Олигархам в Коми всегда рады! За планом «сборки» водоканалов замаячил знакомый кипрский офшор и человек по фамилии Вексельберг

В прошлом номере «Трибуна» опубликовала статью «Фальстарт дорожной карты», где говорилось о планах правительства Коми по объединению водоканалов Воркуты, Инты и Сыктывкара в одну централизованную компанию. Но против этого Сыктывкарская мэрия и столичный Совет, включая депутатов-«единороссов».

Идея объединения непопулярна и среди столичного бомонда, и среди рядовых сыктывкарцев, которые опасаются, что результатом станет рост тарифов и ухудшение качества водоснабжения. Тем не менее, Желтый дом продвигает свой план с таким подозрительным упорством, что невольно возникают вопросы: а нет ли тут какого-либо частного бизнес-интереса и кто конечный бенефициар этой мутной затеи?

Одни заварили, другим расхлебывать

Власти Коми заявляют, что они пекутся в первую очередь о Воркуте. Еще в 2018 году городской «Водоканал» был признан банкротом. В декабре 2002 года воркутинские очистные сооружения рухнули, а в апреле 2023 года на Усинском водоводе произошла масштабная авария. Для реконструкции водовода (износ 100%) потребуется от 6 до 10 миллиардов рублей.

При этом не все знают, что объекты водоснабжения Воркуты в свое время были переданы в аренду частной фирме ООО «Водоканал». Долги этой фирмы на сегодняшний день около 1,5 млрд рублей.

А теперь получается: расхлебывать то, что натворил в Воркуте частник, придется в том числе и за счет Сыктывкарского водоканала?

Кстати, еще в апреле 2023 года конкурсный управляющий «Водоканала» расторг договор аренды и обязал администрацию Воркуты принять имущество в казну. Но мэрия не спешит это делать. В ожидании реализации той самой «дорожной карты».

Тенденция, однако?

Вице-премьер РК Андрей Чибисов на встрече с депутатами фракции «Единой России» в Совете Сыктывкара, сославшись на своего шефа Владимира Уйбу, заявил: тенденция, мол, общероссийская, большинство субъектов страны за последние 5-10 лет успешно создали региональные водоканалы.

Но давайте в качестве примера возьмем один из самых маленьких регионов – Адыгею, чья площадь составляет 1,9 процента от территории Коми. Здесь уж сам Бог, казалось, велел иметь единую централизованную систему водоснабжения. Но нет: в республике есть и ГУП «Майкоп-водоканал», и коммунальное хозяйство «Яблоновское» (даже не в райцентре), и ООО «Энем-водоканал» – но нет там никакого «Адыгей водоканала».

По принципу «отдай жену дяде»

Направляя 22 мая в Совет Сыктывкара свое обращение, первый вице-премьер РК Эльмира Ахмеева пишет в приказной стилистике: «По поручению главы Республики Коми В.В. Уйба мероприятия «Дорожной карты» необходимо реализовать до 31.10.2024…»

Администрация Сыктывкара задалась резонным вопросом: а на каком, собственно, основании мы будем дарить наши акции? Речь идет о предприятии с уставным капиталом более 1,2 миллиарда рублей. Что в 120 тысяч раз больше аналогичного капитала воркутинского «Водоканала». Мэрия предложила соблюсти хотя бы юридические приличия. И для начала принять закон о разграничении полномочий между республикой и муниципалитетами в сфере водоснабжения и водоотведения.

Вместо этого Желтый дом предлагает такую схему:

1. Сыктывкар дарит ему акции «Сыктывкарского водоканала».

2. «Следующим этапом… предусмотрена передача поставки услуг в сфере водоснабжения… АО «Комиводоканал» и заключение… концессионных соглашений или договоров аренды с муниципалитетами… частными лицами, в чьей собственности находятся системы водоканалов…».

И не нужно нам никаких дополнительных законов – открытым текстом говорится в записке.

Для понимания: концессия – это договор о создании или реконструкции за счет средств частного инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе. Возврат вложенных средств происходит с маржой за счет средств государства, то есть налогоплательщиков.

Но закона-то – даже о возможной концессии на Коми водоканал – все равно нет! Почему же правительство не желает его принятия? Не потому ли, что и у депутатов Госсовета тоже возникнут «неудобные» вопросы? А у республиканского правительства – дополнительная ответственность?

Коми – край контрастов

Вот динамика финансовых результатов «Сыктывкарского водоканала» за последние четыре года: 2020-й – 96,1 млн рублей, 2021-й – 150,8 млн, 2022-й – 72,5 млн, 2023-й – 48,03 млн. На 31 декабря 2023 года стоимость чистых активов составляла 2,3 миллиарда рублей.

А состояние воркутинского ООО «Водоканал» лучше всего охарактеризовал врио мэра Александр Камкин: «Управляющая предприятием компания имеет большую кредиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии и муниципальной ресурсоснабжающей организацией…».

