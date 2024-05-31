Литературно-музыкальный вечер «Бордъя лов» («Крылатая душа») в честь юбилея старейшего творческого союза республики состоялся 23 мая на сцене Коми республиканской филармонии.

Минуты славы

По случаю торжества в фойе филармонии расстелили красную дорожку. Однако поэты и писатели – не артисты, привыкшие к софитам и аплодисментам. Они, как правило, интроверты, то есть существа «глазами внутрь», предпочитающие одиночество. Поэтому, когда ведущая объявляла имя очередного члена Союза, он проходил по дорожке быстрым шагом, застенчиво улыбаясь и явно испытывая дискомфорт от повышенного внимания.

На этом, впрочем, «страдания» литераторов не закончились. По задумке режиссера, всех поэтов и прозаиков, пришедших в филармонию (а таковых оказалось около 30 человек), выстроили на сцене и минут 40 профессионально чествовали высокие гости. От министра культуры РК Гульнары Идрисовой и спикера Госсовета Сергея Усачева до начальника управления культуры Сыктывкара Владимира Юрковского. Как только не называли писателей в этот вечер: «вестники новой мысли», «хранители традиций», «агломерация талантов»… Литераторов благодарили «за бескорыстное служение» и желали им «удивлять каждой строкой», обязательно «расширять горизонты», а кроме того, «не идти на поводу у глянцевой культуры потребления».

Таланты и поклонники

Все гости пришли, естественно, не с пустыми руками. Практически каждый стоящий на сцене получил какую-то грамоту или благодарность. С приветственным адресом и бумажными грамотами приехал на юбилей и заместитель председателя правления Союза писателей России – генеральный директор ООО «Союз писателей России» Василий Дворцов. Он подчеркнул, что Союз писателей Коми старше Союза писателей России на 25 лет и является одной из лучших и сильнейших писательских организаций в стране.

В общем, все остались довольны, пока к трибуне с ответным словом не подошел Андрей Попов, председатель Союза-юбиляра. «В нашем Союзе почти все талантливые», – с гордостью произнес он и по возникшему тотчас ропоту коллег понял, что они слегка напряглись. «Почти?» – зашушукались собратья по перу и начали перемигиваться. Председатель, конечно, тут же поправился, что все его коллеги талантливые, но «ловцы слов» уже зафиксировали вылетевшего «воробья» и в течение вечера еще не раз с улыбкой напоминали Андрею Гельевичу о «птичке».

Впрочем, все это не более чем шутка. И наши писатели, действительно, достойны почестей и уважения. Юбилейный концерт именно для того и был задуман, чтобы привлечь внимание к их творчеству.

Полсотни авторов

– Сегодня в Союзе состоит 51 автор. Они пишут произведения на коми и русском языках и являются лауреатами самых разных престижных литературных премий, – рассказал Андрей Попов корреспонденту «Трибуны». – Активно работают в литературе уже известные поэты и прозаики: Елена Афанасьева, Галина Бутырева, Эдуард Веркин, Елена Габова, Александр Герасименко, Виктор Давыдов, Анжелика Елфимова, Алена Ельцова, Игорь Иванов, Андрей Канев, Татьяна Канова, Инга Карабинская, Александр Лобанов, Виталий Лозович, Надежда Мирошниченко, Алексей Мишарин, Любовь Ануфриева, Нина Обрезкова, Эвелина Пиженко, Алексей Попов, Денис Попов, Сергей Рулев, Григорий Спичак, Наталья Стикина, Александр Суворов, Анастасия Сукгоева, Владислав Сушков, Ольга Хмара, Екатерина Цуммер, Анатолий Цыганов, Валерия Салтанова, Александр Шебырев, Алена Шомысова, Алена Старцева и другие. Есть у нас и свои драматурги: пьесы Любови Терентьевой и Алексея Попова ставят во многих театрах страны.

Андрей Попов не раз подчеркивал, что у нашей литературы два крыла, потому что два языка. И в этом ее преимущество: лететь на двух крыльях лучше. Союз писателей РК ежегодно проводит республиканские семинары молодых авторов: по четным годам – для тех, кто пишет на коми языке, по нечетным – для тех, кто пишет на русском.

В республике издаются два литературно-художественных журнала: двуязычный «АРТ» (редактор Павел Лимеров) и «Войвыв кодзув» («Северная звезда») на коми языке. Практически каждый год выходит литературный альманах «Белый бор», составителями которого являются Елена Габова и Андрей Попов. Издается молодежный альманах «Перекличка».

