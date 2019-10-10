Он либо сгорит, либо однажды рухнет

Деревянный двухэтажный дом под № 78 по ул. Корабельной находится на окраине поселка Краснозатонский. В туристическом каталоге его с полным основанием можно назвать «свидетелем первой советской пятилетки». Ведь дому (построен в 1933 г.) скоро исполнится 100 (!) лет.

Здание бывшего общежития (когда-то в нем обитали рабочие лесосплава) примечательно еще и тем, что решение о его сносе было принято аж 10 лет назад. Тем не менее, в аварийном доме по-прежнему живут люди. Как это ни парадоксально, но согласно республиканской программе переселения они смогут перебраться в нормальное жилье не раньше 2025 года.

Здесь жить нельзя!

Часть квартир в «историческом доме» пустует, их владельцам либо выдали деньги на покупку нового жилья, либо предоставили жилплощадь. А вот тем, кто приватизировал квартиры в этой развалюхе, сильно не повезло. Согласно нашим нелепым законам, этих людей теперь нельзя поставить в обычную муниципальную очередь. Только – по программе переселения.

Еще при подготовке первой «волны» переселенцев из развалюх про дом на Корабельной попросту забыли. Лишь теперь чиновники спохватились и поставили его обитателей в «переселенческую» очередь. То есть ждать придется еще, как минимум, 6 лет. Если, конечно, дом за предстоящие годы ожидания не рухнет или не сгорит. Кстати, развалюха отапливается печками, и уже трижды из-за аварийного состояния печей здесь вспыхивали пожары. Благо, что пожарные в Краснозатонском всегда начеку. В последний раз они выезжали сюда две недели назад и отстояли дом.

«Дорофеевские» плафоны

Жильцы краснозатонского дома № 78 по ул. Корабельной обращались за помощью к своему депутату – председателю Госсовета Надежде Дорофеевой. После чего в дом пришел электрик, походил по подъездам, даже плафоны в коридоре повесил (их теперь зовут «дорофеевскими»), но, уходя, сказал, что проводку в доме нужно было менять еще полвека назад. А старая может загореться в любой момент.

Приходили и строители: вставили трубу в развалившийся люфт-клозет, но она оказалась дырявой, так что теперь туалет не работает, а выгребная яма развалилась. Жильцы либо бегают в соседний подъезд, либо пользуются ночным горшком. А нечистоты выносят в рядом стоящий мусорный ящик, из которого фекалии попадают в овраг и далее прямехонько в Вычегду…

Вот, собственно, и все последствия обращения к влиятельной в Коми персоне – спикеру Госсовета. Крайне неутешительные для жильцов.

Зима будет долгой

У нынешнего врио главы столичной администрации Натальи Хозяиновой несчастные обитатели дома только в этом году побывали дважды. Встречала она их как родных, с улыбкой доброжелательности, а ее помощники потом присылали ответы.

В последнем ответе, полученном 13 сентября, говорится, что проведение текущего ремонта невозможно. Дому требуется капитальный ремонт. Но его нельзя провести в связи с тем, что здание идет под снос. По этой же причине невозможен и ремонт выгребной ямы в первом подъезде. Однако управляющая компания ООО «Наш дом» должна до 30 сентября «провести обследование выгребных ям и откачку жидких бытовых отходов». Но на дворе уже середина октября, а до сих пор так ничего и не сделано.

Сколько сможет еще простоять этот «свидетель первой пятилетки», сказать трудно. Жильцы прикрывают коврами провалившиеся полы, подпирают падающую и покосившуюся мебель, затыкают щели между стенами и полами. Но главная беда для них накануне зимы — это практически развалившиеся печи. Их ведь нужно топить ежедневно, а если зима будет морозной, то и не раз в сутки. И если сами плиты в квартирах жильцы как-то поддерживают в рабочем состоянии, то в межэтажных перекрытиях кирпичи за 86 лет просто рассыпаются…

Анатолий ПОЛЬКИН.