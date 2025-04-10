Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН отметил 55-летие.



Институт появился 1 апреля 1970 года на базе трех отделов Коми филиала Академии наук СССР: археологии и этнографии, истории, языка и литературы. Он стал третьим в Коми научном центре. Первым, напомним, был Институт геологии в 1958 году, за ним – Институт биологии в 1962-м. Остальные четыре института, которые также входят сегодня в состав КНЦ, появились гораздо позже.

Торжественное заседание в честь 55-летия открыл в своей ироничной манере ведения собраний директор института, доктор исторических наук Игорь Жеребцов. Он и на этот раз отказался от официального доклада о проделанной работе и сразу приступил к чествованию ветеранов.

Прежде всего, в президиум позвали Элеонору Савельеву, которая служит музе истории Клио аж с 1959 года. Затем директор наградил «передовика» науки: старшего лаборанта Юрия Эрнста, которому торжественно была вручена специально учрежденная для него медаль «Герой труда ИЯЛИ», а также юбилейная ручка, герб и флаг института. Ордена гордости и славы получили также еще четверо «аксакалов» института: Афанасий Турубанов, Вера Кудряшова, Анатолий Ракин и Михаил Мацук.

Далее участникам собрания показали фильм «Преемственность поколений», соединивший сразу четыре предыдущих юбилея: 25, 30, 40 и 45 лет. Собравшиеся увидели интервью первого руководителя ИЯЛИ Николая Рочева и сменивших его на посту Анатолия Напалкова и Александра Сметанина. Услышали много лестных слов о важности гуманитарных наук и достижениях ИЯЛИ от бывшего тогда председателя Президиума КНЦ, академика Михаила Рощевского.

Конечно, без официальных поздравлений не обошлось. «55 лет – это путь, наполненный научными открытиями, сохранением культурного наследия и безграничная преданность науке. Институт стал опорой гуманитарных исследований не только в Коми, но и всего европейского северо-востока России. Более 700 научных работ – это не просто книги, а мост между прошлым и будущим», – высказался председатель Госсовета республики Сергей Усачев.

«Сотрудники института – те самые хранители лучших традиций коми народа и других многочисленных народов, которые дружной семьей живут в республике», – заключила директор Коми научного центра Светлана Дегтева.

Сегодня институт – один из крупнейших в России и Европе центров финно-угроведения и гуманитарного североведения. В ИЯЛИ более 100 работников, в их числе академик РАН, 18 докторов и 50 кандидатов наук.

Становление академических историко-филологических исследований в республике связано с именами таких известнейших ученых, как А. Сидоров, В. Лыткин, Г. Бараксанов, А. Ванеев, Л. Грибова, Ю. Гагарин, В. Давыдов, Л. Жеребцов, В. Канивец, А. Микушев, Ф. Плесовский…

В юбилейном фильме, о котором уже упоминалось, молодой тогда Игорь Любомирович сказал о своих предшественниках: «Они видели далеко, потому что стояли на плечах гигантов. Может, и про нас когда-нибудь так скажут…».

На вопрос корреспондента «Трибуны» о планах института на будущую пятилетку директор ответил:

– Планов, как всегда, много: найти новые археологические памятники и сохранить уже известные; запечатлеть для себя, коллег и потомков неведомые ранее особенности диалектов коми языка, сюжеты устного народного творчества и традиционные обряды; найти в архивах важные исторические документы, позволяющие открыть (или хотя бы приоткрыть) недостаточно изведанные страницы истории. И, конечно, рассказать об этом в научных монографиях, научно-популярных книгах и учебниках – ибо знание «для других» гораздо важнее знания «для себя». Пять лет – срок небольшой. Нам надо многое успеть и сделать так, чтобы через много лет прочитавший наши труды сказал бы: «Это были Ученые с большой буквы!»

Елена ШЕЛЕСТ.