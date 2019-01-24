В редакцию потоком идут письма от читателей с просьбой ответить на вопросы, возникшие в ходе мусорной реформы. За разъяснениями мы обратились к первому заместителю руководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольге Микушевой.



— Ольга Михайловна, как вы оцениваете начатую реформу?

— В республике реформа начала действовать с 1 ноября, региональный оператор приступил к работе, выставил квитанции на оплату. К сожалению, без недоработок не обошлось, их приходится устранять.

Есть и жалобы, их можно разбить по группам. Первая — двойные квитанции — это когда владелец квартиры получает квитанции и от регионального оператора, и от управляющей компании. Вторая, более массовая — когда в квитанции указано неверное число проживающих. Есть еще одна категория ошибок — это когда услуга не оказывается, а квитанции на оплату предъявляются.

— Почему возникли ошибки с количеством проживающих?

— До введения новой системы расчеты за вывоз твердых бытовых отходов осуществлялись исходя из квадратных метров занимаемого жилья. Более того, плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из площади занимаемого помещения или показаний приборов учета, количество проживающих не учитывается. Переход на расчеты по данной коммунальной услуге исходя из числа проживающих потребовал новых данных, которые оказались недоступны. Они имеются в некоторых службах. Правительство принимало меры, чтобы такую базу данных получить, но это не удалось. На данный момент регоператор не располагает достоверной базой, отсюда и ошибки. Выход был найден при обращении к КЭСК — у компании на данный момент самая достоверная база клиентов. Поэтому региональный оператор и заключил с этой компанией договор на обслуживание.

Сейчас предстоит эти ошибки исправлять: люди будут обращаться за справками и перерасчетом, база — корректироваться.

— Значит, если в квитанциях есть ошибки и их надо исправить, то самим владельцам жилья придется обращаться к региональному оператору?

— Именно так. Во всех муниципалитетах работают представители регионального оператора, они принимают документы и вносят коррективы в базу данных. То же самое делают и в КЭСК. Можно внести поправки дистанционно — данные имеются на сайтах регоператора и КЭСК.

Смотреть нужно

— В Усть-Цилемском районе мусор не вывозится вообще, люди возмущены и платить не хотят.

— Если деятельность по сбору и вывозу мусора не организована, плата взиматься не должна. Но в каждом случае нужно смотреть. Если стоят бункеры, контейнеры, организован так называемый мешочный сбор, плата должна взиматься. Допустим, населенный пункт за рекой, машина не может приехать в данный момент, но она приедет и заберет мешки с мусором потом. У жителей отдаленных населенных пунктов, где не организован сбор мусора и он не вывозится, есть право обратиться за тем, чтобы сняли оплату. Оператор готов это сделать.

— Результаты конкурса по выбору регоператора сегодня оспариваются в суде. Имело ли право ООО «Ухтажилфонд» приступать к работе, ведь конкурс может быть отменен?

— Ни раньше, ни на данный момент нет решения о признании деятельности «Ухтажилфонда» незаконной. Нет решения о признании недействительным самого факта наделения «Ухтажилфонда» статусом регионального оператора. Поэтому он имеет право осуществлять указанную деятельность.

— Но если конкурс все же будет признан недействительным?

— Правительство будет решать тогда, как работать дальше. Но мне бы не хотелось, чтобы так случилось, поскольку это приведет к мусорному коллапсу. А этого допустить нельзя. Проведена огромная работа, нам удалось запустить систему, она уже функционирует. И с каждым днем работает все лучше.

Беседовал

Анатолий ПОЛЬКИН.