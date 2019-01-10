Онлайн-пилюля (Блиц от 11 января)

Госдума рассматривает законопроект о введении уголовной ответственности за продажу через интернет фальшивых лекарств и биологических добавок.

Как пояснили авторы законопроекта, сомнительные препараты часто сбывают именно через сеть, но никакой ответственности за это не предусмотрено. Теперь онлайн-магазины хотят приравнять к реальным и распространить на них уже существующую норму Уголовного кодекса.

В академии – новый ректор

С 1 января к исполнению обязанностей ректора Коми республиканской академии государственной службы и управления приступил Аркадий Эмексузян.

До этого А. Эмексузян работал проректором по экономическим вопросам в Ухтинском государственном техническом университете.

Вычегда на глазах потемнела

В прошлом году река стала грязнее на всем протяжении.

Вода в реке Вычегда в большинстве створов верхнего, среднего и нижнего течений оценивалась как «загрязненная». Об этом говорится в ежегодном докладе Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды», который опубликован в конце 2018 года. Характерными загрязняющими веществами в Вычегде являлись органические вещества, соединения железа, марганца и алюминия.

В Воркуте исчезла Снегурочка

В воркутинском поселке Воргашор вандалы разрушили снежные фигуры: Деда Мороза оставили без бороды и шапки, а Снегурочка просто исчезла.

Такая ситуация в поселке наблюдается из года в год. В 2015 году перед Новым годом вандалы снесли голову Снегурочке. Тогда, чтобы не портить праздник, фигуру починили. В этом году восстановить ее уже не получится.

Врач ответила за больного

Врач из Вуктыла, по вине которой скончался пациент, не смогла обжаловать приговор.

Судом установлено, что в конце января 2017 года на прием к врачу обратился пациент, которому доктор поставила неверный диагноз, согласно которому в стационаре проводилось лечение. На пятые сутки пациент скончался в отделении реанимации. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Апелляция не помогла: приговор остался в силе.

«Погорел» на кукурузе

Коммерсант из Кирова пытался ввезти в Коми 20 тонн кукурузы без нужных документов.

Установлено, что предприниматель незаконно выпустил в оборот 18 тонн фуражной молотой кукурузы и две тонны кукурузного корма. Торговец привлечен к административной ответственности.

Северянам продлили каникулы

В северных районах из-за сильных холодов школьников не пустили в школу.

Мороз закрыл дорогу в школу для юных жителей Воркуты, Усинска, Ухты, Инты. Там 9 и 10 января были объявлены актированные дни для учащихся с 1 по 4 классы.

Нужны герои-дальнобойщики

В регионе ищут водителей для съемок документального фильма о буднях дальнобойщиков зимой.

Немецкая компания Maximus Film готовится к съемкам фильма для канала Discovery Europe. Как сообщает «Якутия 24», организаторы разыскивают водителей, которые хотят стать главными героями фильма. Режиссера интересуют дальнобойщики, которые ездят по трассам «Лена» Невер — Якутск и «Колыма» Якутск — Магадан и по зимникам Коми.

Бензиновая лихорадка

Цены на автомобильное топливо снова повысились. На сей раз – на 1,7 процента.

С 4 января на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» бензин АИ-92 подорожал на 70 копеек, теперь он продается по 42,29 рубля за литр. Бензин АИ-95 поднялся в цене на 74 копейки до 44,63 рубля. Дизтопливо тоже выросло в цене на 82 копейки до 49,12 рубля за литр. На АЗС «Компании 2000» цены на топливо пока не увеличили.

В Усть-Куломе – «Василей»

В воскресенье, 13 января, в Усть-Куломе пройдет фестиваль современной коми песни «Василей».

В этом году конкурс проходит по пяти номинациям. Самой популярной среди участников стала категория «Песня о родной земле». Отбор прошли 12 композиций. На выход в финал претендовали более 30 песен от авторов из десяти районов республики. Конкурсная программа фестиваля начнется в 15 часов. В 17 часов перед Домом культуры начнется народное гуляние «Вол\й, г\стьяс, миян?!».

Зверюшки попали в «ловушку»

Животные из национального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник стали победителями конкурса «Фотоловушка-2018».

Победу на IV национальном фотоконкурсе обеспечили видео с обиженным зайцем и любопытным семейством волков. В этом сезоне на конкурс поступило 782 изображения от 62 участников. Ранее парк и заповедник уже отмечались призами на конкурсе. На этот раз первое место парку принесло видео о зайчихе с говорящим названием «Не подходи ко мне, я обиделась».

Стартуют все!

На чемпионате Коми по лыжным гонкам на старт выйдут лыжники, биатлонисты и даже тренеры.

С 9 по 13 января на республиканском лыжном комплексе им. Р. Сметаниной в с. Выльгорт пройдет региональный чемпионат по лыжным гонкам. Право называться лучшим оспорят более 160 лыжников. Составить конкуренцию подопечным изъявили желание и тренеры. Например, стартовать планируют мэтры лыжных гонок — Анатолий Рочев и сосногорский тренер Юлии Белоруковой Александр Ветров.

Минтранс ребенка не обидит

Детям разрешат проезд в автобусах «зайцем».

Минтранс России обсуждает возможность введения полного запрета на высадку детей из общественного транспорта. В документе предлагается «запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

Тараканы могут вернуться

Социологи опровергли исчезновение насекомых в домах россиян. Тараканы никуда не исчезли из квартир – это доказал опрос, проведенный независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research специально для «Российской газеты».

Оказалось, что периодически сталкиваются с тараканами 39 процентов жителей Подмосковья. Причем в 40% случаев на них натыкаются те, кто живет в квартирах. О внезапном исчезновении этих насекомых упомянул лишь каждый 30-й опрошенный. При этом 49% жителей окрестностей Москвы сообщили, что никогда не видели дома ни тараканов, ни муравьев, ни им подобных насекомых.