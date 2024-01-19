На примере Усть-Цилемского района хорошо видно, куда ведет проводимая властями социально-экономическая политика. Чиновники в полной растерянности, а сельчане попали в унизительные для ХХI века условия выживания.

«Золотой» мусор

Дико слышать, что мусор из Усть-Цилемского района вывозится за 400 километров на полигон под Ухтой. Ближе попросту некуда, нет обустроенных свалок. Сразу же закрадывается сомнение: а действительно ли вывозят?

На самом деле под Ухту сейчас направляется лишь небольшая часть мусора (1-2 процента). Ведь из-за расходов на горюче-смазочные материалы мусор выходит по цене «золотым». Также надо принять во внимание, что 4-5 месяцев в году из-за распутицы у района нет наземной связи с «большой землей».

Так куда же девается мусор? Он остается там же, в районе, вывозится на площадку для временного хранения (ПВХ). По официальным данным за 2022 год, на ПВХ было размещено почти 15 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов. Похоже, там они останутся навсегда – ни у района, ни у республики просто нет ни средств, ни желания как-то решить столь важный вопрос.

По словам местных жителей, в районе так и не налажен раздельный сбор мусора. Конечно, есть отдельные контейнеры для сбора бумажных отходов и пластика. Но в итоге все вывозится на одной машине на ПВХ. Впрочем, в Коми так делается повсеместно.

Сливают в овраг

Но сельчан больше волнуют даже не твердые бытовые отходы, а жидкие, которые сегодня сливаются в овраг. Понятно, что рано или поздно все это опасное «добро» оказывается в Печоре. Природоохранные органы и санэпидстанция держатся в сторонке. И такая позиция – ничего не вижу, ничего не слышу – по-житейски вполне объяснима, поскольку действительно жидкие отходы куда-то надо девать. Но куда? Конструктивного ответа на этот вопрос, похоже, нет.

А потом мы удивляемся, почему в Печоре уменьшаются запасы рыбы. Да и к ее качеству есть вопросы, памятуя о разрушении очистных сооружений в Воркуте в декабре 2022 года: в течение нескольких недель канализационные стоки из Воркуты шли в реку Уса и далее в Печору. Кстати, за ту аварию никто так и не понес ответственности, а градоначальник «столицы мира» Ярослав Шапошников очень вовремя ушел на СВО.

Вызывает обеспокоенность состояние очистных сооружений и по всей республике. Они эксплуатируются еще с советских времен и требуют модернизации, но денег на это нет.

«Привет» из Эжвы

В минувшую субботу в Усть-Цильме провел встречу депутат Госдумы России от Коми Олег Михайлов. На ней также поднимали тему утилизации мусора, но совершенно безнадежной оказалась другая: люди не знают, что делать с ветхим и аварийным жильем.

По словам председателя Усть-Цилемского представительства МОД «Коми войтыр» Александра Матвеева, до 2022 года в районе многоквартирные дома «оставались неуправляемыми». А по сути – бесхозными. В августе 2022 года, с подачи районной администрации, для МКД подыскали «хозяина» – неведомую доселе фирмочку из далекого Сыктывкара.

Как уже сообщала «Трибуна», учредителем ООО «УК Дом Сервис Комфорт РК» значилась некая Екатерина Прокушева. По данным реестра, юридический адрес указан в одной из квартир в доме по эжвинской улице Славы. Уставной капитал – 10 тысяч рублей. Данных о численности персонала нам найти не удалось. Ранее г-жа Прокушева числилась в налоговых реестрах как индивидуальная предпринимательница. Основной вид деятельности ИП – «Общая уборка помещений».

А вот дальше, как говорят, «следите за руками», потому что все произошло очень быстро. 12 июля 2022 года Екатерина Прокушева регистрирует свою новую фирму с 10-тысячным капиталом, а уже 28 июля получает лицензию на обслуживание МКД. И в рекордные сроки – 8 августа того же года – частная фирма становится управляющей компанией в огромном по территории Усть-Цилемском районе.

Кстати, есть и другие примеры, когда безвестным доселе фирмам, зарегистрированным в Сыктывкаре, дают «на откуп» целые районы. Кто за этим стоит, «Трибуне» известно. Но эта тема – для отдельного расследования.

Деньги – вперед!

О работе в Усть-Цилемском районе новой УК жители многоквартирных домов узнали только в октябре 2022 года, когда получили квитанции на оплату за «содержание и текущий ремонт жилого помещения» сразу за два месяца – август и сентябрь. Хотя никакой работы вообще не проводилось, но называлась причина бездействия – нужно поднакопить средства. Такой вариант «сотрудничества» между управляющей компанией и жильцами совершенно не годится: в МКД в основном живет народ от зарплаты до зарплаты, от пенсии к пенсии.

