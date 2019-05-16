Олигархи освоили хитроумные схемы, а энергетика Коми стала частью теневого бизнеса

В апреле 1998 года Анатолий Чубайс был назначен председателем правления РАО «ЕЭС России» и приступил к реформированию гигантской государственной монополии.

К этому времени единая энергетическая система страны находилась в легкой коме. Во всяком случае так ее оценивали сам Чубайс и его либеральные друзья. Но приступить к радикальной реформе электроэнергетики было страшно. Тем более что противников реформы было больше, чем сторонников. Практически все профессиональные энергетики стонали и пророчили ужасные беды. Но мавр сделал свое дело.

Грубо говоря, Чубайс порубил государственную энергомонополию на три отдельные части: генерирующую (электростанции), сетевую (столбы, провода, подстанции) и сбытовую (компании, которые собирают деньги с потребителей). На эти «обрубки» тут же слетелся частный бизнес, включая множество мелких фирм.

Коми филиал РАО «ЕЭС России» развалился на четыре неравные части:

1. Генерирующие компании. При этом Печорская ГРЭС обеспечивает северные районы Коми, а ТЭЦ «Монди СЛПК» — южные. Прибавим крупные «Воркутинские ТЭЦ», Сосногорские и Интинские ТЭЦ «ПАО «Т Плюс». Вместе они производят 95% электроэнергии. Еще десяток компаний — остальное. При этом на севере есть избыток мощностей, на юге — дефицит.

2. Сетевые компании. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Северное предприятие магистральных электрических сетей и филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в основном держат магистральные сети. Еще до десятка компаний «сидят» на остальных сетях.

3. Сбытовые организации. Главная — АО «Коми энергосбытовая компания» (гарантирующий поставщик электрической энергии) – КЭСК. Именно ей мы все должны платить, а она должна нас обеспечить электроэнергией. Еще несколько мелких компаний обеспечивают локальные подключения.

Во всех этих трех группах активно работает привлеченный в ходе реформ частный капитал, заточенный на прибыль.

4. Диспетчерское управление объектами электроэнергетики в Республике Коми осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Коми». Это чисто государственная компания. Получает свой один процент от тарифа.

Неценовая зона

Строго говоря, в нашей республике и еще в трех областях страны не существует рынка электроэнергии даже в том «странном» виде, в каком его задумал Чубайс. Энергосистема Коми считается изолированной. Конкурировать тут не с кем и незачем.

Если в большинстве регионов цены устанавливаются с учетом спроса и предложения по довольно сложным схемам, то у нас они прописаны в приказах Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Прежде чем перейти к сути вопроса, попробую на пальцах объяснить существующую на сегодня в республике систему движения электричества и денег (смотри инфографику).



Последовательность собирания и дележа денег следующая:

1. Ежегодно тарифный комитет собирает планы и заявки участников процесса на необходимые им в следующем году средства. Сюда включается все: себестоимость генерации, передача энергии по сетям, потери, ремонты, реконструкции, новое строительство и т.д. Плюс норма прибыли.

2. Все это суммируется и получается Необходимая Валовая Выручка всей системы. В простонародье — котел. Разумеется, все расходы должны быть обоснованы, подтверждены проектами и экспертизой.

3. Рассчитываются тарифы для КЭСК — как для гарантирующего поставщика. Впоследствии именно по ним все потребители будут рассчитываться за потребленную энергию и мощности. При этом тарифы для населения и приравненных к нему потребителей удерживаются на социально приемлемом уровне. А недостающие для наполнения котла деньги перекладываются в тарифы для прочих.

4. Одновременно рассчитываются тарифы и цены для генерирующих и сетевых компаний, на диспетчеризацию и собственно услуги гарантирующего поставщика. В соответствии с этими тарифами КЭСК оплачивает работу поставщиков по отдельным договорам

5. Все тарифы рассчитываются на начало наступающего года и на второе полугодие. Как раз они и фигурируют в приказах, которые затем многократно уточняются в разные стороны.

«Лампочка Вексельберга»

Первая тарифная война в нашей республике развернулась в 2005 году. Тогда по совету «теневого главы» Александра Зарубина республиканскую службу по тарифам возглавил Константин Ромаданов, до этого работавший первым замом руководителя ОАО «АЭК «Коминерго».