При Союзе писателей РК работают два литературных объединения, их руководителями являются сам Андрей Попов и поэт Елена Афанасьева, пишущая на коми языке. Таким образом, есть возможность совершенствовать свое творчество на каждом из двух государственных языков республики. Есть свои лито в Усинске («Северная лира», руководитель Наталья Стикина) и в Печоре (руководитель Виктор Перепелка). А в Ухте таких лито сразу два: городское – руководитель Наталья Фоменко и студенческое при УГТУ – руководитель Инга Карабинская.

О звездах

После концерта корреспондент «Трибуны» попыталась взять интервью у 80-летнего народного поэта Надежды Мирошниченко. Но поскольку беседа то и дело прерывалась поздравлениями, задать удалось лишь два вопроса.

– Что вы можете сказать о Союзе-юбиляре?

– В Союзе писателей России я с 1981-го, то есть уже 43 года. Я застала золотое время Союза. Могу сказать, что мы были очень дружны с Валентином Распутиным. Василий Белов любил мои стихи. Куда ни поедем, он говорил: «Надька, иди читай свои стихи». Потрясающий Сергей Небольсин и, конечно, Валерий Ганичев, председатель Союза. Это он все сколотил. В общем, звезды, звезды… И, зная тот уровень, я уже не могла смириться с тем, чтобы здесь, у нас, был какой-то иной.

Геннадий Юшков и Иван Торопов для меня тоже звезды первой величины. Я еще тогда только начинала, и они были для меня маяками. Притом что это коми писатели. Вот тогда я поняла, что разницы в народах нет, есть в отдельных его представителях.

Тогда русского блока в Союзе практически не было, и Юшков говорил: «Что хорошо, то и плохо». «Мы смотрим, что наш поднимается, мы его начинаем «топить», чтобы не загордился. А как только русские поднимались, мы скорее поднимать своего». Вот такая была мудрая политика.

Юшков мне сразу сказал: «Ты – поэт», и мне дали литобъединение «Сыктывкарская мастерская». Она стала первой площадкой в городе, сформировала среду, в которой выросли многие известные сегодня литераторы. Параллельно было создано лито пишущих на коми языке, и сейчас в нашей организации такое количество талантливых писателей и поэтов, каким не может похвастать ни один регион, кроме Москвы. Я горжусь, что мы всегда умели радоваться успеху друг друга, у нас есть общие мировоззренческие и эстетические взгляды, притом что все мы очень разные.

Совесть не предавайте!

– Надежда Александровна, что с высоты вашего опыта вы можете пожелать современным поэтам и писателям. Чего нужно избегать?

– Не предавать совесть! Сегодня это стало массовым явлением. И ладно бы было из-за чего! За последние 30 лет у нас потерян нравственный ориентир. Ушло национальное сознание России. Потому главное сегодня для родителей – понимать, что, пока у нас перестроится система, вся надежда на бабушек и дедушек. Они все делали и делают правильно. Назову это обновленный консерватизм. И, конечно, обязательное ориентирование на будущее. Наступает настолько сложное время – с этим «цифровым человечеством», с подлогом, огромной мощью СМИ и всех этих электронных средств, которые способны разрушить все, что угодно. Поэтому вся надежда на литературу, на Союз писателей. Из всех союзов только он не заблудился. Все уже сходили и попробовали новые формы и разнообразие, но это лишь повторение начала ХХ века – абсолютно то же самое, только немножко хуже. Потому что культуры стало меньше…

Главная проблема сегодня не экономическая, а нравственная. И на Союзе писателей лежит особая ответственность. Одаренность дается Богом или генетикой, главное – на что ее направить. Помните про семь смертных грехов и старайтесь их избегать.

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Сквозь время

Этапы большого пути

Союз писателей Республики Коми был образован в апреле 1934 года силами Виктора Савина (Небдинса Виттор), Вениамина Чисталева (Тима Вень) и Николая Попова (Жугыль).

За время своего существования Союз, как и вся коми литература, прошел непростые исторические времена, продолжая объединять писателей, живущих в Коми крае. Старейшее творческое объединение неразрывно связано с культурным процессом республики, литераторами России и редакциями крупнейших литературных изданий.

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Постскриптум

Писатели не обделены вниманием правительства, считает Андрей Попов. Ежегодно выделяются деньги на издание книг, проводится праздник коми книги на Удоре, организуются творческие встречи с читателями.

«Конечно, хочется, чтобы финансирование было более щедрым, и надеемся, что такое время еще наступит», – говорит председатель творческого союза.

Лиля ВОВК.