В итоге помощь в размере 40 миллионов рублей поступила из республиканского бюджета. 114 МКД в районе худо-бедно удалось подготовить к отопительному сезону 2022-2023 года. Что касается нынешней зимы, то у сельчан есть подозрения, что паспорт готовности к отопительному сезону на этот раз был получен какими-то кривыми путями, поскольку есть большие претензии к качеству проведенных работ. Если они вообще проводились.

На встрече с депутатом один из сельчан пожаловался, что у него в квартире во время сильных холодов температура падает до 13 градусов.

По словам Александра Матвеева, периодически (обычно в конце месяца) представители управляющей компании появляются возле МКД, фотографируются возле «объекта» и исчезают. Как они объяснили жителям в поселке Новый Бор, что без фотоотчета о «проделанной работе» им не оплатят командировочные.

Кстати, от поселка Новый Бор, где проживает порядка 600 человек (21 многоквартирный дом, 6 в аварийном состоянии), до райцентра более 100 километров бездорожья. Тут уж не до вывоза мусора. Хотя, наверное, по документам оттуда что-то и вывозится.

Как запугивают людей

Управляющая компания сетует на хроническую нехватку средств, а жильцы не понимают, за что с них требуют плату. В самом деле непонятно, почему в квитках по «коммуналке» фигурируют суммы за 10 тысяч рублей, если в доме нет ни канализации, ни горячего водоснабжения, проваливается пол и протекает крыша.

А еще людей возмущает, что власть их запугивает. Появляются объявления, из которых следует, что по причине задолженности по квартплате будут лишать социальных льгот. В районной газете «Красная Печора» в прошлом году появилось грозное предостережение в адрес жильцов МКД: «Взыскание будет осуществляться в судебном порядке с начислением пени и штрафов за весь период просрочки. Отдельно будут взысканы все почтовые, накладные, судебные расходы и расходы на оплату работы адвокатов. Кроме того, в судебном порядке будет произведено взыскание всех убытков, причиненных добросовестным жильцам действиями должников…»

Вобщем, ситуация тупиковая. И нет желающих ее разрулить. Да и некому. С 2020 года в Коми при правлении Владимира Уйбы сменилось уже семь министров по делам строительства и ЖКХ. При такой текучке кадров не удивительно, если в республике наступит коммунальный коллапс.

И еще один характерный момент. В Усть-Цилемском районе Государственная жилищная инспекция то работает, то закрывается на неопределенное время. И куда местным жителям направлять жалобы?

Хватит с нас потрясений

По мнению Олега Михайлова, рыночные отношения деструктивно влияют на ЖКХ. Сегодня управляющая компания есть, а завтра она обанкротилась. Нужно создавать муниципальные унитарные предприятия, которые бы взяли на себя всю полноту ответственности за коммунальную сферу.

И речь идет не только о содержании и ремонте жилищного фонда, но и вывозе мусора. Когда коммунальными отходами занимается частник, часто возникает коррупционная составляющая. «Мусорная реформа превратилась в законный отъем денег у населения. В России лишь 11 процентов мусора идет на переработку – и это за шесть лет реформ», – подчеркнул депутат федерального парламента.

Со своими жилищно-коммунальными проблемами жители Усть-Цилемского района обращались во многие инстанции – информировали о них и администрацию главы государства, в ответ получали лишь отписки. И что делать? Кругом полная безнадега, тем более что в республиканском бюджете заложено на ближайшие три года резкое сокращение расходов на ЖКХ.

Мы тоже – Арктика!

Многие жители Усть-Цилемского района сетуют не только на коммунальные проблемы, но и на социальную несправедливость. В декабре прошлого года Владимир Путин в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны страны. Наряду с Воркутой, Интой и Усинском в нее входит и Усть-Цилемский район, которому как раз не хватает того самого экономического «развития»: на территории размером со среднее европейское государство – всего одна бензоколонка.

За правильными словами о роли Арктики в будущем России сельчане не увидели самого главного – должного отношения к себе. Почему у них районный коэффициент всего 1,3, а у соседей по Арктической зоне – 1,5-1,6? Еще с советских времен фактор денег при привлечении людей для работы на Крайнем Севере был ключевым и доказал свою эффективность.

Районные коэффициенты утверждаются на федеральном уровне, но местным властям разрешено их менять в сторону увеличения. Однако безынициативные чиновники и сервильные депутаты Коми вряд ли способны решиться на этот шаг.

Сергей МОРОХИН.