях инициатором выявления «народного мнения» была сама исполнительная власть.

Туманный горизонт

В сентябре пошел уже четвертый год, как Владимир Уйба стал главой Коми без приставки и.о. Находиться в нынешнем статусе он будет максимум до осени 2025 года, да и то с большими оговорками. Если судить по рейтингам и публикациям федеральных СМИ, то наш губернатор один из главных претендентов на вылет. Произойдет это либо уже нынешней осенью, а может, удастся ему досидеть до марта-апреля следующего года.

Конечно, сам В. Уйба не верит никаким рейтингам, даже ему приписывают слова о том, что ему все равно, что о нем пишут. Но еще есть многочисленное окружение, которое планирует свой жизненный горизонт на ближайшую перспективу, а в ней Коми теперь как-то плохо просматривается. Поэтому московским вахтовикам сейчас совершенно не до какой-то программы развития региона, свои вопросы надо бы как-то порешать.

А о программе социально-экономического развития оппозиция обязательно еще спросит – во время ежегодного отчета главы региона перед депутатами. Только произойдет это не раньше весны-лета следующего года. И вопрос с большой долей вероятности будет задан уже не Владимиру Уйбе.

Сергей МОРОХИН.