А теперь – о бывших владельцах воркутинского ООО «Водоканал»: создан в августе 2008 года единственным учредителем – сыктывкарским ООО «ККС», которое в свою очередь было создано в конце декабря 2007 года и тоже единственным учредителем – Basley Management Ltd., зарегистрированным на Кипре. Это та самая Basley, что фигурировала в громком скандале в августе 2016 года, когда началось дело против руководителей холдинга «Т Плюс» (управляет энергетическими активами «Реновы» Виктора Вексельберга) Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера.

Тогдашний глава РК Сергей Гапликов нажаловался Владимиру Путину на подозрительную скупость «Т Плюс» при содержании своих воркутинских ТЭЦ – и обнаружились злоупотребления в части их тарификации, совершавшиеся с участием экс-вице-премьера Коми Константина Ромаданова. Следствие выявило шлейф последнего в Basley, через которую топ-менеджеры «Комплексных энергетических систем» (прежнее название «Т Плюс») совершали сделки с акциями Коми энергосбытовой компании.

Еще раньше та же кипрская Basley учредила ООО «Тепловые сети Воркуты» (ТСВ), результатом деятельности которого было регулярное торможение средств между потребителями тепла и теми самыми воркутинскими ТЭЦ. Потребители исправно (на 90%) платили ТСВ, а оно почему-то никак не могло преодолеть планку в 60 процентов.

По данным из неофициальных источников, нынешнее республиканское правительство при реформировании водохозяйства Коми делает ставку на ОАО «Российские коммунальные системы». И намерено заключить с ней концессионный договор. Основным акционером ОАО «РКС» является все та же ГК «Ренова», контролируемая г-ном Вексельбергом. А главным лоббистом этой идеи, вероятно, является наш губернатор Владимир Уйба. Не исключено, что он уже провел соответствующие переговоры с «будущим концессионером».

Печальный опыт Воркуты и громкий скандал 2016 года, в котором были замешаны топ-менеджеры из «коммунальной империи» гражданина Вексельберга, похоже, ничему не научили нынешних обитателей Желтого дома. Хотя итог может быть такой: «стрелочникам» придется сесть, а Владимиру Путину – вновь разруливать критическую ситуацию «в ручном режиме». И только «непотопляемому» олигарху, пожалуй, ничего не грозит.

В общем, вновь заходите, Виктор Феликсович, в нашу гостеприимную республику. Народ у нас добрый. И если в кране вдруг не окажется воды… Никто ведь не скажет, что виноват Вексельберг?

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А что думают экс-мэры столицы Коми?

Валерий КОЗЛОВ,

глава администрации Сыктывкара в 2017-2019 годах:

– Сыктывкарский водоканал успешно развивается. Полагаю, что объединение крепкого, прибыльного предприятия с убыточными не принесет пользы ни для кого, а только отрицательно скажется на жителях Сыктывкара. В Сыктывкарский водоканал вложено немало инвестиций из городского бюджета, и на сегодняшний день мы можем видеть результаты: качество воды держится на уровне, аварийных сетей становится все меньше. Что даст объединение? Город утратит важнейший инструмент своего развития, контроль за городской инфраструктурой. В свое время я общался с коллегами из других городов, где водоканальные предприятия выбыли из муниципального ведения – ничего хорошего это не принесло, количество аварий увеличилось, качество водоснабжения снизилось. Пример тому – Пенза, в которой мне довелось побывать с рабочей поездкой. Не хотелось бы, чтобы Сыктывкар постигла та же участь.

Иван ПОЗДЕЕВ,

глава администрации Сыктывкара в 2011-2015 годах:

– В 2014-2015 годах по инициативе правительства РК рассматривался вариант продажи акций предприятия, был потенциальный инвестор – «Российские коммунальные системы», предложившие вложить определенную сумму в развитие городской инженерной инфраструктуры. Внимательно изучив предложение компании, просчитав, что собственные инвестиции предприятия превышают сделанное предложение, а также взвесив все остальные плюсы и минусы, было принято решение отказаться от реализации акций Сыктывкарского водоканала.

Я не вижу плюсов от централизации для столицы: город теряет как источник дохода, так и управление важнейшим ресурсом.

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Кстати

Пенза «обсохла»

Вот что пишут СМИ о ситуации с «Горводоканалом» Пензы: «В 2018 году «Российские коммунальные системы» через «Инвестресурс» (принадлежит РКС – Прим. ред.) стали владельцами 51% доли ООО «Горводоканал»… Компания тогда заявляла, что реализует инвестиционную программу по модернизации сетей города до 2036 года.

Мэрия Пензы в апреле текущего года решила через суд вернуть себе контроль над ООО «Горводоканал».

Администрация Пензы указывала в суде, что с 2018 года фиксируется «чрезмерное количество» аварий на сетях, растет число жалоб жителей на качество воды, а мажоритарный собственник… извлекает прибыль, «не производя при этом соответствующих отчислений в бюджет» («Интерфакс»).

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.