В 2005-м Ромаданов пошел в атаку на «Комиэнерго» с требованием о снижении тарифов. После вмешательства самого Чубайса генеральный директор «Комиэнерго» Михаил Смекалов освободился от своей должности. Тарифы поправили.

Тогда же родилась традиция решать сложные энергетические вопросы с привлечением самых высших должностных лиц, включая Президента.

Пройдет несколько лет, и уже новый руководитель Коми Сергей Гапликов будет вынужден просить помощи у Владимира Путина. Эта критическая ситуация возникла из-за того, что энергокомпания «Т Плюс» не хотела вкладывать деньги в ремонт Воркутинской ТЭЦ. В результате «Заполярная кочегарка» едва не замерзла.

После вмешательства Президента олигарху пришлось раскошелиться на пару миллиардов. Правда, злые языки утверждают, что он уже их вернул за счет новой методики расчета цены, введенной в республике в середине 2016 года.

Приказов о тарифах много. И они регулярно исправляются и обновляются. Но разобраться в схемах, таблицах, формулах и коэффициентах может далеко не каждый. Это вам не простой и честный закон Ома.

Есть один человек, знающий тему досконально. У него большой опыт работы еще в дореформенном монополисте «Комиэнерго», а потом и в правительстве Коми. Это Константин Ромаданов, который сейчас в тюрьме.

Напомню, что Ромаданова привел на тарифы Зарубин, который в то время был правой рукой олигарха Виктора Вексельберга. Сам же Вексельберг со своим капиталом вошел в разные энергетические компании. «Т Плюс» — одна из них. Эти капиталы спрятаны в разных формах: от оффшорных учредителей до аффилированных лиц крупных компаний. Как и доли нашего олигарха Ромаданова — в маленьких.

А теперь посмотрите на схему. «Решеточками» там помечены сидящие по тюрьмам топ-менеджеры. Прокуроры не смогли предъявить им обвинения конкретно в завышении тарифов. Для этого надо в теме разбираться лучше специалистов.

Через тюрьму — к рынку

Федеральный центр активно подвигает оставшиеся регионы в ценовые зоны. По их планам к рынку мы должны перейти к 2021 году.

По нашим отчетам в Москве посчитали, что перевод Коми на методику определения цены по рыночным критериям в 2016 году даст рост в 7%. Получилось — 50%. Этот дополнительный доход получили, в основном, сетевые компании (тот же Вексельберг). За преждевременный рывок к рынку мы заплатили именно им.

А вот прежних руководителей «Т Плюс» подозревают во взятках почти на 800 миллионов (с 2005 по 2012 годы) все тому же Ромаданову якобы за завышенные для «Т Плюс» тарифы.

Главный фигурант в этом деле — генеральный директор Михаил Слободин — традиционно сбежал в Лондон. И вот что он написал оттуда:

«…Если тарифы и завышались, то для других компаний — Республиканской генерирующей компании и Биоэнергетической компании .

До 2010 г. динамика тарифов дизельных электростанций, находившихся на балансе «МРСК Северо-Запада» (входит в группу «Россети»), была спокойной.

В 2010 г. за 162 млн руб. станции были проданы Рес-публиканской генерирующей компании, говорится на сайте «Комиэнерго» (входит в «МРСК Северо-Запада»).

И уже в 2011 г. тариф для этих станций вырос на 50%, а до 2015 г. рост составил почти 2,5 раза…

Тарифы для Биоэнергетической компании тоже были завышены, считает Слободин. Ее тариф был структурирован таким образом, что подавляющее количество денег компания получала не за выработку электроэнергии, а в виде платы за мощность.

Тариф был в 45 раз выше, чем у работающей на аналогичном топливе (сжигание коры) ТЭЦ «Монди СЛПК», и в 57 раз выше тарифа ТЭЦ «Т Плюса» в Коми. Тарифное регулирование для Республиканской и Биоэнергетической компаний, установленная мощность которых — менее 1% мощности всей энергосистемы Коми, привело к росту тарифов для конечного потребителя почти на 10%».

Объяснить эти тарифные чудеса трудно даже экспертам. А у простых жителей Коми сегодня только один вопрос: если тарифы были завышены и это признано судом, то почему их теперь не снизили?

Виталий ШАХОВ.