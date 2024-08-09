4 августа на реке Сысола в присутствии семьи и друзей мастера состоялся «официальный» спуск на воду лодки из бересты, которую Артем назвал «Сюмöдгöн» («Берестяное перо»). Она и впрямь похожа на перышко: легкая и маневренная. Сама весит чуть больше 30 кг, а выдержать может до 100 кг груза. И смотрится на воде прекрасно, дополняя, а не нарушая природный пейзаж, как, например, железные моторки.

Наконец-то мечта исполнилась

«Артем давно мечтал сделать лодку, это еще его детская мечта», – рассказала корреспонденту «Трибуны» мама мастера Любовь Чичкарева. Сегодня ему уже 45 лет, он – Народный мастер России, член Союза мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Коми, лауреат премии Правительства Республики Коми им. С. Оверина и премии «Душа России». Работы А. Чичкарева экспонировались в Москве, Новгороде, Мурманске и других городах России, а также Финляндии, Норвегии и Швеции. Лучшие изделия хранятся в фондах декоративно-прикладного искусства Национальной галереи и Национального музея Республики Коми.

Первые уроки по художественной обработке бересты и корня он брал в Эжвинской художественной школе у Народного мастера России Михаила Кочева. Окончив 8 классов, поступил на отделение декоративно-прикладного искусства в Коми республиканский колледж культуры им. В. Чисталева. В 2003 г. окончил также факультет изобразительного искусства РГПУ им. Герцена по специальности «учитель изобразительного искусства и черчения». Сегодня Артем Львович Чичкарев работает специалистом Республиканского дома творчества и параллельно преподает в Детской школе искусств села Корткерос.

По народным «мотивам»

Как рассказал сам мастер, непосредственным толчком к работе над лодкой послужило то, что ему попался уникальный по своим размерам пласт бересты – четыре метра в длину и один метр десять сантиметров в ширину. «Дерево было очень старое и более века ждало меня в лесу Сысольского района», – пошутил он. Работа заняла ровно месяц. Часть материалов – шпон и метровые ламели из осины – заказывал в Йошкар-Оле.

Его «Берестяное перо» создано «по мотивам» лодок коренных народов восточной Сибири. При этом оно имеет свою уникальность, поскольку сделано без единого шва. Весло с двумя лопастями мастер вырезал из сосны. Береста пропитана водоотталкивающим средством, чтобы защитить материал от плесени и грибка. Весло мастер обработал скипидаром с воском, чтобы дерево не потеряло свой естественный цвет и прочность.

В брызгах шампанского

При спуске судна на воду было все «по-взрослому». Бутылку об нос плавсредства не разбили, но обильно окропили брызгами шампанского. Водный тест лодка прошла на отлично.

По словам Артема Чичкарева, главное в декоративно-прикладном искусстве – функциональность. «Все мои изделия – туеса, шкатулки, короба – могут применяться по прямому назначению. Береста обладает бактерицидными свойствами: молоко в таком туесе дольше не киснет, а хлеб не черствеет».

Автор намерен выставить свое творение на республиканский конкурс «Мастер года-2024», а затем надеется, что лодка будет храниться в музее. Как доказательство мастерства современных умельцев.

Лиля ВОВК.

Фото Татьяны Спицыной и из архива Артема Чичкарева.