Олегу Лажаневу инкриминируют злоупотребление полномочиями

Руководитель администрации Сыктывдинского района подозревается в превышении полномочий.

Уголовное дело в отношении руководителя администрации муниципалитета «Сыктывдинский» Олега Лажанева возбуждено по итогам дебатов на сессиях местного Совета по поводу оплаты строительных работ. Специалисты управления капстроительства администрации указывали на недоделки и брак и не давали разрешения на оплату работ по дому на улице Ручейной в селе Выльгорт. Однако, поскольку строителям нужны были средства для продолжения работ, разрешение на выделение денег поступило от главы администрации Олега Лажанева. По данным следствия, в 2015 году он заключил дополнительное соглашение, по которому застройщику был перечислен аванс на сумму более 8,5 миллиона рублей — для завершения строительства дома.

В октябре 2016 года между администрацией района и фирмой «Зодчий» был заключен договор на строительство жилого дома в селе Пажга. Как впоследствии выяснилось, подрядчик не имел нужного опыта, проектная документация не прошла государственную экспертизу.

Как говорится в обвинительном заключении, «негативными последствиями проведенных с ноября 2016 года по июль 2017 года строительных работ без заключения экспертизы стало образование на доме сквозных трещин. Несмотря на наличие грубейших нарушений, работы были приняты и по указанию фигуранта оплачены в полном объеме».

По мнению следствия, руководитель муниципалитета злоупотребил полномочиями и превысил их, в результате чего республиканскому и местному бюджету причинен ущерб на сумму около 9 миллионов рублей.

Олег Лажанев обвиняется по статьям 285 и 286 (превышение должностных полномочий и злоупотребление ими).